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 Двом чоловікам повідомили про підозру в замовному вбивстві пластичного хірурга Сотника, - прокуратура

Один з них - громадянин Киргизстану, 1982 р.н., якого затримали в Одесі. Його підозрюють безпосередньо у вбивстві. Другий чоловік привіз виконавця на місце вбивства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Затриманому в Одесі чоловіку - громадянину Киргизької Республіки, 1982 р. н., який, за версією слідства, безпосередньо вчинив вбивство, повідомлено про підозру за п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб).

Спільнику, який доставляв виконавця до місця скоєння злочину, повідомлено про підозру за п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала в аеропорту Одеси іноземця за підозрою у вбивстві пластичного хірурга в Києві

Наразі до Шевченківського районного суду міста Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Хірурга Андрія Сотника вбили в Києві 2 лютого. 43-річного лікаря застрелили неподалік орендованої ним квартири на вулиці Саксаганського.

14 лютого поліція і прикордонники в аеропорту Одеси затримали за підозрою у вбивстві Сотника іноземця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175942
 
 
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клиниеу уже отжали???
жена еще в Киеве??
или опять в донецке??
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Была бы моя воля , я бы давно вёл визовый режим с этими странами , как Киргизстан, Таджикистан , Росия , Грузия , Армения и т д по списку с ссср
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