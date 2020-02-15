 Зеленський хоче залучити кошти до фонду відновлення Донбасу (оновлено)

Про це він сказав, виступаючи на Українському ланчі в межах Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зеленський заявив, що вперше "цей фонд адмініструється Світовим Банком, Офісом президента".
За словами Зеленського, у цього фонду буде "два вікна: одне для міжнародних партнерів і друге - для українських інвесторів і донорів".
Президент зазначив, що основними пріоритетами фонду є великі інфраструктурні проєкти, робота з місцевим бізнесом та його доступне кредитування, турбота про найнезахищеніші верстви населення.
Головним завданням фонду, за його словами, буде "подолання наслідків війни".
Крім того, як зазначив глава держави, в Україні планується створити Міністерство з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.
- Ніт, не бачу...
- А воно є.
а вот у Зе не воруют, а бюджет мизер сегодня - еле ноги тянет.. почти -
мать Терезастала..
Рост ВПП Укаины в четвертом квартале резко замедлился до 1,5%По предварительным данным Госстата, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года в годичном измерении замедлился до 1,5% с 4,1% в предыдущем квартале. Минэкономики оценивало рост ВВП в четвертом квартале 2019 года в 2,1%.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175631что-то гончарук ДАВНО о 40% росте ВВП не рассказывал сказки - самокат разрядился?)
Блть, яка "розумна" ідея
(погугли медичний термін "диссемінація")
подавай в суды на каципию!дебилоид зеленый!
Я даже догадываюсь кого ЗЕ будет доить. Конечно же того кто самый покорный и ето явно не олигархат
эта барыга решила теплици под кокс на донбасе разместить???
только наркобароны туда могут вложить капусту
и враги народа
кацапы только только все вывезли
они точно не в теме)
Зебилы блин, прежде чем начать садить сады на Марсе, туда еще нужно добраться!
" Сурков сменил должность но не род деятельности. Ермака макнули мордой на конфиренции)
Короче и понятно- дрочит народ в Ордло и в Киеве.
--- и одна маленькая потайная дверца.
Курінний отаман Очевиденко підказує, що відновлювати Донбасс можна лише після повернення контролю над цим регіоном.
Інакше це буде якась данина терористам у приниженій ракоподібній позі. "Эй, хахол! Ну-кось бабло давай! - Слушаю-с, барин. Извольте-с, вашескобродие..."
Как литературно сказано к картинке..
Лошара.
Я что-то пропустил?..война закончилась и уже остались только последствия?
Добре, що поки хоч при пам'яті, якщо про Крим згадав.
У вчителей краще трохи забрати. Жирують там на 4000$ в міс...
знедолені українці після шести років рашистської агресії будуть платити манкуртам та відбудовувати пограбований обісРашкою бамбас, а паРаша вмиває руки та ні за що не відповідає? шмаркля, ти лайно та гнида.
"Спільний контроль над кордоном з представниками так званих «Л/ДНР» і місцеві вибори в ОРДЛО. Для проведення місцевих виборів Україна розглядає можливість спільного контролю над кордоном українців, ОБСЄ та представників ОРДЛО.