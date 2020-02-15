 Під час зустрічі з Путіним прохолодно було не тільки на вулиці, але результат є, - Зеленський

Про це він заявив 15 лютого під час дискусійної панелі в рамках 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми почали діалог (з Путіним. – Ред.) телефоном, хоча багато людей бути проти цього як всередині України, так і за її межами. Дехто кричав, що це - зрада українських інтересів, а для мене українські інтереси – це просто люди… Під час першої нашої розмови ми досягли домовленості, і був результат – ми повернули моряків, потім у тому ж треку повернули політичних в’язнів, ми повернули 35 людей, а потім повернули кораблі", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що ця телефонна розмова була початком діалогу з президентом Росії, але мав бути безпосередній контакт.
За словами Зеленського, він не міг зрозуміти: якщо три роки поспіль не було зустрічей у нормандському форматі, якщо ніхто не говорить з Росією, то як ми хочемо зупинити війну?
"Прохолодно було не тільки на вулиці (під час зустрічі в нормандському форматі у грудні 2019 року. — Ред.). І так і є. Але зрештою ми зустрілися, і 75 українців повернулися додому за два тижні після завершенням цієї зустрічі в нормандському форматі. Я думаю, що цей результат чудовий, і ми вирішили, що зустрінемося у квітні, щоб обговорити наші подальші кроки, щоб повернути ще 200 людей додому", - акцентував президент.
твоя заслуга-это возвращение рахе цемаха и бывших беркутовцев...но об этом ты чего то стесняешься говорить
.
.
.
..
Якщо вже президент України соромиться це сказати, то я вже не знаю хто повинний це говорити.
Сердита.
Ну вот здесь соглашусь. Тоже никогда этого не понимал...
п.с. Аааа... я превращаюсь в нелоха ...
Результаты хорошие.
А теперь посмотрим, что удалось сделать зеленым диверсантам за 9 месяцев у власти:
Растущая экономика обвалена с 4,6% до 1,5% в 4 квартале (В 2020 уже уйдем в минус)
Промышленное производство обвалено на 8,3%.
Государственный долг увеличен на 10 млрд долларов.
Заморожены все инфраструктурные проекты из-за дыры в бюджете.
Сданы ранее освобожденные населенные пункты, при этом обстрелы не прекратились, а наоборот усилились.
Прекращается финансирование контрпропагандистких медиа которые противостояли кремлевской пропаганде.
Преследуются добровольцы и волонтеры, которые противостояли российской оккупации в 14-м
С другой стороны, агенты 5 колонны выпускается из тюрем. Сегодня они свободно занимаются пропагандой с телеканалов Медведчука, медийно разрушая идеи майдана и независимой Украины.
Готовится закон о контроле всего медийного пространства.
Идеи независимой Украины нивелируются, взамен возвышают ценности "какая разница лишь бы было че пожрать". Для преЗедента украинские интересы - это просто люди, а где они будут жить эти люди, а России или Украине - какая разница.
Чем это не тезисы Медведчука "за життя", где пропагандируются те же капитулянтские идеи, где играют на тех же эмоциях глупых баб для достижения геополитических результатов.
Если это не реванш то что?
Тобто шмаркля вважає, що достатньо поговорити з пуйлом, можливо впасти перед ним на коліна, щоб було все добре та війна закінчилась?
яке ж воно недолуге, реально клінічний ідіот.