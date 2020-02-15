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 Політика України
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Все про:Зеленський (4522) конференція (63) Крим (8768) Мюнхен (83)

 Зеленському не подобається, що питання Криму не обговорюється зараз у жодному форматі

Президенту України Володимиру Зеленському не подобається, що зараз у жодному форматі і на жодному майданчику не обговорюється питання повернення Україні окупованого Криму, і вважає, що США могли б вплинути на цю ситуацію.

 Про це він сказав під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що мені не подобається? Це питання Криму, якого немає. Чесно, ми ж дуже відверті сьогодні. Питання Криму не обговорюється сьогодні, зовсім. Тобто, чи потрібно вносити і серйозно обговорювати це питання. Це теж окупована наша територія, там теж наші люди, українці. Чи потрібен новий майданчик?"- зазначив він.

"Тут мені здається, що могли б сильніше вплинути США", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час зустрічі з Путіним прохолодно було не тільки на вулиці, але результат є, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175935
 
   
 Топ коментарі
 
Слухаю УЗеленського в Мюнхені, і розумію, що 12 кроків московських кроків які з'явилися на сайті конференції напевно були би підтримані ЗЕвладою і подані як прорив до «завершення війни». Якби не Порошенко з командою. Не даремно їх ЗЕвлада перешкоджала їх появі там. Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается сейчас ни в каком формате - Цензор.НЕТ 3313
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Головне з виступу УЗеленського

в Мюнхені: ЖОДНОЇ ЗГАДКИ ПРО РОСІЮ ЯК АГРЕСОРА! Сцикло боїться дратувати путіна, боїться! Яка ганьба, мені черговий раз ДУЖЕ соромно за нашого преЗЕдента. Якщо ПреЗЕдент України не називає агресора агресором, навіщо це Європі? Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается сейчас ни в каком формате - Цензор.НЕТ 6502
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А ты сам то повлиять на эту ситуацию собираешься? Или сцыкотно? Опять за кого то спрятаться охота.
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Потрібно почати операцію з відновлення конституційного ладу в Криму, розібрати незаконні загородження на адмінкордоні з Кримом і ввести війська та поліцію на територію Криму!
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Ігор, це було помилкою перестати приймати ліки. Це говорить один із голосів в твоїй голові.
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Бутусов,давай меньше тупых идиотов на ресурсе ... Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается сейчас ни в каком формате - Цензор.НЕТ 618
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Слухаю УЗеленського в Мюнхені, і розумію, що 12 кроків московських кроків які з'явилися на сайті конференції напевно були би підтримані ЗЕвладою і подані як прорив до «завершення війни». Якби не Порошенко з командою. Не даремно їх ЗЕвлада перешкоджала їх появі там. Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается сейчас ни в каком формате - Цензор.НЕТ 3313
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Лезьо Лезьович, ви ета а чем??? Или ви таки против наших???
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Кокс аргентинский Патрушев не тот подбросил в самолете
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ну да, ведь он руководствуется ни умом, а зеленым заменителем. Прочтите последнее-ему так кажется...
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Порохоботы просто не понимают смысла слов. Они генерируют свои хворые фантазии, хотя Зеленский сказал прямо противоположное
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тема договорняка с Патрушевым закидывается
хвалебными статьями о зелёном кидале
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А ты сам то повлиять на эту ситуацию собираешься? Или сцыкотно? Опять за кого то спрятаться охота.
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воно їхало на абсууждєніє отих 12 пунктів , а приїхало на отвєтку Пороха та ще й з підсрачником від розслідувачів справи в Омані
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ну так,а кто должен ставить такие вопросы про крым?само ***** шоле?
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Головне з виступу УЗеленського

