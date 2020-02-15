 Зеленський: Я готовий до нової телефонної розмови із Трампом, якщо це допоможе Україні

Про це він сказав під час виступу на 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Якщо це допоможе Україні, то я готовий до ще однієї телефонної розмови з паном Трампом", - сказав Зеленський.

Президент вважає, що скандал навколо липневої розмови з Трампом не зіпсував відносини між Україною і США.

"У нас зараз хороші стосунки з США. Я хочу подякувати всім: президента, сенаторів, конгресменів, які до цього доклалися, навіть звичайних американців - за те, що вони нас підтримують, особливо зараз, коли триває війна. Я дякую і аплодую кожній американській сім'ї. Ми це відчуваємо. Я хочу подякувати всім: не тільки США, але і Європу. Однак прошу: допоможіть більше", - висловився глава держави.

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