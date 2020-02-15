 Іншого майданчика, крім нормандського формату, зараз не існує, - Зеленський

Про це він сказав в рамках рамках дискусії на одній з панелей Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Справді, іншого майданчика, ніж нормандський формат, який породив Мінський процес, не існує. Що в ньому мені подобається? Він єдиний, який дає зараз, нехай "дрібні" для когось, але результати", - сказав він.
Тот кто ножа в спину Украине всунул в 2014.....считают себя САМЫМИ большими христианами на ПЛАНЕТЕ. Вы реально странный человек.Вам лучше о Гриценко даже.
На фото, Почетный командир геройского батальона Порошенко получает последние наставления от начальника штаба перед атакой:
Haber König
Знову лише просрало купу грошей на перельот. Більше результатів немає.
Йозеф Кнехт
Той момент коли Порох возить свій "вирок" носом по купці лайна і питає. А хто це в нас таке зробив разом?
А вирок взагалі пропав з радарів, йому зараз з Оманом потрібно розібратися.
Ну що, до##я зробили разом?
Боже, за шо ты нас так! Займи барыг и шутов их родным делом - это ж надо, направил сантехника роды принимать...