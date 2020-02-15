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 Політика України
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Все про:Зеленський (4522) конференція (63) Путін (16366) Мюнхен (83)

 Під час зустрічі з Путіним прохолодно було не тільки на вулиці, але результат є, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що діалог з російським лідером Володимиром Путіним необхідний, тому що результатом цього є звільнення українців.

Про це він заявив 15 лютого під час дискусійної панелі в рамках 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми почали діалог (з Путіним. – Ред.)  телефоном, хоча багато людей бути проти цього як всередині України, так і за її межами. Дехто кричав, що це - зрада українських інтересів, а для мене українські інтереси – це просто люди… Під час першої нашої розмови ми досягли домовленості, і був результат – ми повернули моряків, потім у тому ж треку повернули політичних в’язнів, ми повернули 35 людей, а потім повернули кораблі", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що ця телефонна розмова була початком діалогу з президентом Росії, але мав бути безпосередній контакт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми ініціюємо створення діалогової платформи "Мир Донбасу", - Зеленський

За словами Зеленського, він не міг зрозуміти: якщо три роки поспіль не було зустрічей у нормандському форматі, якщо ніхто не говорить з Росією, то як ми хочемо зупинити війну?

"Прохолодно було не тільки на вулиці (під час зустрічі в нормандському форматі у грудні 2019 року. — Ред.). І так і є. Але зрештою ми зустрілися, і 75 українців повернулися додому за два тижні після завершенням цієї зустрічі в нормандському форматі. Я думаю, що цей результат чудовий, і ми вирішили, що зустрінемося у квітні, щоб обговорити наші подальші кроки, щоб повернути ще 200 людей додому", - акцентував президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175934
 
