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 Політика України
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Все про:з'їзд (73) Слуга народу (650) Корнієнко (122)

 "Український центризм", - Корнієнко назвав ідеологію "Слуги народу"

Партія "Слуга народу" обрала "український центризм" своєю ідеологією.

Про це заявив на з'їзді партії Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Ми центристи. Але це не той центризм, до якого ми звикли за час незалежності України. Коли ти не знаєш, хто ти і кажеш, що ти центрист", - запевнив Корнієнко.

У зв'язку з цим глава партії запропонував "український центризм як ідеологію партії".

Корнієнко під час свого виступу на з'їзді визнав, що влада проводить реформи повільно.

"Ми обіцяли завершення епохи брехні. Ми зробили дуже багато на центральному рівні. Але зміни просуваються не так швидко. Поки у людей багато питань. Один з варіантів відповіді на ці питання - взяти участь у місцевих виборах", - зазначив Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" затвердили склад Вищої ради партії

Він оголосив про початок розвитку партії на місцях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175929
 
 
 Топ коментарі
 
пока украинцы видят лишь малоросский педизм..

ПР Яныка казалась монолитом - и рухнула за день,эту же т.н. "партию" даже рушить не придётся - их просто нет..
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Эпоха лжи завершилась на Омане.
А после началась эпоха турбо-лжи.
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Что у этих слуг в черепной коробке. Лучше бы Твикс жевали. Каждый отрыгивает что хочет, понос мыслей!
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Иногда лучше жевать, чем говорить.
"Украинский центризм", - Корниенко назвал идеологию "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4022
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Українська влада потроху стає проукраїнською, після того як її намагались використати в своїх інтересах всі світові центри сили! Добре що на це втрачено лише рік а не 5 років, як у ПОПередників. Давайте хлопці, еволюціонуйте швидше, щоб Ви почали приймати правильні рішення ще до того як від Ваших рішень вже нічого не буде залежати! Український центризм, це Україна - понад усе!
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Эпоха лжи завершилась на Омане.
А после началась эпоха турбо-лжи.
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У них идеология - помутнение рассудка различной этиологии, интенсивности и протяжённости.
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пока украинцы видят лишь малоросский педизм..

ПР Яныка казалась монолитом - и рухнула за день,эту же т.н. "партию" даже рушить не придётся - их просто нет..
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идеологию "Слуги народа"/назвал Коломойский, гражданин Израиля -военного союзника РФ:Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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Зеленский, в свое время, уехал из серого, унылого, провинциального Кривого Рога, но Кривой Рог не уехал из Зеленского. Это и есть суть ЗЕцентризма.
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Політтехнологи думали-думали і от придумали.
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Ранее было - "какая разница?". Теперь - "а нам *****!".
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Центристы-монархисты-анархисты. Идейный дидер - Попандопуло.

- А кем ты был в мирное время?
- Я имел много специальностей, за шо и состоял на особом учёте в Одесском уголовном розыске. А кем ты был в мирное время?
- А я служил в полиции. Э-э-э! Не бойся, мы своих не трогаем.
"Украинский центризм", - Корниенко назвал идеологию "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7896
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"Мы обещали завершение эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне."Источник: https://censor.net.ua/n3175929

Ага панове ви забрехались далі нікуди вже.
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вы на рожу гляньте, да на мешки под глазами )))
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Есть два всем известных полушария(в простонародье- ж...па), а посрединке это самое то....
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Цей алконавт ще в запоі з самих виборів- ви на лице гляньте! У нас такі колись під гастрономом стояли.
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"Украинские центристы", бывшие "либертарианцы", хоронят экономику Украины. "Український центризм", - Корнієнко назвав ідеологію "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9246
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