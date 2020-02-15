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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (146) ОТГ (76) Слуга народу (650) Корнієнко (122)

 У "Слуги народу" вистачає людей на рівні області та міськрад, проблеми будуть в ОТГ, - Корнієнко про місцеві вибори

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що під час місцевих виборів у партії можуть виникнути проблеми щодо представництва партії в ОТГ.

Про це він сказав після з'їзду партії, відповідаючи на питання Цензор.НЕТ про те, чи є у "Слуги народу" в округах досить людей, з якими можна йти на місцеві вибори.

"На рівень області і міськради людей завжди вистачить. Проблеми будуть на рівні ОТГ не тільки у нас, але і у всіх, тому що там багато людей хоче бути самовисуванцями. Ми побачили це на останніх виборах в ОТГ. Тобто ми можемо впертися в проблему самовисуванців", - сказав Корнієнко.

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Він зазначив, що СН готова до того, що самовисуванці багато візьмуть.

"І це не є для нас проблемою, якщо вони будуть конструктивно поводитися в міських радах. В рамках децентралізації ми збільшуємо дуже повноваження і в принципі ці люди будуть відповідати перед суспільством набагато більше", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175938
 
 
 Топ коментарі
 
Здайте цього алконавта в дурку.
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Конечно хватает кандидатов у "слуг" - много в стране работников сферы услуг
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Тоже мне новость, хватает у нас дурней, факт...
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Много дураков у нас есть, есть, всех их не перечесть!
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Конечно хватает кандидатов у "слуг" - много в стране работников сферы услуг
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а шо ,трускавецкие окодемии збанкрутувалы?
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Тоже мне новость, хватает у нас дурней, факт...
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Это ОНО у себя в смартфоне насмотрелся. Вас уже ненавидят и плюют в харю.
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до тех пор
бабуси всех собак продадут
и врага народа тоже
я думал они на дибила косят
ан нет....
там у всех клиника
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Мы шли на выборы с лозунгом - избавим страну от Прошенко и его банды.

И после победы - затарили Кабмин, фракцию, госконцерны порохоботами и грантоедами всех мастей.
😁
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случи народа и их абхазский ублюдок арахамия достали сегодня
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в вр 20% бени, 20% рената, 20 пороха а из остальных 40ка может 15 наберется от квартали и однокашников. а по управлениям все 80% люди пороха
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уважаю кошевого и кравец. молодцы что не засунули свои головы по уши в эту .......опу
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