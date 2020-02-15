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 Політика України
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Все про:Зеленський (4522) конференція (63) Донбас (15293) Мюнхен (83)

 Зеленський хоче залучити кошти до фонду відновлення Донбасу (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський закликав розпочати залучення коштів до фонду відновлення Донбасу.

Про це він сказав, виступаючи на Українському ланчі в межах Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський заявив, що вперше "цей фонд адмініструється Світовим Банком, Офісом президента".

За словами Зеленського, у цього фонду буде "два вікна: одне для міжнародних партнерів і друге - для українських інвесторів і донорів".

Президент зазначив, що основними пріоритетами фонду є великі інфраструктурні проєкти, робота з місцевим бізнесом та його доступне кредитування, турбота про найнезахищеніші верстви населення.

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Головним завданням фонду, за його словами, буде "подолання наслідків війни".

Крім того, як зазначив глава держави, в Україні планується створити Міністерство з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175947
 
 
 Топ коментарі
 
Восстанавливать должна и будет кацапия!и никто другой!
подавай в суды на каципию!дебилоид зеленый!
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мародера-порошенка потрібно посадити на довічне в тюрму! Ми вже 235 днів без Президента-мародера і ситуація почала покращуватись!
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Зеля , от тебя передоз на Цензоре. Уже блевать тянет.
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Ви мабуть вагітні і у Вас токсикоз
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типа - МИНУС 28% доход в бюджет - "покращения" у идиотов..
Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 7340
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- Покращання бачиш?
- Ніт, не бачу...
- А воно є.
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Покращення дійсно є, вже 253 доби свінарчуки-порошенки не мають доступу до національного бюджету та управління Нацбанком і долар почав падати, системно і надовго, а гривня росте!
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Вот Порошенко воровал бюджет , а он все время переполнялся,
а вот у Зе не воруют, а бюджет мизер сегодня - еле ноги тянет.. почти -
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Державні банки почали видавати пільгові кредити малому та середньому бізнесу під 5-7-9% це реально прорив в економіці. Комерційні банки зараз дають мінімум під 19-20% річних, а під такий відсоток можна брати гроші тільки якщо ти наркоторговець! А підтримка малого бізнесу дуже важлива, бо саме малий бізнес створює робочі місця!
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ситуація почала покращуватись!))) Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 682 .....Это такой стьоб .??
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не, то у енго такое ватное "мышление".. типа "дайте еще 100 дней ему"
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Зеля, ты с Ленкой приходи на Цензор. Хоть посмеемся ))).
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Навіть його кумирів і хазяїв знаємо...
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Ленка занята, она министерством образования руководит, молоко детям по школам разливает - почти мать Тереза стала..
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"покращення" у зебилов..:
Рост ВПП Укаины в четвертом квартале резко замедлился до 1,5%По предварительным данным Госстата, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года в годичном измерении замедлился до 1,5% с 4,1% в предыдущем квартале. Минэкономики оценивало рост ВВП в четвертом квартале 2019 года в 2,1%.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175631что-то гончарук ДАВНО о 40% росте ВВП не рассказывал сказки - самокат разрядился?)
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Сестро! Пацієнтові Igor L зуйово! Що? Та жах! Покращання бачить! Каже - "а воно є!" Терміново велетенський заштрик, 10 кубів!

Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 8222
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Донбас не потрібно відновлювати, його потрібно розселяти! Це антиукраїнське бидло-населення потрібно вивозити в інші регіони, щоб воно не збиралось в великий натовп і не перекривало дороги і мости для української армії біля кордону з росією!
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А парочку таких упоротих лугандонців, що як і ти ненавидять Порошенка, поселити тобі у квартиру, яку ти отримав від Толі.
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Зараження усіх регіонів України бавовняними метастазами?
Блть, яка "розумна" ідея
(погугли медичний термін "диссемінація")
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В далекій глухомані, в дипресивних райцентрах і селах ці переселенці не зможуть заподіяти шкоди Україні! А уряд та міжнародні спонсори виділять на облаштування переселенців кошти, покращать інфраструктуру, створять робочі місця! Хоч якась користь для України буде від цих переселенців! А лишати на місці цих донбасян не можна, вони будуть влаштовувати війну на кожних виборах!
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И восстанавливать начать лугандон прям завтра с утреца .
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Чітка програма для Нормандської зустрічі.
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Восстанавливать должна и будет кацапия!и никто другой!
подавай в суды на каципию!дебилоид зеленый!
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Как сказали немцы - нам не нужны няни. Нам нужны нормальные суды. Так шо и не мечтай.
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А что война уже закончилась? Украина подписала капитуляцию и обязана компенсировать окупантам за разрушеный дамбас? Тут еще хотябы на пришлось всем с Киева бежать от наступления росийских танков. Какое же оно Дэбил
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Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса для студии КВАРТАЛ 95
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Теперь понятно почему зе крыса решила заморозить пенсии украинцев.
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По словам Зеленского, у этого фонда будет "два окна: одно для международных партнеров и второе - для украинских инвесторов и доноров".
Я даже догадываюсь кого ЗЕ будет доить. Конечно же того кто самый покорный и ето явно не олигархат Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 4918
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А кто видел программу восстановления Донбасса или где этот Фонд в каком кармане...
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марафет им сивоха банчит
эта барыга решила теплици под кокс на донбасе разместить???
только наркобароны туда могут вложить капусту
и враги народа
кацапы только только все вывезли
они точно не в теме)
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Это то же самое, что собирать деньги на ремонт Провала.
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Бл**ь! Вместо того, чтобы строить бетонированные блиндажи у ДОТы для своих солдат, эти клоуны еще додумаются поставлять Лугандону колючую проволоку тушенку для ополченцев.
Зебилы блин, прежде чем начать садить сады на Марсе, туда еще нужно добраться!
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А где ж волна инвестиций, идиот? Хоть одного инвестора покажи))
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Нет желающих инвестировать КВАРТАЛ 95
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Де відповідальніше було б визнати реальні проблеми".
" Сурков сменил должность но не род деятельности. Ермака макнули мордой на конфиренции)
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собирает на билет до ростова, видимо Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 6526
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Коментуючи заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака відносно чіткого плану української влади щодо проведення виборів на окупованому Донбасі, Чеснаков заявив: "Єрмак за звичкою хитає повітря, створюючи оптимістичні очікування у аудиторії там.

Короче и понятно- дрочит народ в Ордло и в Киеве.
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Єрмак, як стверджують, дійсно хотів хоч із зауваженнями, але затвердити план мюнхенської змови. Якщо так, то тепер зрозуміло чого він з Зеленським так перешкоджали приїзду Порошенка в Мюнхен.
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на российских каналах начинается раскрутка темы защиты рузькеговорящих в Беларуси. Озвучена угроза повторения "украинского сценария" (таки признали наличие?) Судя по всему, Украину Московия уже считает завоеванной политически и силы перенаправляются на следующую бывшую республику
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По словам Зеленского, у этого фонда будет "два окна: одно для международных партнеров и второе - для украинских инвесторов и доноров".

--- и одна маленькая потайная дверца.
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Я здичавіло вибачаюся, а як це здійснити на практиці?
Курінний отаман Очевиденко підказує, що відновлювати Донбасс можна лише після повернення контролю над цим регіоном.
Інакше це буде якась данина терористам у приниженій ракоподібній позі. "Эй, хахол! Ну-кось бабло давай! - Слушаю-с, барин. Извольте-с, вашескобродие..."
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в РНБО за цей фонд відповідатиме алкаш Сивохо, він лікувався у доктора Комаровського - гарантія !
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Так оно все сожрет , сожрал больше чем все возвращенные из плена...
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В пианино вкладывает потом в омане играть будет..
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Зебіли ідіть грошима скидуваться, а я не дам! Цюцюрку хай смокчуть собаки дикі.
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Зеленський у Мюнхені публічно підтвердив, що "курс на швидкий мир", під лозунгом якого який він здобув президентську посаду, остаточно провалився.

Как литературно сказано к картинке..
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Это пистес. Это днище. Альо, обдолбленные 73% со смартфонами в бестолковках вместо мозгов, вы хоть понимаете, шо вы натворили 21 апреля 2019 года или для вас "какая разница"?
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У него тоже все шансы помереть на Елене. Зеленский хочет привлечь средства в Фонд восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 8948
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Донбас повинні московити відновлювати.
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Главной задачей фонда, по его словам, будет "преодоление последствий войны".
Я что-то пропустил?..война закончилась и уже остались только последствия?
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нах восстанавливать демаркационную зону? ее ннада нафаршировать минами рвами и всякими разными ловушками для биоматериала всех мастей.
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Зеленський на весь світ заявив, що у нього нема часу думати, думати стратегічно.
Добре, що поки хоч при пам'яті, якщо про Крим згадав.
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Так а що там створювати?
У вчителей краще трохи забрати. Жирують там на 4000$ в міс...
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"...и второе - для нищих украинских работяг и пенсионеров-доноров"
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Тобто все по планам пуйла та обісРашки?

знедолені українці після шести років рашистської агресії будуть платити манкуртам та відбудовувати пограбований обісРашкою бамбас, а паРаша вмиває руки та ні за що не відповідає? шмаркля, ти лайно та гнида.
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Клоуну пишут тексты сообща?:
"Спільний контроль над кордоном з представниками так званих «Л/ДНР» і місцеві вибори в ОРДЛО. Для проведення місцевих виборів Україна розглядає можливість спільного контролю над кордоном українців, ОБСЄ та представників ОРДЛО.
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