 Готуємо законопроєкт, який дозволить суспільству відкликати місцевого депутата, - Корнієнко

Про це Корнієнко розповів у коментарі Цензор.НЕТ після з'їзду партії.
"Ми зараз ведемо роботу в рамках пакету про народовладдя згідно із законом про відкликання через електронні інструменти місцевих депутатів. Щоб суспільство могло реєструватися і електронними підписами давати масив інформації, наприклад для ЦВК або партії. Ну, це треба обговорювати. Можливо, це буде щось зразок імперативного мандата на місцевому рівні. Але головна ідея, щоб громада могла відкликати депутата", - сказав голова партії.
Корнієнко розповів, що в чинному законі ця норма є, але вона не діє технічно.
"Але ми маємо людям дати цей інструмент в умовах, коли в місцевій владі багато повноважень і в умовах, коли реформа децентралізації, яку ми пропонуємо, - йде дискусія щодо зменшення повноважень префекта, щоб він був більш стимулюючим і допомагає. А хто тоді буде контролювати? Нехай контролює суспільство", - сказав Корнієнко.
Або чергова імітація покращання - тобто буде якийсь бутафорський механізм, але нюанси та загогуліни зроблять його практичне застосування неможливим...
Або ще гірше - репресивний інструмент для усунення "неугодных" депутатів начебто "по воле трудящихся".
и на шо????
на собаку бабусину???
даже враги народа себе ямы не копали))
зебилам не понять))
НИ ОДНОГО громкого дела от ГПУ по снятию депутатской неприкосновенности за последний год!
конец февраля уже)))
весна практически
скорогод как ****** пианинный при власти
и шо???
2.отмена двух платежек.
3.подорожание газа
шо уже про пороха говорить))
а кизяком топить не только выгодно,но и экологично
цена около 5,20 плюс траснспортировка около 0,80, итого около 6,0
При баріге прошлой зимой минимум 7200 но зашкаливало и за 8
газ тот же самій, мировая цена на газ не влияет
я тоже очень доволен глобальніми снижениями цен
ты когда катировки по газу мониторил последний раз???
-48% на мировом рынке цена села за последний год календарный
у нас на сколько снизилась??? с учетом падения курса доллара
бензин??? считать умееш???
коммунальные????
где??? в твоем дурдоме?
сдвиги есть конечно
к тебе в палату вайфай начал доставать из ординаторской - это диджитилизация))
снизилась весьма существенно, с 8400 до 6000
если считаешь, что "при чем" , тогда за предідущие 5 лет в мире цена не возросла на 700%, а только у бвріг во власти
бензин уже вчера заправился по 22,45, год взад біл под 28
коммунальніе резко снизились, если бі ті их платил, ті бі знал
мировая цена не причом)))
тоесть было 300$ а стало 250$
это - и есть -48%???)))
бензин - это отдельное от углеродов вещество???
и не от нефти ли бенз дешевеет???
цену на барель давно смотрело?
или для населения Украины отдельная скважина???
себистоимость газодобычи знаеш???
117$ в Украине
так почему твой ******* не сделает газ для населения по 150$
хотя бы??))
а шоколадній банді не заважала стабільна світова на газ збільшити її для українців на 700-800%
газ подешевел
коммунальніе снизились
😁
))