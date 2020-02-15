 Ми ініціюємо створення діалогової платформи "Мир Донбасу", - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на конференції з питань безпеки в Мюнхені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Я багато разів спілкувався зі звичайними людьми з тимчасово окупованих територій. Та об’єктивно голос Донбасу – це не тільки їхня думка. Це ще як мінімум півтора мільйона донеччан і луганців, які були змушені покинути свій рідний дім. Саме тому ми ініціювали створення громадської діалогової платформи "Мир Донбасу", до якої вони мають бути залучені", – сказав президент.
За його словами, учасники цієї платформи мають бути залучені до консультацій на мінському майданчику й брати активну участь в обговоренні свого майбутнього у складі єдиної України.
И как вы думаете, наблюдая за этими побегушками шестого, мировая элита не осознает этой мелочности?
Есть треть оккупированного, есть две трети свободного.
Есть еще часть в Ростовской области.
А Нелоха не смущает, что в таком случае будет учтено и мнение дончан/луганчан, сруливших в паРашу? Или эта мысль не приходила в его мудрую голову?
Толя. Папа, а на том бєpєгу наші?
Опанас (зловісно). Там кацапи…
З ким він збирається вести діалог? З агресорами та зрадниками?
Він ще не надивився у очі пУтіну?
Для того, щоб бути вільними та незалежними, ми маємо навчитися "не гинути за Україну, а вбивати за Україну!"
А відтак, агресори та зрадники мають бути знищені та покарані!
Гаранти ж цілосності незалежності та недоторканності кордонів України повинні виконати свої обовязки!
Я ТАК думаю...