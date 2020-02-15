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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (4522) США (6274) Трамп (2561)

 Зеленський: Я готовий до нової телефонної розмови із Трампом, якщо це допоможе Україні

Президент Володимир Зеленський готовий до ще однієї телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом.

Про це він сказав під час виступу на 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Якщо це допоможе Україні, то я готовий до ще однієї телефонної розмови з паном Трампом", - сказав Зеленський.

Президент вважає, що скандал навколо липневої розмови з Трампом не зіпсував відносини між Україною і США.

"У нас зараз хороші стосунки з США. Я хочу подякувати всім: президента, сенаторів, конгресменів, які до цього доклалися, навіть звичайних американців - за те, що вони нас підтримують, особливо зараз, коли триває війна. Я дякую і аплодую кожній американській сім'ї. Ми це відчуваємо. Я хочу подякувати всім: не тільки США, але і Європу. Однак прошу: допоможіть більше", - висловився глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському не подобається, що питання Криму не обговорюється зараз у жодному форматі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175937
 
 
 Топ коментарі
 



Тётя Роза

@Anakoyher


ᅠМожно играть на фортепиано без рук. Но нельзя управлять страной без мозгов.
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На жаль тема з візитом Зеленського в США заглохла! Тепер після невдалої спроби демократів влаштувати імпічмент Трампу, Трамп буде згадувати про Зеленського та свої розмови з ним з жалем та жахом - як він міг так проколотись! Тепер Трамп буде уникати розмов з Зеленським, бо демократи будуть сприймати будь яку розмову чи зустріч з Зеленським як продовження тиску на Україна задля переслідування сина Байдена! Тепер в США має їхати вже наступний Президент України до наступного Президента США.
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Тебе не хватило одного визита,где Трамп послал Зелю к куйло? Я не считаю себя политиком,но ГЛАВНОЕ очевидно,что должен был ответить твой ссыкун Трампу-это напомнить о Будапештском Меморандуме.....и выписать Трампу сто в гору,чтобы все слышали.И Порох бы так точно сделал,притом дипломатично. Порох- Политик,а твой Зеля- баран квартала 95.
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порошенко платив гроші за фотографію з Трампом і як тільки порошенко почав би щось бекати-мекати Трампу, фотографування швидко б закінчилось! порошенко це знав і навіть не намагався щось бекати-мекати а лише сидів як китайський болванчик і посміхався. Я не пам'ятаю щоб порошенко під час виступу в Сенаті США сказав сенаторам - ви козли, коли Ви направите морську піхоту США звільняти Крим та Донбас! порошенко в Сенаті США говорив багато, але по суті нічого не сказав, тобто засунув язик у сраку і казав лише те що від нього хотіли почути!
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Укушенный в мозг грицацуевым! А как там заднепроходной поживает?
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Трамп тримається від нефартового блазня якомога подалі.
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Тётя Роза

@Anakoyher


ᅠМожно играть на фортепиано без рук. Но нельзя управлять страной без мозгов.
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Вот тут я с Тетей Розой не согласен. Наш нынешний как то управляет.
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мало ему цукерберга Зеленский: Я готов к новому телефонному разговору с Трампом, если это поможет Украине - Цензор.НЕТ 1322.хочет еще дональда зашкварить.
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Чувак сильно рискует ради страны . На все готов ,даже на разговор с Трампом !!!!
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требуется помощь со всех сторон, но сам и пальцем не поведет. Ему хоть кто то описал о его обязанностях и обещаниях...полное зеро на всех векторах.
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Если это поможет - ключевые слова. Папереднык был готов принимать сколько угодно с любой стороны, звонить, докладывать, встречаться - но результат был нулевой. Даже несмотря на визг про патужни санкции - раша не уступила ни одну свою позицию.
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Зато теперь она так же не уступила, но Ишак слил все что можно.
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это он угрожает Трампу....
вопрос - зачем?
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Ты не сопли жуй про свою готовность, а срочно звони Тремпелю и продолжай дело пАпередника выпрашивать статус лучшего друга США вне НАТО. Бери пример с Израиля, Японии и так далее!
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я думаю, последний его разговор с трампом был действительно последним. Трамп под страхом атомной войны теперь не захочет разговаривать с зеленским. Но х* ему еще один головняк. Только от импичмента сдыхался.
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От і намалювалася наступна нагода за гроші українських лохів купувати собі лоббістів у Сполучених Штатах.
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Ну да. У него сейчас выборы, нах ему это наше стихийное бедствие.
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Воно готове до телефонної розмови з Трампом. Афігеть. Ще треба пів року готуватися.
То ж не братюні ***** дзвонити то...
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какого же дебила вы выібрали Зебилы пускай бы был дураком но он же здает страну с потрохами эти уже заеложенные штампы для людей мол он старается- я и спуйлом буду говорить и встретимся и руку пожму лиш бы пленных отдали я и донбасс сдам пуйлу ведь там же наши люди живут ну а следующий шаг даст крыму воды скажет там тоже люди на окупированой територии и мы про них не забываем
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Зеленожопий сцикун боится ехать в Штати
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Га-га-га-га-га!:
"Моника Зеленски о ситуации с импичментом Трампа:
- Я хотела быть популярным в США" (Сторми Дэниэлс рыдает от зависти)
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кидала зеленский будет наплужать , как с патрушевым
договаривался воду в крым подавать, брехло оманское
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Привязался к тому трампу... мал клоп, да вонюч
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гнусавый, звиздец тебе, а не поговорить, если тот трампуша выборы выиграет -хоть и любишь ты ему зад лизать)
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Я вже завно зауважив,що Зєлєнський часто говорить трафаретами з "Кварталу","Наша-Раша" та інших клоунських програм...В даному випадку цитує персонажа з "Наша-Раша" - "всьо о странє думаєш,о людях"...
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