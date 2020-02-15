 Без України не можна обговорювати жодних планів із припинення війни і повернення територій, - Зеленський

Про це він сказав, відповідаючи на питання в рамках дискусії на одній з панелей Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я завжди трохи ображався, незважаючи на обсяг допомоги тих чи інших країн нам в цій ситуації, і в економічній ситуації, і в реформуванні країни, коли про Україну починають говорити, вирішувати питання десь там за спиною у нас. Це як з цим планом, про який ви сказали від самого початку, і як я до нього ставлюся. Новий план, в Мюнхені знайшли новий план, як врегулювати війну на сході України. А ми? Це ж у нас війна. Просто хочу нагадати, що можна запитати нас", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що головним пріоритетом є "наша незалежність, наша політика, незалежна країна, і наше бачення врегулювання цієї ситуації".
Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і Євро-Атлантичного регіону" була опублікована в п'ятницю, 14 лютого на сайті Мюнхенській конференції з безпеки.
У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакції на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, в тому числі щодо Криму".
Того ж дня документ видалили з сайту..
У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційну позицію України.
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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мабуть конгрессмены штатовские шота зелебобику интересное рассказали
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Повстанцы с дронов атаковали российскую авиабазу #Хмеймим.
Имена некоторых 200-ых:
1. Сергей Пахомов (34 года, командир эскадрильи су 34)
2. Владимир Епифанцев (48 лет, старший техник)
3. Анатолий Осмоловский (50 лет, курировал истребители)#Сирия#Преступления #путина
С праздником и всем приятного дня
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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плагиат как и все его "творчество"
))))