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 Політика України, Суспільство
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Все про:депутат (1127) законопроект (936) місцеве самоврядування (60) Корнієнко (122)

 Готуємо законопроєкт, який дозволить суспільству відкликати місцевого депутата, - Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що зараз партія готує законопроєкт, який дозволить виборцям відкликати місцевого депутата.

Про це Корнієнко розповів у коментарі Цензор.НЕТ після з'їзду партії.

"Ми зараз ведемо роботу в рамках пакету про народовладдя згідно із законом про відкликання через електронні інструменти місцевих депутатів. Щоб суспільство могло реєструватися і електронними підписами давати масив інформації, наприклад для ЦВК або партії. Ну, це треба обговорювати. Можливо, це буде щось зразок імперативного мандата на місцевому рівні. Але головна ідея, щоб громада могла відкликати депутата", - сказав голова партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" затвердили новий статут партії

Корнієнко розповів, що в чинному законі ця норма є, але вона не діє технічно.

"Але ми маємо людям дати цей інструмент в умовах, коли в місцевій владі багато повноважень і в умовах, коли реформа децентралізації, яку ми пропонуємо, - йде дискусія щодо зменшення повноважень префекта, щоб він був більш стимулюючим і допомагає. А хто тоді буде контролювати? Нехай контролює суспільство", - сказав Корнієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175940
 
 
 Топ коментарі
 
А почему не клоунов, которые случайно оказались не на своем месте.
Готовим законопроект, который позволит обществу отозвать местного депутата, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8463
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Ага-ага, как вы неприкосновенность "сняли", только УСИЛИВ её!
НИ ОДНОГО громкого дела от ГПУ по снятию депутатской неприкосновенности за последний год!
Готовим законопроект, который позволит обществу отозвать местного депутата, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2441
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тока с нг попустило бухло???
конец февраля уже)))
весна практически
скорогод как хуятор пианинный при власти
и шо???
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А почему не клоунов, которые случайно оказались не на своем месте.
Готовим законопроект, который позволит обществу отозвать местного депутата, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8463
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А серед депутатів-мажоритарників немає клоунів?
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Це з набору що вам пообіцяти таке, щоб воно було, але ви нічого не мали.
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я писал, чтобы у народа был инструмент отзыва депутатов и увольнение министров и импичмент президента и ввести прямую демократию по которой люди смогут проводить и референдумы онлайн и голосовать сами за законы и накладывать вето на плохие законы и это все, что они дают... реально жесть! просто кости со стола бросают народу, как собакам.
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Одне з двох.
Або чергова імітація покращання - тобто буде якийсь бутафорський механізм, але нюанси та загогуліни зроблять його практичне застосування неможливим...
Або ще гірше - репресивний інструмент для усунення "неугодных" депутатів начебто "по воле трудящихся".
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Изобретают велосипед в очередной раз! Процедура отзыва существует, но не работает.
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а, значит ее не надо менять? интересная логика барігобота
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а кто менять будет???
и на шо????
на собаку бабусину???
даже враги народа себе ямы не копали))
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Любая не будет работать. Вы можете представить себе чтобы 73% осознав свою ошибку признали её и потребовали отзыва своих депутатов и президента. Вот и я не верю.
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признать ошибкой уменьшение коммунальніх, стоимости бензина, стоимости газа? ті кацап?
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То есть "неместные" депутаты решили выписать себе индульгенцию...
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Обещанного можно всю жизнь прождать, а не 3 года.
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Ага-ага, как вы неприкосновенность "сняли", только УСИЛИВ её!
НИ ОДНОГО громкого дела от ГПУ по снятию депутатской неприкосновенности за последний год!

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последний год только начался, проспись
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тока с нг попустило бухло???
конец февраля уже)))
весна практически
скорогод как ****** пианинный при власти
и шо???
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огласите первую тройку достижений)))???
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1.две платежки.
2.отмена двух платежек.
3.подорожание газа
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даже витя овощь так не мог)))))
шо уже про пороха говорить))
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газ подешевел существенно, ті топишь кизяком поєтому тебе неизвестно
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та я знаю,шо в мире подешевел...я про платежки Готуємо законопроєкт, який дозволить суспільству відкликати місцевого депутата, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7360.
а кизяком топить не только выгодно,но и экологично
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платежка моя:
цена около 5,20 плюс траснспортировка около 0,80, итого около 6,0
При баріге прошлой зимой минимум 7200 но зашкаливало и за 8
газ тот же самій, мировая цена на газ не влияет
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Готуємо законопроєкт, який дозволить суспільству відкликати місцевого депутата, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8171

я тоже очень доволен глобальніми снижениями цен
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нубяра подзаборная))))
ты когда катировки по газу мониторил последний раз???
-48% на мировом рынке цена села за последний год календарный
у нас на сколько снизилась??? с учетом падения курса доллара
бензин??? считать умееш???
коммунальные????
где??? в твоем дурдоме?
сдвиги есть конечно
к тебе в палату вайфай начал доставать из ординаторской - это диджитилизация))
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мировая цена на газ ни при чем на наш наз для населения
снизилась весьма существенно, с 8400 до 6000
если считаешь, что "при чем" , тогда за предідущие 5 лет в мире цена не возросла на 700%, а только у бвріг во власти
бензин уже вчера заправился по 22,45, год взад біл под 28
коммунальніе резко снизились, если бі ті их платил, ті бі знал
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******))))
мировая цена не причом)))
тоесть было 300$ а стало 250$
это - и есть -48%???)))
бензин - это отдельное от углеродов вещество???
и не от нефти ли бенз дешевеет???
цену на барель давно смотрело?
или для населения Украины отдельная скважина???
себистоимость газодобычи знаеш???
117$ в Украине
так почему твой ******* не сделает газ для населения по 150$
хотя бы??))
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фсьо буде добре, українці переможуть, саме через те. ти й бикуєш, кацапчику Готуємо законопроєкт, який дозволить суспільству відкликати місцевого депутата, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9105 Готуємо законопроєкт, який дозволить суспільству відкликати місцевого депутата, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9105
а шоколадній банді не заважала стабільна світова на газ збільшити її для українців на 700-800% Готуємо законопроєкт, який дозволить суспільству відкликати місцевого депутата, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9105 Готуємо законопроєкт, який дозволить суспільству відкликати місцевого депутата, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9105
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бензин подешевел
газ подешевел
коммунальніе снизились
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местного- то хорошо,хотя ваших там еще ни одного нет...а как нащот тех верховнорадовцев,шо уже зашкварились,и было обещание лишить их мандата?
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а депутатов вр не нодо отзывать? за проституток, за самовольную корректировку законопроектов, за отсутствие на заседаниях. ПОЧЕМУ???????????
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Наперсточник! Сделай выборы раз в год, и не надо будет никого отзывать, а в масштабах страны - и Майдан нужен будет крайне редко.
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