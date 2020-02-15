EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  431  22
Все про:Зеленський (4522) конференція (63) нормандська четвірка (988) Мюнхен (83)

 Іншого майданчика, крім нормандського формату, зараз не існує, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в наразі немає іншого майданчика для припинення війни на Донбасі, крім Нормандського формату і похідного від нього Мінського процесу.

Про це він сказав в рамках рамках дискусії на одній з панелей Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Справді, іншого майданчика, ніж нормандський формат, який породив Мінський процес, не існує. Що в ньому мені подобається? Він єдиний, який дає зараз, нехай "дрібні" для когось, але результати", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми ініціюємо створення діалогової платформи "Мир Донбасу", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175932
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко без всяких нормандских площадок, уже после минска-2, освободил Майское, Новоалександровку, Гладосово, Верхнетроицкое, Катериновка, Южное, Шумы, Золотое-4...
 показати весь коментар
 
Не отвечай ЗЕботам. Не трать на них буквы
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Потрібно організовувати інший формат переговорів - на лінії розмежування! Де будуть зустрічатись Зеленський та путін, якщо путін не засцить приїхати і говорити під дулами своїх некерованих відморозків, які в будь який момент можуть стрільнути з калібру 152мм, від якого жодні бронежилети не рятують!
 показати весь коментар
 
Зеленський має запропонувати зустріч на лінії фронту і показати що в нього є яйця і він не боїться. А путін боїться панічно, боїться власних терористів. Цим Зеленський покаже всьому світу що путін сцикло і куйло!
 показати весь коментар
 
Это куйло-уклонист от 4 повесток закосил? Это куйло говорил перед Зелей на колени встанет?) Ты с куска говна наполеона слепить способен...
 показати весь коментар
 
 
Потрібно бути реалістом і працювати з тим матеріалом який є. Від того що ви будете кричати на лайно що воно лайно, лайно не зміниться! Потрібно молитись за те щоб у влади вистачило бажання розуму та сил на правильні, чесні та патріотичні рішення і дії!
 показати весь коментар
 
Вы когда пишите думаете хоть? Из говна патриота слепить только у зебилов возможно.Поменять украинцев на украинцев(гражданская война) и выдать за победу-это как самого себя на гоп-стоп взять,или у самого себя долги выбивать.Следующим шагом будет украинская вода для крысчан...... на украинских таксистов? Так войну не выиграть.Даже если цели благие. Перестаньте верить в добро.
 показати весь коментар
 
 
Віра та надія це ключові якості християн. Християни не можуть перестати вірити і надіятись бо зневір'я та втрата надії це смертний гріх, від якого не зможе врятувати навіть Бог! Поки людина вірить і надіється на перемогу - Бог їй допомагає! Коли Бог обрав євреїв вони не були найкращим народом планети, вони були гіршими за єгиптян, дикунами які не вміли жити в містах і обробляти землю, єгиптяни били та вбивал євреїв за їх спосіб життя та дикунство! Але Бог обрав цей нарід для того щоб показати культурним та продвинутим народам свою силу та славу і зробив з них володарів землі яка тече молоком та медом, вищими над всіма народами! Не має значення що Ви думаєте про Зеленського, має значення лише те яку місію поклав на Зеленського Той хто обрав його народ як обраний ще 5000 років тому!
 показати весь коментар
 
Віра та надія це ключові якості християн. ((

Тот кто ножа в спину Украине всунул в 2014.....считают себя САМЫМИ большими христианами на ПЛАНЕТЕ. Вы реально странный человек.Вам лучше о Гриценко даже.
 показати весь коментар
 
я не можу, там 20-порошенків ділять рошен
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Почему Сабаков и его попличнык Парашенко на воле, ты чертило пустобрехливое
 показати весь коментар
 
 
Не отвечай ЗЕботам. Не трать на них буквы
 показати весь коментар
 
 
Порошенко без всяких нормандских площадок, уже после минска-2, освободил Майское, Новоалександровку, Гладосово, Верхнетроицкое, Катериновка, Южное, Шумы, Золотое-4...
 показати весь коментар
 
 
Ага, лично водил батальоны в атаку...
На фото, Почетный командир геройского батальона Порошенко получает последние наставления от начальника штаба перед атакой:
Іншого майданчика, крім нормандського формату, зараз не існує, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1230
 показати весь коментар
 



Haber König

Знову лише просрало купу грошей на перельот. Більше результатів немає.
 показати весь коментар
 
 
100% вони хотіли підтримати провокацію параши але Порох зіграв на випередження і вони тепер просто вимушені підігрувати Порошенко щоб не здалось що вони банальні зрадники! Браво, Порох!
 показати весь коментар
 
 


Йозеф Кнехт

Той момент коли Порох возить свій "вирок" носом по купці лайна і питає. А хто це в нас таке зробив разом?
А вирок взагалі пропав з радарів, йому зараз з Оманом потрібно розібратися.
Ну що, до# зробили разом?
 показати весь коментар
 
 
Скажите кто-нибудь нашему главкому с шаурмой, что есть еще одна площадка - окопы на Донбассе! Это место конешно не столь героическое, как Париж и Мюнхен, но там страшнее и там смерть!
Боже, за шо ты нас так! Займи барыг и шутов их родным делом - это ж надо, направил сантехника роды принимать...
 показати весь коментар
 
 
Боюсь,що наступного разу по тому майданчику Зєля буде ходити сам...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору