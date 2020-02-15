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 Політика України
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Все про:Зеленський (4522) конференція (63) Мюнхен (83)

 Без України не можна обговорювати жодних планів із припинення війни і повернення територій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що без України не можна обговорювати жодних планів із припинення війни на Донбасі і повернення окупованих територій.

Про це він сказав, відповідаючи на питання в рамках дискусії на одній з панелей Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я завжди трохи ображався, незважаючи на обсяг допомоги тих чи інших країн нам в цій ситуації, і в економічній ситуації, і в реформуванні країни, коли про Україну починають говорити, вирішувати питання десь там за спиною у нас. Це як з цим планом, про який ви сказали від самого початку, і як я до нього ставлюся. Новий план, в Мюнхені знайшли новий план, як врегулювати війну на сході України. А ми? Це ж у нас війна. Просто хочу нагадати, що можна запитати нас", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що головним пріоритетом є "наша незалежність, наша політика, незалежна країна, і наше бачення врегулювання цієї ситуації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зробить все для проведення наступного саміту в нормандському форматі в квітні, - Зеленський

Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і Євро-Атлантичного регіону" була опублікована в п'ятницю, 14 лютого на сайті Мюнхенській конференції з безпеки.

У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакції на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, в тому числі щодо Криму".

Того ж дня документ видалили з сайту..

У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційну позицію України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175930
 
 
 Топ коментарі
 
Не будь пороха там, ты бы такое и не выговорил бы.
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Щочки надуй ще добряче! Та ножкою топни!
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Закрийте блазню пельку! Це тези Порошенко але свинячі хвости говорять одне, а роблять протилежне.
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Не будь пороха там, ты бы такое и не выговорил бы.
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Не смеши. Порошок не имеет никаких рычагов давления на Зелю - для последнего было бы разумным советоваться с более опытным "папэрэдныком", но не более того.
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Правильно. Все провалы - это провалы Зеленского. Но я не утверждал, что Порох каким-либо образом влиял на зеленского. Я говорил про то, что Порох говорил с другими людьми, которые к нему прислушались. А оттуда это уже пришло к зеленскому. Сам бы он не понял, что и как говорить.
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Шо и флаг украинский не спасает от спама?А так хочется писать😂🌷××
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg
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Щочки надуй ще добряче! Та ножкою топни!
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Закрийте блазню пельку! Це тези Порошенко але свинячі хвости говорять одне, а роблять протилежне.
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Тільки хотів саме це і сказать - "цуценятко" повторює гавкіт "сторожового пса"... Тільки "тоненько-тоненько...".
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вот вот...это уже ближе к порошенковскому "ни слова об Украине без Украины" Без Украины нельзя обсуждать какие-либо планы по прекращению войны и возврату территорий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6686.
мабуть конгрессмены штатовские шота зелебобику интересное рассказали
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Как же этот обмылок боится упомянуть РФ... Позорище.
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Хорошо поет ,- после ОМАНССКОГО РАЗОБЛАЧЕНИЯ ,,
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И хорошие новости:

Повстанцы с дронов атаковали российскую авиабазу #Хмеймим.
Имена некоторых 200-ых:

1. Сергей Пахомов (34 года, командир эскадрильи су 34)
2. Владимир Епифанцев (48 лет, старший техник)
3. Анатолий Осмоловский (50 лет, курировал истребители)#Сирия#Преступления #путина

С праздником и всем приятного дня
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Какой должен быть IQ, чтобы верить новостям от Фарука Шами, блогера - узбека, живущего в Хьюстоне? Прям, он и фамилии с должностями узнал))))
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зейло , та ти хоч раз промекай, що расія клята окупант і путін-*****!!!!
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ха-ха-ха
плагиат как и все его "творчество"
))))
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