 Зеленський: Я готовий до нової телефонної розмови із Трампом, якщо це допоможе Україні

Про це він сказав під час виступу на 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Якщо це допоможе Україні, то я готовий до ще однієї телефонної розмови з паном Трампом", - сказав Зеленський.
Президент вважає, що скандал навколо липневої розмови з Трампом не зіпсував відносини між Україною і США.
"У нас зараз хороші стосунки з США. Я хочу подякувати всім: президента, сенаторів, конгресменів, які до цього доклалися, навіть звичайних американців - за те, що вони нас підтримують, особливо зараз, коли триває війна. Я дякую і аплодую кожній американській сім'ї. Ми це відчуваємо. Я хочу подякувати всім: не тільки США, але і Європу. Однак прошу: допоможіть більше", - висловився глава держави.
(схоже, доведеться сьогодні йти по оселедця)
Тётя Роза
@Anakoyher
ᅠМожно играть на фортепиано без рук. Но нельзя управлять страной без мозгов.
гениально!!!
вопрос - зачем?
🙄
То ж не братюні ***** дзвонити то...
"Моника Зеленски о ситуации с импичментом Трампа:
- Я хотела быть популярным в США" (Сторми Дэниэлс рыдает от зависти)
договаривался воду в крым подавать, брехло оманское