   
 Топ коментарі
 
так а твоя какая зеленая заслуга в том ,что вернули моряков и корабли?может это ты инициировал судебное разбирательство,которое и обязалао раху вернуть?
твоя заслуга-это возвращение рахе цемаха и бывших беркутовцев...но об этом ты чего то стесняешься говорить
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Какой результат ??? Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8713путин перестал быть хуйлом ??? Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8713Сомневаюсь ....
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Какой результат ??? Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8713путин перестал быть ****** ??? Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8713Сомневаюсь ....
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путін віддає арештованих українців, бо він може захоплювати нових! Піратський катер фсб рф захопив в полон українських моряків. Пірати мають бути знищені в результаті спецоперації ВМСУ!
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Перед обменом многие поощряли такие действия ЗЕ постоянно ставя в пример Израиль как он ПОСЛЕ ВОЙНЫ, а не во время, как ето делает Украина, обменял 1000 жителей Пакистана на 1 своего солдата. Почему все в очередной раз заткнули языки в жопы и молчат чтобы сделал Израиль если бы захватили его моряков или солдат?
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Не пакістана, а узбекістану! Млять, як взагалі тут дозволяють людям писати таку куйню! 1000 марсіан обміняли на свого солдата!
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Всі мовчать про той факт, що ізраїльтяни, згодом знищили ВСІХ тих кого обміняли на свого солдата, ВСІХ ДО ОДНОГО !
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Який резудьтвт? Агресія Росії продовжується
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так а твоя какая зеленая заслуга в том ,что вернули моряков и корабли?может это ты инициировал судебное разбирательство,которое и обязалао раху вернуть?
твоя заслуга-это возвращение рахе цемаха и бывших беркутовцев...но об этом ты чего то стесняешься говорить
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война закончилась?сколько смертей на донбассе после встречи в Париже?
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Зеля жодного разу не назвав рашку агресором.
Якщо вже президент України соромиться це сказати, то я вже не знаю хто повинний це говорити.
Сердита. Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2020
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Ksenia VB і не назове бо він малорос його вже не переробити,війна йде в Европі як він сказав сьогодні а хто з ким воює ?скаже що апалченци то нарвется на шквал а якщо росія то образить боїтся Пуйла і може не взяти слухавку вын наступного разу або що найгірше не зустрітися в квітні -"Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить "война в Украине". Это - война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война, - шесть лет", - сказал Зеленский.
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"По словам Зеленского, он не мог понять: если три года подряд не было встреч в нормандском формате, если никто не говорит с Россией, то как мы хотим остановить войну?"
Ну вот здесь соглашусь. Тоже никогда этого не понимал...
п.с. Аааа... я превращаюсь в нелоха Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8556 ...
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Сергей, говорить с Козломордией, значит о чем-то договариваться. Договор означает доверие. Теперь вопрос: вот ты, лично ты доверяешь РеФуйне с Пупсиком во главе??? Арт и Петя изверился. И украинцы, и союзники. Геля Меркель как-то еще надеялась, увещевала... но, по-моему, и она потеряла надежду... вот что такое "говорить с винторогими"... помништ, в фильме Шариков жарил: "Эх, гаваримацква, разгаваревайрасея"... так, к слову, чтобы помнил, с кем имеем дело...
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Всё верно, но "если никто не говорит с Россией, то как мы хотим остановить войну?"
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Ну я, чес говоря, рассчитывал на победу... как во WWII, когда мир объединился против немецких фашистов. Почему он не может объединиться сегодня против руских фашистов и задавить гадину??? А там и война остановится. Именно этим и занимался Петя, консолидируя антихуйловский блок... а теперь шо ж... смех один, потому что на сцене труппа пляшет и смешит...
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И через 5 лет Вы всё ещё на это рассчитываете?
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Кто "вы"... ты шо, не с нами? Ты шо, бурят песдаглазый? Ты шо, вааще, пардон, руский????
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Интересный вопрос Вы задали расеянину "Сергею Панченко №", который присвоив себе украинский флажок бесцеремонно пишет "мы"...А раньше не стеснялся своего настоящего гражданства и заявлял, что его, расеянина, здесь, на Цензоре, знают ВСЕ Під час зустрічі з Путіним прохолодно було не тільки на вулиці, але результат є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4324
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Воно сидить на запльованій кухні в хрущовці і повчає хахлов-кацапи невиліковні.
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Раньше Во-Во-шка гордился своей известностью на Цензоре /"Меня здесь знают все"(с)/ Нну, ему так казалось... Під час зустрічі з Путіним прохолодно було не тільки на вулиці, але результат є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3696
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Представляешь? А я купился, в диалог вступил... теперь я законтаченный?
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Дело в том, что у него десятки ников. Уж так получилось, что я его всегда узнаю /и не только я/. Он всегда сохраняет свой стиль. Если бы хотел, чтобы его не узнавали, то мог бы что-то и подправить. А, может, ему хочется, чтобы его узнавали стары "добрые" "друзья"?) Кто знает...
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Серьезно, Лар? Не знал... т.е., не обращал внимания... надеюсь, беседа с жителем нашего северо-азиатского сырьевого придатка не контагиозна?
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а обещал всех на всеееех... сошлись посредине... переговорщик квартальный... на дух не переношу ни придурковатый внешний вид, ни гундосые звуки из его йудейского рОта...
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Он серьёзно или по привычке прикалывается? Ставки не соразмерны! Спасешь 200-300 людей, а вся страну потеряешь! А ещё туда же, Чарли Чаплин!
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Его страна не Украина -а Недороссия. Ватный на всю голову
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"Вернули корабли?" расея передала их Украине на "ответственное хранение" как вешдок "преступления" украинских моряков . "Мы вернули моряков". Ты, ********** не лох ты, в лучшем случае, дурак. Обменял наших ни в чем не виноватых военнослужащих, за удержание которых Расею через день ждали новые санкции, на реальных врагов и убийц. Ты зеленое дерьмо, доже не добился прекращения в Расеи уголовного преследования наших героев.
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Молодец, поддерживаю.Людей надо возвращать.
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Кацапка, тебе заклинило чи ти із під стола строчиш?
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Какой результат? Обменяли шило на мыло?
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Ну, Зєлупа відзвітував перед ФСБ, та отримав від них нові завдання. Процес рухається. І результат, як бачите, також є: поступове, але розм'якшення українського спротиву по всіх напрямках, міжнародна політика України повністю зруйнована, армія деморалізована, бо весь час відступає.
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Около сотни убитых и раненных и очередное отступление ВСУ с украинской земли ето еще тот результат. Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9673
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боже, що воно несе?? Навіть Кучма йому порадив тримати рот закритим але ні воно і далі таку чушь несе.... Во время встречи с Путиным прохладно было не только на улице, но результат есть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 675
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задрал он ..с моряками ..приписывая себе это в заслугу!! Их бы и так через 3 дня вернули по решению Морского трибунала ООН
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Он на ,,Колчаковских фронтах ,, тяжко раненый по телефону . Герой !!!
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Уже было два обмена и ещё будут.
Результаты хорошие.
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Как же ж враг красиво сыграл на эмоциях глупых зебилов и привел к власти это чмо со своей командой диверсантов.
А теперь посмотрим, что удалось сделать зеленым диверсантам за 9 месяцев у власти:
Растущая экономика обвалена с 4,6% до 1,5% в 4 квартале (В 2020 уже уйдем в минус)
Промышленное производство обвалено на 8,3%.
Государственный долг увеличен на 10 млрд долларов.
Заморожены все инфраструктурные проекты из-за дыры в бюджете.
Сданы ранее освобожденные населенные пункты, при этом обстрелы не прекратились, а наоборот усилились.
Прекращается финансирование контрпропагандистких медиа которые противостояли кремлевской пропаганде.
Преследуются добровольцы и волонтеры, которые противостояли российской оккупации в 14-м
С другой стороны, агенты 5 колонны выпускается из тюрем. Сегодня они свободно занимаются пропагандой с телеканалов Медведчука, медийно разрушая идеи майдана и независимой Украины.
Готовится закон о контроле всего медийного пространства.
Идеи независимой Украины нивелируются, взамен возвышают ценности "какая разница лишь бы было че пожрать". Для преЗедента украинские интересы - это просто люди, а где они будут жить эти люди, а России или Украине - какая разница.
Чем это не тезисы Медведчука "за життя", где пропагандируются те же капитулянтские идеи, где играют на тех же эмоциях глупых баб для достижения геополитических результатов.
Если это не реванш то что?
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если три года подряд не было встреч в нормандском формате, если никто не говорит с Россией, то как мы хотим остановить войну?

Тобто шмаркля вважає, що достатньо поговорити з пуйлом, можливо впасти перед ним на коліна, щоб було все добре та війна закінчилась?

яке ж воно недолуге, реально клінічний ідіот.
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НАСЧЁТ наших моряков если бы Зеленский не договорился, то не суды не ЕВРОПЕЙСКИЕ страны не чего не сделали бы, И жизни наших людей в задворках Путлера очень важные, и за них стоит бороться и договариваться с Путлером - даже если это кому то не нравится.
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