 У Європі зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Про смерть туриста повідомила міністр охорони здоров'я Франції Аньєз Бузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Чоловік разом із дочкою прибули до Франції 16 січня із китайської провінції Хубей. 25 січня їх помістили на карантин у паризьку лікарню.
Причиною смерті чоловіка стала викликана коронавірусом легенева інфекція. Його дочка одужує.
До цього смерті від коронавірусу фіксували за межами материкового Китаю тільки в Гонконзі, на Філіппінах і в Японії.
Франція наприкінці січня стала першою європейською країною, яка офіційно підтвердила випадки захворювання на коронавірус. Наразі цей діагноз встановлено в 11 осіб.
Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Як повідомлялося, крім КНР, випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували в 27 країнах. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.
шо бы они уже червей жрать перестали?
хотя не факт...
від одніеї мислі за комах вже настой псуеться....
что он умрет узрев париж
увидел застрелился ****
пари ж
а разведчики
в Украине то точно
они все слушают и смотрят свое телевидиние
и если китайский вождь сказал шото
- то сразу слушают и действуют по рекомендациям правительства своего