 Україна зробить все для проведення наступного саміту в нормандському форматі в квітні, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Загалом хочу запевнити: Україна і далі робитиме все, щоб наступний саміт глав України, Німеччини, Франції та Росії в нормандському форматі відбувся в узгоджені терміни, тобто в квітні 2020 року", - сказав він.

Зеленський вказав, що ключове завдання сьогодні - забезпечити неухильне виконання досягнутих в Парижі домовленостей.

"Україна готова і працює над цим. Щодня крок за кроком ми рухаємося на шляху до миру. Але це дорога з двостороннім рухом, і ми чекаємо кроків назустріч", - зазначив він.