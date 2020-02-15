EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  2985  37
Все про:НАБУ (2307) Ситник (561) Слуга народу (650) Артем Дмитрук (5)

 Ситник - корупціонер, - "слуга народу" Дмитрук про збір підписів за звільнення глави НАБУ

Народний депутат від "Слуги народу", пауерліфтер Артем Дмитрук заявив, що зареєстрував у Верховній Раді постанову про звільнення голови НАБУ Артема Ситника, оскільки він є корупціонером і що за час роботи органу за його клопотанням не було жодного рішення суду.

Про це Дмитрук розповів журналістам після з'їзду партії СН, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас в державі склалася така ситуація, що є Артем Ситник, який очолює орган, який в нашій державі має боротися з корупцією. А людина офіційно визнана корупціонером і входить в список корупціонерів за рішенням суду. Тому я вважаю, що зробив правильне рішення, зібравши понад 250 підписів і подав постанову", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа "Приватбанку" найскладніша з усіх, які бачив на посаді глави НАБУ, - Ситник

"Також моїм аргументом є те, що протягом 5 років цей орган був створений, щоб боротися з корупцією в державі. Дуже помпезно відкривали і створювали, а протягом 5 років за клопотанням цього органу не було винесено жодного рішення. У нас що в державі не було корупції?" - додав Дмитрук.

Він висловив надію, що нардепи підтримають його постанову в Раді.

Як повідомлялося, раніше група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175944
 
   
 Топ коментарі
 
Малорос. Фанат Порєчєнкова.
Ситник - корупціонер, - "слуга народу" Дмитрук про збір підписів за звільнення глави НАБУ - Цензор.НЕТ 6279
 показати весь коментар
 
с такой кацапьячей козлиной бородой такая хвамилия Сытник – коррупционер, - "слуга народа" Дмитрук о сборе подписей за увольнении главы НАБУ - Цензор.НЕТ 4559
 показати весь коментар
 
Коли вже цього ідіота Дмитрука викинуть з ВРУ за фотографії з російськими терористами?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
с такой кацапьячей козлиной бородой такая хвамилия Сытник – коррупционер, - "слуга народа" Дмитрук о сборе подписей за увольнении главы НАБУ - Цензор.НЕТ 4559
 показати весь коментар
 
 
это тот который не смог сказать журналистам кто у нас премьер министр ?
 показати весь коментар
 
Коли вже цього ідіота Дмитрука викинуть з ВРУ за фотографії з російськими терористами?
 показати весь коментар
 
 
так он цап и есть...

https://from-ua.info/vatna-titushka-z-mandatom-sluha-narodu-dmytruk-zasvityvsia-v-odiazi-z-praporom-okupanta/

«Ватна тітушка з мандатом». «Слуга народу» Дмитрук засвітився в одязі з прапором окупанта

Ситник - корупціонер, - "слуга народу" Дмитрук про збір підписів за звільнення глави НАБУ - Цензор.НЕТ 3207
 показати весь коментар
 
 
Всем кто критикует Дмитрука вот такая инфа для размышления . Он самый ПРОУКРАИНСКИЙ из депутатов выбранный в одном из одесских территориальных избирательных округов .Ранее там же побеждали -замшелые коммуняки , прокацапские рыги ,потом уже откровенные сепары и вот теперь он . В его соперниках и ближайших преследователях были кандидаты от опзж и просто местная вата . Ах ещё Лёсик был! НО он вначале был рыгом и сторонником ,,руцкого мира" .Это потом он стал ,,патриотом" и ПЕСиком
Один великий средневековый итальянский поэт утверждал что даже ад ! не однороден и если внимательно присмотреться то даже нечисть там разная .
Так что это прогресс по сравнению с тем что было . Чтоб вы понимали то там была вотчина террориста марадоны
 показати весь коментар
 
Якщо це стверджує якесь м'ясо з СН-значить Ситник честна людина.
 показати весь коментар
 
 
дайте угадаю ваш фах - ви художник-костюмер, або перукар?
 показати весь коментар
 
бородатое чмо про визовый режим с парашей не ?
 показати весь коментар
 
 
Про визы с парашей соевых патриотов спросить нужно .Особенно Клима и вашего Порося -они сказали ,,не будет работать" и ,,не представляют миграционной угрозы" ! Что вы хотите от пауэрлифтера ?
 показати весь коментар
 
йшов би вагони розвантажувати, мудило Ситник - корупціонер, - "слуга народу" Дмитрук про збір підписів за звільнення глави НАБУ - Цензор.НЕТ 6334
 показати весь коментар
 
 
эти дауны бороду носят по моде
или джихад держат????
шото я не помню
даже на картинах
бородатых козаков
бенладен недоделанный решил собрать подписи от чурбан бородатых????
и в спортлото отправить??
 показати весь коментар
 
 
на бритвенный станок не хватает зп депутата
 показати весь коментар
 
95 квартал жжёт...скоро на заседание Верховной Рады будут ходить в одеждах клоунов и с собой брать на заседание коз и обезьян
 показати весь коментар
 
 
Бичара круторогий,що з Власенком танго танцював ?
Ось його відповідь (без завченого тексту):https://twitter.com/i/status/1228633927830659072
 показати весь коментар
 
цей кацапокозел хоче бути в долі від операції по заміні одного злочинця на іншого, свого.
 показати весь коментар
 
Конечно коррупционер. Раз воры есть,а посадок нет. Олигархи балдеют и ухмыляются зловонным духом нам в лицо.
 показати весь коментар
 
 
На святе замахнулися!Це Зрада!Ситника байдануті ставили-їм і знімати-вони з Петром борються з корупцією не тільки днами,а й ночами більше 5-ть років.Вже час памятникa ставити обом.
 показати весь коментар
 
весь мусор нужно было убрать до 17 года и подобные вопросы были бы не актуальны.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору