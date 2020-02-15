 Без України не можна обговорювати жодних планів із припинення війни і повернення територій, - Зеленський

Про це він сказав, відповідаючи на питання в рамках дискусії на одній з панелей Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я завжди трохи ображався, незважаючи на обсяг допомоги тих чи інших країн нам в цій ситуації, і в економічній ситуації, і в реформуванні країни, коли про Україну починають говорити, вирішувати питання десь там за спиною у нас. Це як з цим планом, про який ви сказали від самого початку, і як я до нього ставлюся. Новий план, в Мюнхені знайшли новий план, як врегулювати війну на сході України. А ми? Це ж у нас війна. Просто хочу нагадати, що можна запитати нас", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що головним пріоритетом є "наша незалежність, наша політика, незалежна країна, і наше бачення врегулювання цієї ситуації".

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Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і Євро-Атлантичного регіону" була опублікована в п'ятницю, 14 лютого на сайті Мюнхенській конференції з безпеки.

У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакції на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, в тому числі щодо Криму".

Того ж дня документ видалили з сайту..

У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційну позицію України.