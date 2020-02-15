 Під час зустрічі з Путіним прохолодно було не тільки на вулиці, але результат є, - Зеленський

Про це він заявив 15 лютого під час дискусійної панелі в рамках 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми почали діалог (з Путіним. – Ред.) телефоном, хоча багато людей бути проти цього як всередині України, так і за її межами. Дехто кричав, що це - зрада українських інтересів, а для мене українські інтереси – це просто люди… Під час першої нашої розмови ми досягли домовленості, і був результат – ми повернули моряків, потім у тому ж треку повернули політичних в’язнів, ми повернули 35 людей, а потім повернули кораблі", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що ця телефонна розмова була початком діалогу з президентом Росії, але мав бути безпосередній контакт.

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За словами Зеленського, він не міг зрозуміти: якщо три роки поспіль не було зустрічей у нормандському форматі, якщо ніхто не говорить з Росією, то як ми хочемо зупинити війну?

"Прохолодно було не тільки на вулиці (під час зустрічі в нормандському форматі у грудні 2019 року. — Ред.). І так і є. Але зрештою ми зустрілися, і 75 українців повернулися додому за два тижні після завершенням цієї зустрічі в нормандському форматі. Я думаю, що цей результат чудовий, і ми вирішили, що зустрінемося у квітні, щоб обговорити наші подальші кроки, щоб повернути ще 200 людей додому", - акцентував президент.