 Ми ініціюємо створення діалогової платформи "Мир Донбасу", - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на конференції з питань безпеки в Мюнхені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Я багато разів спілкувався зі звичайними людьми з тимчасово окупованих територій. Та об’єктивно голос Донбасу – це не тільки їхня думка. Це ще як мінімум півтора мільйона донеччан і луганців, які були змушені покинути свій рідний дім. Саме тому ми ініціювали створення громадської діалогової платформи "Мир Донбасу", до якої вони мають бути залучені", – сказав президент.

За його словами, учасники цієї платформи мають бути залучені до консультацій на мінському майданчику й брати активну участь в обговоренні свого майбутнього у складі єдиної України.

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