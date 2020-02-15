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 Від початку доби окупанти чотири рази обстріляли захисників України на Донбасі, - Міноборони

Російські окупанти обстріляли позиції Збройних сил України в районі Травневого, Оріхового, Мар'їнки і Красногорівки. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це заявив на брифінгу представник Міністерства оборони Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

На Луганському напрямку вночі російсько-окупаційні війська півтори години обстрілювали захисників Травневого зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. За цей час противник також випустив по опорних пунктах наших військ на цій ділянці фронту 5 мін калібру 82 мм.

З о пів на 12-ту окупанти за 20 хвилин випустили 6 мін зі 120-го міномету по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних біля Оріхового.

На Донецькому напрямку після 6-ї ранку 12 мін 120-го калібру розірвалися на підступах до Мар’їнки.

А в районі Красногорівки ворог близько 11-ї години застосував протитанкову керовану ракету.

Також читайте: Повного припинення вогню на Донбасі після Парижа досягти не вдалося, потрібні дієві механізми, - Зеленський

За наявною інформацією, втрат з нашого боку немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175941
 
 
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Це про цей «прогрес» говорив Янелох в Мюнхені?
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Россия атаковала украинское судно в Азовском море - Кремль идет на обострение А ти зелена шмаркля Зе
бачиш в очах ***** бажання закінчити війну???
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Національна платформа примирення может быть только на перроне львовского метро

Сивохо анонсував презентацію Національної платформи примирення
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пишите "Российские оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Майского, Орехово, Марьинки и Красногоровки. "- так если главнокомандующий говрит что война в Еропе и не указывает кто воюет против нас так кто будет переживать за нас раз гидрант сам дает понять чтоб Мордор не трогали и не упоминали
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Діалогова платформа з Бамбасом, казав він. Треба просто припинити стріляти, казав він.
І-а, і-а, казав він.
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ЗЕ в глазах Путена увидел желание прекратить войну. По мойму ЗЕ не в тот глаз ***** смотрел. Да и как из под стола он мог видеть глаза Чорта С начала суток оккупанты четырежды обстреляли защитников Украины на Донбассе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6292
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Тим часом відмінили військове вітання ;Слава Україні- Героям Слава;.
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