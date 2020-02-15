 Від початку доби окупанти чотири рази обстріляли захисників України на Донбасі, - Міноборони

Про це заявив на брифінгу представник Міністерства оборони Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

На Луганському напрямку вночі російсько-окупаційні війська півтори години обстрілювали захисників Травневого зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. За цей час противник також випустив по опорних пунктах наших військ на цій ділянці фронту 5 мін калібру 82 мм.

З о пів на 12-ту окупанти за 20 хвилин випустили 6 мін зі 120-го міномету по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних біля Оріхового.

На Донецькому напрямку після 6-ї ранку 12 мін 120-го калібру розірвалися на підступах до Мар’їнки.

А в районі Красногорівки ворог близько 11-ї години застосував протитанкову керовану ракету.

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За наявною інформацією, втрат з нашого боку немає.