в Мюнхені: ЖОДНОЇ ЗГАДКИ ПРО РОСІЮ ЯК АГРЕСОРА! Сцикло боїться дратувати путіна, боїться! Яка ганьба, мені черговий раз ДУЖЕ соромно за нашого преЗЕдента. Якщо ПреЗЕдент України не називає агресора агресором, навіщо це Європі? Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается сейчас ни в каком формате - Цензор.НЕТ 6502
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Он боится двух девчонок, журналистов, Пояркова. Да он боится своей тени, а вы про путина.
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Это потому что ты про Крым с Путиным не говорил. Ты поговори.
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Наверное ж нет времени занюхаться, а ломка - не тетка
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Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается/ кому нужно чужое горе, тем более что Зеленский сам, по собственной инициативе , поздравил Путина с Новым годом .
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Простой ответ.
А КТО ЕГО ДОЛЖЕН ПОДНИМАТЬ, КАК НЕ ТЫ, ИДИОТ ОМАНСКИЙ?
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Так обговорюй. Тебе ж для цього обрали. Маєш зубами вигризати можливості для України.
А то приїздить немов барін, йому всі винні... Тебе взагалі слухають завдяки роботі попередника. Тож цінуй.
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Як там з поїздкою в Оман? Це були корупція і зрада чи просто корупція!?
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Та то вы его не так поняли, а может он пошутил, а вообще КАКАЯ РАЗНИЦА!!!
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Мюнхеньска конференція.

Зеленський каже: "можна я розкажу про народ донбасу і як ми хочемо миру?" - ведуча: "якщо за 30 секунд і англійською". А володька не може. Знову вже хіба що не плаче. Як собака, англійською не розуміє, в навушник не чує. Неймовірна, безперервна ганьба.
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Ой. Шо ви на бубочку наїхали? То він "растерявся". "Владимир Александрович Зеленский Владеет украинским, русским и английским языками. Учился в школе № 95 Зеленському не подобається, що питання Криму не обговорюється зараз у жодному форматі - Цензор.НЕТ 9960 с углублённым изучением английского языка.В школе мечтал стать дипломатом и даже готовился в МГИМО"
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А кто его поднимать должен вместо тебя, **********, ***...
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Ведущая CNN Аманпур: «Вы слышите в наушниках (вместо перевода ТБ) музыку?!»

Зеленский «Да» )) пзд
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Можешь обсудить этот вопрос с бомжами. Или можешь быть президентом и быть последовательно-настойчивым в отстаивании своих интересов. Нет, лучше @...здуй к бомжам, поскольку быть президентом у тебя не получается. И не получится. Ты не рожден для этого.
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Засика: нагадайте другу частину запитання . В мене трапляються иноді ТЕХНИЧНІ ПРОБЛЕМИ Ведуча : та вже не треба ,відповідь на першу частину теж була цікавою Ржач у залі
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Представляешь??? А вовчик - настоящий джедай... такой себе жидай с мечом... ууупс... описка...
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Та я вижу. Но не сочувствую, мучайся
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Впору от обиды заплакать или отвернуться в угол! В крайнем случае - затопать ногами и упасть на пол!
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Это так делал пэтя, когда в соплях извинялся и говорил, что все осознал
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"Та ти що - а-я-яй - та ти що - а-я-яй - та ти що!.."
А сам сцикло про Крим згадує, коли збирається в жовтні провести вибори "на всій території України включно з окремими районами Донецької та Луганської областей"?
І в Криму він теж проведе вибори? Чи Крим для нього вже не входить до ВСІЄЇ території України тільки тому, що "про нього ніхто не згадує"?
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После Омана Зеленский не может выдавить из себя кто же начал войну в Украине и аннексировал Крым. Его наверняка там крепко поимели. Лучший выход для него сейчас уйти самому ,хотя возможно он уже и этого не может сделать,слишком далеко всё зашло. Его теперь живым не выпустят из рук.
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Обосрался после того, как Парушев выполнил свою угрозу и сбили самолет..МАУ
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Кажется, может быть, кто я, какая разница? Слухай ідіот смердючо-квартальний може подай у відставку вже нарешті??? Ну президент з тебе геть ніякий, от наркоман ТАК, а президент НІ.
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За то в кулуарах ВР Украины обсуждается под каким бы предлогом для народа запустить воду в Крым.
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Ты поверишь, что за сдачу Украины ему не отвалили гору шекелей?
"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20. 5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира.
Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
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29 июня 2017 У России нет возможности обеспечить Крым водой без участия Украины. Сельское хозяйство и промышленность полуострова страдают от обезвоживания, а степь может превратиться в безжизненную пустыню. Признать собственную несостоятельность Кремль не может. Москва готовит информационную почву для будущего ультиматума Украине: или Киев разблокирует Северо-Крымский канал, или Кремль применит силу.
Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев провел выездное совещание в Крыму. Чиновник отметил катастрофическое состояние водоснабжения полуострова и обвинил «недружественную» Украину в попытках дестабилизировать обстановку в регионе.

