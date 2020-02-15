 Зеленському не подобається, що питання Криму не обговорюється зараз у жодному форматі

Про це він сказав під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що мені не подобається? Це питання Криму, якого немає. Чесно, ми ж дуже відверті сьогодні. Питання Криму не обговорюється сьогодні, зовсім. Тобто, чи потрібно вносити і серйозно обговорювати це питання. Це теж окупована наша територія, там теж наші люди, українці. Чи потрібен новий майданчик?"- зазначив він.
"Тут мені здається, що могли б сильніше вплинути США", - додав Зеленський.
пособие для клоуна...
как бороться с коррупцией !!!
хвалебными статьями о зелёном кидале
в Мюнхені: ЖОДНОЇ ЗГАДКИ ПРО РОСІЮ ЯК АГРЕСОРА! Сцикло боїться дратувати путіна, боїться! Яка ганьба, мені черговий раз ДУЖЕ соромно за нашого преЗЕдента. Якщо ПреЗЕдент України не називає агресора агресором, навіщо це Європі?
А КТО ЕГО ДОЛЖЕН ПОДНИМАТЬ, КАК НЕ ТЫ, ИДИОТ ОМАНСКИЙ?
А то приїздить немов барін, йому всі винні... Тебе взагалі слухають завдяки роботі попередника. Тож цінуй.
Зеленський каже: "можна я розкажу про народ донбасу і як ми хочемо миру?" - ведуча: "якщо за 30 секунд і англійською". А володька не може. Знову вже хіба що не плаче. Як собака, англійською не розуміє, в навушник не чує. Неймовірна, безперервна ганьба.
Зеленский «Да» )) пзд
А сам сцикло про Крим згадує, коли збирається в жовтні провести вибори "на всій території України включно з окремими районами Донецької та Луганської областей"?
І в Криму він теж проведе вибори? Чи Крим для нього вже не входить до ВСІЄЇ території України тільки тому, що "про нього ніхто не згадує"?
"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20. 5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира.
Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев провел выездное совещание в Крыму. Чиновник отметил катастрофическое состояние водоснабжения полуострова и обвинил «недружественную» Украину в попытках дестабилизировать обстановку в регионе.
И если темой поставок воды озаботился Патрушев, значит вопрос обсуждали на самом высоком уровне в Кремле. Все идет к тому, что Путин обвинит Украину в «гуманитарной катастрофе» на полуострове и выдвинет ультиматум: или Киев открывает канал, или это сделают российские военные. Кремль может выдвинуть претензии в наиболее удобный для них момент. Основной сдерживающий фактор - боеспособность ВСУ и жесткая позиция Вашингтона и Брюсселя относительно кремлевской агрессии.
Что тут еще обсуждать, **** зеленожопая!
"Миротворець" заніс до чистилища радника секретаря РНБО )) "Среди подписантов провокации - нынешний советник секретаря СНБО Данилова, Алексей Семений."