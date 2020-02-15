 Іншого майданчика, крім нормандського формату, зараз не існує, - Зеленський

Про це він сказав в рамках рамках дискусії на одній з панелей Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Справді, іншого майданчика, ніж нормандський формат, який породив Мінський процес, не існує. Що в ньому мені подобається? Він єдиний, який дає зараз, нехай "дрібні" для когось, але результати", - сказав він.

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