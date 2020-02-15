 "Слуги народу" затвердили новий статут партії

Таке рішення ухвалив з'їзд партії, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Що ми міняємо в статуті, з чим це пов'язано? Наш статут морально і фізично застарів, ми це розуміємо. Він приймався за інших умов, в інших обставинах, і не передбачав кількох дуже важливих процесів", - прокоментував рішення з'їзду голова партії Олександр Корнієнко.

Вдосконалили порядок вступу в партію, адже очікується, що найближчим часом в неї вступить безліч людей, додав Корнієнко.

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"Ми займалися партійною ієрархією, інфраструктурою, внутрішнім взаємодією між партійними організаціями на чолі з єдиним центром управління. Ми входимо в єдиний реєстр членства в партії - це буде невеликий статутний орган в рамках секретаріату, є позиція реєстратора, який буде стежити, щоб членство було враховано", - зазначив Корнієнко.

За його словами, новий статут передбачає введення багаторівневого контролю за вступом громадян до лав членів партії.

Також серед новацій - членські внески, секретаріат партії, який займатиметься інформаційно-аналітичною роботою, організаційною діяльністю.