 Готуємо законопроєкт, який дозволить суспільству відкликати місцевого депутата, - Корнієнко

Про це Корнієнко розповів у коментарі Цензор.НЕТ після з'їзду партії.

"Ми зараз ведемо роботу в рамках пакету про народовладдя згідно із законом про відкликання через електронні інструменти місцевих депутатів. Щоб суспільство могло реєструватися і електронними підписами давати масив інформації, наприклад для ЦВК або партії. Ну, це треба обговорювати. Можливо, це буде щось зразок імперативного мандата на місцевому рівні. Але головна ідея, щоб громада могла відкликати депутата", - сказав голова партії.

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Корнієнко розповів, що в чинному законі ця норма є, але вона не діє технічно.

"Але ми маємо людям дати цей інструмент в умовах, коли в місцевій владі багато повноважень і в умовах, коли реформа децентралізації, яку ми пропонуємо, - йде дискусія щодо зменшення повноважень префекта, щоб він був більш стимулюючим і допомагає. А хто тоді буде контролювати? Нехай контролює суспільство", - сказав Корнієнко.