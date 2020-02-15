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 Політика України
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Все про:Зеленський (4522) конференція (63) Донбас (15293) Мюнхен (83)

 Ми ініціюємо створення діалогової платформи "Мир Донбасу", - Зеленський

В рамках роботи цієї платформи жителі окупованих територій і переміщені особи будуть притягнуті до обговорення свого майбутнього в складі єдиної України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на конференції з питань безпеки в Мюнхені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Я багато разів спілкувався зі звичайними людьми з тимчасово окупованих територій. Та об’єктивно голос Донбасу – це не тільки їхня думка. Це ще як мінімум півтора мільйона донеччан і луганців, які були змушені покинути свій рідний дім. Саме тому ми ініціювали створення громадської діалогової платформи "Мир Донбасу", до якої вони мають бути залучені", – сказав президент.

За його словами, учасники цієї платформи мають бути залучені до консультацій на мінському майданчику й брати активну участь в обговоренні свого майбутнього у складі єдиної України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Трампу: після "Санта-Барбари" з імпічментом пропоную почати відносини з чистого аркуша

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175931
 
 
 Топ коментарі
 
О каком Донбассе ты мелешь?
Есть треть оккупированного, есть две трети свободного.

Есть еще часть в Ростовской области.
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Ну и в то время, пока Президент Порошенко в первый день Мюнхенской конференции по безопасности провел ряд важных встреч с международными партнерами, во время которых обсудил сохранение санкций против РФ и поддержку реформ в Украине и эти встречи продолжаются на разных уровнях, по информации достоверных источников, команда Зеленского и он сам в Мюнхене составляют свой «маршрут» таким образом, чтобы не пересекаться с командой Президента Порошенко. А потому что что? А потому что, повторюсь, та же неуверенность в себе, все те же комплексы, все тот же страх оказаться «мелким» на фоне ПП.
И как вы думаете, наблюдая за этими побегушками шестого, мировая элита не осознает этой мелочности?
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Ну и в то время, пока Президент Порошенко в первый день Мюнхенской конференции по безопасности провел ряд важных встреч с международными партнерами, во время которых обсудил сохранение санкций против РФ и поддержку реформ в Украине и эти встречи продолжаются на разных уровнях, по информации достоверных источников, команда Зеленского и он сам в Мюнхене составляют свой «маршрут» таким образом, чтобы не пересекаться с командой Президента Порошенко. А потому что что? А потому что, повторюсь, та же неуверенность в себе, все те же комплексы, все тот же страх оказаться «мелким» на фоне ПП.
И как вы думаете, наблюдая за этими побегушками шестого, мировая элита не осознает этой мелочности?
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О каком Донбассе ты мелешь?
Есть треть оккупированного, есть две трети свободного.

Есть еще часть в Ростовской области.
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Україну ведуть до реальної громадянської війни.
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"Я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. И объективно голос Донбасса - это не только их мнение. Это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом..."

А Нелоха не смущает, что в таком случае будет учтено и мнение дончан/луганчан, сруливших в паРашу? Или эта мысль не приходила в его мудрую голову?
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...создание общественного диалоговой платформы "Писец Донбассу"
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А дамбас хочет мира? Сегодняшние обстрелы из тяжелых орудий и очередные наши раненные говорят обратное. Так может лучше дать даунбасу что он хочет, чтобы аж шкура завернулась?
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От вам і діалог з бойовиками. Все як Кремль і хотів.
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готовит зеленый дурак почву для выборов потом будет Крым пустить воду оккупантам скажет там наши люди на окупированой територии для них мол и все для людей ведь Крим це Україна
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Коли говорять, що там "наші люди", то я згадую цитату Митця:
Толя. Папа, а на том бєpєгу наші?
Опанас (зловісно). Там кацапи…
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Ніяких поступок зрадникам і колоборантам. Вони там ненавидять українців, мову українську, культуру України. Такі Україні непотрібні. Відгородити їх забором і забути на певний період. Тим хто хоче переїхати в Україну створити умови для переселення. Приєднання колоборантів до України погубить державу Україну. Треба створювати платформу " Спротив терористу #1 Московії" так буде логічно і доцільно для миру в світі.
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Сепары,боевики,украинофобы из мятежного Донбасса будут обсуждать будущее Украины?Гарант в своем ли уме?
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Це кому мир?! Гівам і моторолам і тим хто дроче на них? А війна Марусям Звіробій та Рифмайстам. Пішов би ти кобилі в тріщину зі своїм "мир Донбасу", коли потрібен мир Україні
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платформа для мира в Украине -"всеукраинский референдум на котором украинский народ должен сам сказать решить нужна ли ему оккупированная рашистом украинская территория,или отхрестится и попросить Трампа продлить забор на границе с Мексикой ...и в Украине
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давай давай трать наши бабки на куйню! а они тебе ответят - мыхотим в рашку! и что ты тогда будешь делать? может лучше сразу всеукраинский референдум с одниммвопросом а нужен ли нам лугандон с отравленой ватой? или засцыте такой провести а слуги????
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І знову хворобливі марення зЕ!
З ким він збирається вести діалог? З агресорами та зрадниками?
Він ще не надивився у очі пУтіну?
Для того, щоб бути вільними та незалежними, ми маємо навчитися "не гинути за Україну, а вбивати за Україну!"
А відтак, агресори та зрадники мають бути знищені та покарані!
Гаранти ж цілосності незалежності та недоторканності кордонів України повинні виконати свої обовязки!
Я ТАК думаю...
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