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Все про:смерть (3833) Франція (859) COVID-19 (33)

 У Європі зафіксовано першу смерть від коронавірусу

У Франції помер 80-річний турист із Китаю. З 25 січня він перебував на карантині в паризькій лікарні.

Про смерть туриста повідомила міністр охорони здоров'я Франції Аньєз Бузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Чоловік разом із дочкою прибули до Франції 16 січня із китайської провінції Хубей. 25 січня їх помістили на карантин у паризьку лікарню.

Причиною смерті чоловіка стала викликана коронавірусом легенева інфекція. Його дочка одужує.

До цього смерті від коронавірусу фіксували за межами материкового Китаю тільки в Гонконзі, на Філіппінах і в Японії.

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Франція наприкінці січня стала першою європейською країною, яка офіційно підтвердила випадки захворювання на коронавірус. Наразі цей діагноз встановлено в 11 осіб.

Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Як повідомлялося, крім КНР, випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували в 27 країнах. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175945
 
 
 Топ коментарі
 
може на тот Китай какую гуманитарку сбрасывать,
шо бы они уже червей жрать перестали?
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Смертность от вируса в районе 2%. Говорят, умирают в основном престарелые и больные люди, для которых грипп просто последняя капля.
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Та не все так просто. Умер молодой врач, ребенок. Там какая-то хрень, китайцы скрывают что то
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може на тот Китай какую гуманитарку сбрасывать,
шо бы они уже червей жрать перестали?
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Тогда остальным всем придется червей жрать. В мире всех -много, а ВСЕГО-мало.
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Між іншим, на якомусь фестивалі продавали сушених з сіллю комах і хробаків. Їв з великим задоволенням. Вони напаковані протеїном! Досить смачно.
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не ну если размельчить, шо бы оттуда ноги членистоголовые не торчали, и не знать то можно наверное в топку забросить....
хотя не факт...
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Дружина не могла дивитись!))) вони без лапок звичайно. Я по своїй натурі можу їсти все. Смаку як такого немає-солоні хрустявки.
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маринований свиний ошийок, підсмажений на мангалі - саме то.... а комах залиши тим ідіотам
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так і тільки так!
від одніеї мислі за комах вже настой псуеться....
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Дети были на учете в тубдиспансере. Курс таблеток пропьют - манту повторно поставят - она еще больше за предыдущую. Раздобыл медведок ( вычитал, что китайцы лечат ними туберкулез ), утопил в вине, высушил в духовке до хруста при малой температуре, смолол на кофемолке без лапок и крыльев. Во что я только не подмешивал этот порошок- даже в нутеллу-- определяли сразу и есть отказывались. Пока не сделал настойку корней хрена на красном крепленом вине , без медведок - тогда дело пошло на поправку. Пил даже трехлетний малый , и не кривился. Всех сняли с учета. ( Только закусывать надо ))).
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Не дивно- в Відні , відразу в аеропорті, дивлячись на персонал, здається що прилетів в Китай.
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При чому і що дивно відразу-австрійці не посміхаються як прийнято в Америці! Так ось стоять ці китайські чи в'єтнамські дівчата в формі з абсолютно злими обличчями! Багаж приймають в ручну якісь араби і майже що хрестики на валізах не ставлять! О п'ятій ранку в суботу, в центрі Відня відчинений єдиний McDonald. ОК. Заходиш, а там індуси тобі Gutten morgen! А ти їм у відповідь: and top of the morning to you fellas! Ржуть і переходять на англійську! Цікаве місто.
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у тому ж самому Відні як побачів їхніх капов, то почув себе цуциком - під два 2 метри битюґи - моі 182 навіть поруч не стояли.....
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страшно представить, что будет если он доберется до нас. У нас и так медицина не ахти, и такое испытание мы просто не выдержим..
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Зря ему Париж показывали. Примета плохая - увидеть Париж.
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иван поспорил с друганами
что он умрет узрев париж
увидел застрелился ****
пари ж
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*Увидеть Париж и умереть*---старая фраза. Ну повезло деду.
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китайские туристы по всему миру - не туристы
а разведчики
в Украине то точно
они все слушают и смотрят свое телевидиние
и если китайский вождь сказал шото
- то сразу слушают и действуют по рекомендациям правительства своего
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Наши мужики в 80 лет или уже на кладбище, или глубокие немощные старики.
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