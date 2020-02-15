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Все про:Азовське море (1284) сваволя (4) прокуратура (2076) ФСБ (876)

 Прокуратура Криму відкрила справу за фактом затримання ФСБ РФ українського судна в Азовському морі

Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

Про це пресслужба прокуратури повідомила в телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 лютого 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУНП в АР Крим та Севастополі  розпочато кримінальне провадження за ст.146 і 278 КК України за фактом незаконного захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма людьми на борту", - сказано в повідомленні.

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Слідство встановило, що "окупаційні правоохоронці" в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибалками на борту. Разом із судном їх відвезли в порт окупованої Керчі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175946
 
 
 Топ коментарі
 
"Та надА простА пИрИстать выходить в море " - В. А. Зеленский .
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" Война же идет не понятно с кем а они рыбки решили половить . " - В.А.Зеленский .
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Прокуратура мала з'ясувати що в територіальних водах України, російські пірати захопили українських рибаків і вивезли їх в Керч. Це ще один доказ піратської діяльності росії як терористичної піратської держави! Для припинення незаконних піратських дій російських піратських банд, прокуратура АРК має звернутись до Президента, Начальника Генштабу та міністра оборони з проханням нейтралізувати діяльністю російських піратських терористичних угруповань в Азовському морі!
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"Та надА простА пИрИстать выходить в море " - В. А. Зеленский .
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Прокуратура мала з'ясувати що в територіальних водах України, російські пірати захопили українських рибаків і вивезли їх в Керч. Це ще один доказ піратської діяльності росії як терористичної піратської держави! Для припинення незаконних піратських дій російських піратських банд, прокуратура АРК має звернутись до Президента, Начальника Генштабу та міністра оборони з проханням нейтралізувати діяльністю російських піратських терористичних угруповань в Азовському морі!
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Там же где и полиция АРК, в Киеве. Интересно им командировочные платят?
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Крим, це Україна, то й прокуратура знаходиться в Україні.
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Пытаться доказать, что браконьерить можно - глупо
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" Война же идет не понятно с кем а они рыбки решили половить . " - В.А.Зеленский .
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Рыбакам(браконьерам) теперь двойной штраф влупят.
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Надо учитывать, что в Азовском море нет 12-ти мильной зоны, а есть 5-ти километровая. Учитывая, что с украинской стороны, кое - где километр "по груди" идти можно, то рыбачить у берега, смысла нет. Ловить браконьеров в нейтральных водах, могут обе стороны.
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Кто должен давать разрешение на вылов рыбы, что все страны?
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Чего ты меня спрашиваешь, гугла нет? Скажу, что правила рыболовства в Азове, установлены межгосударственной комиссией в 2019 году, там же установлены квоты на вылов. Там же записано, что ловля донными сетями, ЗАПРЕЩЕНА. Кстати капитан судна, полностью признал факт браконьерства, видео на ютубе.
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Так действуют террористы, сначала захватывают, потом выдвигают условия или требуют денег. РФ - страна террорист.
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Это оккупанты скажут что каждая камбала была начинена тротилом Прокуратура Криму відкрила справу за фактом затримання ФСБ РФ українського судна в Азовському морі - Цензор.НЕТ 9150Прокуратура Криму відкрила справу за фактом затримання ФСБ РФ українського судна в Азовському морі - Цензор.НЕТ 3154
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Давати цим хлопцям по якійсь простій керованій/самонавідній торпеді і хай їдуть там ловлять біля каців скільки хочуть.
Але якщо що "вас там нема".
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