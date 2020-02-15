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 Політика України
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Все про:устав (19) Слуга народу (650) Корнієнко (122)

 "Слуги народу" затвердили новий статут партії

Політична партія "Слуга народу" затвердила нову редакцію свого статуту і направила її на реєстрацію. Старий статут "морально і фізично застарів", вважають у партії.

Таке рішення ухвалив з'їзд партії, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Що ми міняємо в статуті, з чим це пов'язано? Наш статут морально і фізично застарів, ми це розуміємо. Він приймався за інших умов, в інших обставинах, і не передбачав кількох дуже важливих процесів", - прокоментував рішення з'їзду голова партії Олександр Корнієнко.

Вдосконалили порядок вступу в партію, адже очікується, що найближчим часом в неї вступить безліч людей, додав Корнієнко.

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"Ми займалися партійною ієрархією, інфраструктурою, внутрішнім взаємодією між партійними організаціями на чолі з єдиним центром управління. Ми входимо в єдиний реєстр членства в партії - це буде невеликий статутний орган в рамках секретаріату, є позиція реєстратора, який буде стежити, щоб членство було враховано", - зазначив Корнієнко.

За його словами, новий статут передбачає введення багаторівневого контролю за вступом громадян до лав членів партії.

Також серед новацій - членські внески, секретаріат партії, який  займатиметься інформаційно-аналітичною роботою, організаційною діяльністю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175939
 
 
 Топ коментарі
 
Дивлюся на сьогоднішній потік новин від Зе та СН і думаю: амфетаміни чи кокс?
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А вы, друзья, как ни садитесь, а в музыканты (читай - здравомыслящие украинские политики) не годитесь!
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Ужэ начались ПОСАДКИ..
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НО !
КОГО ???- -
-
https://www.youtube.com/watch?v=v6DDxt5Z6qs
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новый "старый" устав "партии" слуги урода:
"Слуги народу" затвердили новий статут партії - Цензор.НЕТ 8336
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Дивлюся на сьогоднішній потік новин від Зе та СН і думаю: амфетаміни чи кокс?
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Я думаю всё проще. Абсолютный вакуум в головах.
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Принимай все сразу
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походу оно так и делает
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Ви в політиці не затримаєтесь. Партєйка під вибори і не більше.
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Смешно. Уже и Новый успели, приблудные идиоты, убогие персонажи на службе у Внешнего управления.
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Занятно. Тобто можна пройти на виборах якійсь партії "за союз з америкою" потім одразу після на соборі партії "змінити устав" і стати "комуністичною партією України"?

Хоча какая разніца якщо зробили це вмєстє...
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Таких партій в кожному унітазі кілька разів на день виникає. Від них лише воняє, й їх змивають в каналізацію. Дивно, що ваша купка так довго затрималась.
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А вы, друзья, как ни садитесь, а в музыканты (читай - здравомыслящие украинские политики) не годитесь!
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Мужает партия. Внутрипартийное строительство, ответственное дело.
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девочковеет...с чего ей мужать,если одни уклонисты?
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...Наш устав морально и физически устарел ...за пів року "устарел" ...які ж у вас "далекоглядні" "вожді" ...вкрасти іпродати все ... встигнути втікти ...от ваш справжній устав мародераИсточник: https://censor.net.ua/n3175939
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Устав! Устав Слуг Народа. Не. Бред какой-то. Не оседает на ушах, хотя расчет именно на оседание. Даже лапша- оседает. А тут- бред, особенно в свете вот этого: ведь ожидается, что в ближайшее время в нее вступит множество людей, добавил Корниенко. Источник: https://censor.net.ua/n3175939

Угу. Ждитес-с-с-с... "Слуги народу" затвердили новий статут партії - Цензор.НЕТ 932
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Та бросьте. С чего тут плющить? Вы ведь не считаете, что реально, в СН, вот-вот вступит масса народу. Потому... не с чего тут плющиться. Всё- как всегда...
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нет не считаю. но я на єту "новость" вообще не обращаю внимания, не считаю ее сколько-либо существенной)
а вот несколько идиотов от єтой нулевой "новости" себе пердаки разрівают "Слуги народу" затвердили новий статут партії - Цензор.НЕТ 719 "Слуги народу" затвердили новий статут партії - Цензор.НЕТ 719
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ага , от смеха , глядя на семимесячных недолговечных выскочек ...
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Служить, служить и ещё раз служить, после будет изучение команды сидеть.
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Новый устав "Слуг":
1. Хозяин всегда прав.
2. Нажимать кнопки как приказывает хозяин.
3. Молчать в тряпочку.
4. Если не согласен с Хозяином - смотри пункт 1.
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Живя по Уставу -позеленеешь на славу!
😂
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Также среди новаций - членские взносы прямо на рояль. Женская часть фракции Слуг народа заявила "Налицо гендерное неравенство!" Мужская часть предложила, для снятия напряженности, оставить от этого заявления только первое слово, и разделить его на два. Яременко добавил: "И чтоб никаких табу!".
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Зеленая чума хочет разполстись по всей Украине. Надо применять антидот.
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«Хуже не будет», говорили они. «Мы всегда его снесём, если что»
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