И если темой поставок воды озаботился Патрушев, значит вопрос обсуждали на самом высоком уровне в Кремле. Все идет к тому, что Путин обвинит Украину в «гуманитарной катастрофе» на полуострове и выдвинет ультиматум: или Киев открывает канал, или это сделают российские военные. Кремль может выдвинуть претензии в наиболее удобный для них момент. Основной сдерживающий фактор - боеспособность ВСУ и жесткая позиция Вашингтона и Брюсселя относительно кремлевской агрессии.
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Вьі действительно думаете, что у лаптеногих ядерньіе ракетьі летают и их армия боеспособна? . Изучайте психологию гопника. Первьій пункт "Запугать словесно". Пункт два "если не сработал пункт первьій (дали звиздюлей) бежать безоглядки"
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О них я вообще не думаю! 5 лет смеялись, что вместо головы у них телевизор, оказалось, вокруг быдло73, у которого вместо головы #опа. Есть графический ответ, так лучше доходит.
Зеленському не подобається, що питання Криму не обговорюється зараз у жодному форматі - Цензор.НЕТ 2114
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А ты его подымал, вопрос крыма за последние пол года?
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А хто тобі винен готувати це питання??? Америка??? А дупу тобі досі мама ріма підтирає, чи вже єрмак??? Чим ти займався весь час???
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Може виконати всі забаганки фуйла і тоді ... Ну як про обмін "всіх на всіх". Поміняли ж. Фуйло ж не збрехало?
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можете меня короновирусом заразить, но не тянет это на президента, ни умом ни сообразительностью. Ему бы рояль и по клавишам....
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У меня сложилось впечатление, что Западным политикам не интересно то, что в Украине происходит и они ничего не слышали даже про Украину и слышали про Украину только о том, что касается Трампа. Политика дипломатии отдаляет возвращение Украиной территорий! Санкции вводили только тогда против России, когда Украина активно защищалась, а когда Украина перевела все в дипломатию, то это стало капитуляцией и тому, кто сдается не хотят помогать!
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Крим - це Україна!
Что тут еще обсуждать, **** зеленожопая!
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"У нас немає президента" - Олексій Гончаренко
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Новый Мюнхенский план. Для не понятливых малоросов разъясню - Денацификация. То есть плавным движением руки хохлы превращаются в бурятов - переселение граждан Украины на Московию. Это пункт об углублении сотрудничества в Сибири станет не только для крымчан и любителей паРаши путинахла в ОРДО , но всей Украины.
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«Россия - нацистское государство, но я считал, что это их дело, пока они не захватили Крым» - Олег Сенцов
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Просьба к кураторам из Дрэгон Кэпитал - клоун пусть тексты учит наизусть (если он вообще не умеет читать).
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"Управление ФСБ Анчурии в Крыму и Севастополе заявляет о задержании в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту."
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Ну ось і "совєтнік" спалився))
"Миротворець" заніс до чистилища радника секретаря РНБО )) "Среди подписантов провокации - нынешний советник секретаря СНБО Данилова, Алексей Семений."
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В фразе "Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается сейчас ни в каком формате" НЕ, явно лишнее.
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что то я не понял, к кому претензии? что же он с Путиным не обговорил в декабре?
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