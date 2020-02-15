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 Політика України
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Все про:Зеленський (4522) конференція (63) нормандська четвірка (988) Мюнхен (83)

 Україна зробить все для проведення наступного саміту в нормандському форматі у квітні, - Зеленський

Україна робитиме все, щоб наступна зустріч в нормандські форматі відбулася в квітні 2020 року, як це було погоджено на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Загалом хочу запевнити: Україна і далі  робитиме все, щоб наступний саміт глав України, Німеччини, Франції та Росії в нормандському форматі відбувся в узгоджені терміни, тобто в квітні 2020 року", - сказав він.

Зеленський вказав, що ключове завдання сьогодні - забезпечити неухильне виконання досягнутих в Парижі домовленостей.

"Україна готова і працює над цим. Щодня крок за кроком ми рухаємося на шляху до миру. Але це дорога з двостороннім рухом, і ми чекаємо кроків назустріч", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175928
 
 
 Топ коментарі
 
"Всё..." - надеюсь, это не значит, что Украина подпишет акт о безоговорочной капитуляции?
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"Збирається Вова на Війну. Жінка збирає йому торбу, та й запитує. Вова, а куди тобі писати? Як куди, відповідає Вова - в плєн пиши." Анекдот з Золотого гусака.
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"Всё..." - надеюсь, это не значит, что Украина подпишет акт о безоговорочной капитуляции?
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наконец-то у народов Донбасса появился молодой,влиятельный и креативный Президент
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Украина будет делать все..
А ещё кто?
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Украина уже не Украина - а зеленая тварь... - дожили...
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походу нужно братьям бабло на стрелялки везти... - не согласятся они..
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Молодцы. всё правильно.
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Пороху было не с руки КАПИТУЛИРОВАТь , а с ЭТОГО что брать !!!! Все было ДАВНО ПРОДУМАНО и ПОДАНО 73 % тоже на все НАСРАТЬ !!! такой жизни ПАСКУДНОЙ даже в АФРИКЕ нет ((((
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З'їзди до Африки,та подивися,як живуть люди в бідняцьких районах Каїру або в Конго.Потім будеш натякати про "паскудную жизнь".А втім,Африка далеко,проїдься краще по Рязанській області в твоїй рідній нарасєї.
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тупорылый рагуль , ты ПОНЯЛ это буквально (про африку ) давай по ДРУГОМУ , скажи есть ли такая страна в АФРИКЕ , которая как Украина выпускала : ВЕЛОСИПЕДЫ , МОПЕДЫ , МОТОЦИКЛЫ , АВТОМОБИЛИ , АВТОБУСЫ ,ТРАКТОРА , ЛОКОМОТИВЫ , САМОЛЕТЫ ,ТАНКИ , КОРАБЛИ и РАКЕТЫ ???? При этом иметь ОТЛИЧНЫЙ ЧЕРНОЗЕМ ???? УКРАИНЕ надо всей ПОВЕСИТСЯ от того что она за 30 лет всё УГРОБИЛА !!! так тебе ПОНЯТНЕЙ ??? (((( одну такую страну в АФРИКЕ назови ???
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Спершу навчися ввічливості,бидло кацапориле,а потім виходь на форум з людьми спілкуватися.
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30 лет СПЛОШНОЙ хрени , от полит. УБИЙСТВ до ХАТЫНКИ в швейцарии , от ГОНГАДЗЕ до помарч. революции , от КИБОРГОВ до ЗЕЛЕНСКОГО !!! от такого ТРЭША народ весь СОЙДЕТ с ума и Украина это явно ВСЕМУ МИРУ это показала ((((
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Ти эта, чумодан, вакзал, расєя. А то ще дійсно з котушок злетиш, утримуй тебе потім у психушці. От чому уся ця проросійська мразь тут терпілами страждає? Мабуть, сподівається на прихід своїх
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Дуже цікаво,що Зеленський має на увазі під словом "все"?Невже дійсно все,що вимагає від нього пуйло?
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совместное с ордло патрулирование рашистской границы и проведение выборов в ордло под присмотров прорашистских спецов , избранники которые, должны быть вовлечены в органы власти в Украине - "все" -это возврат к началу предмайдановского времени 2014 года...
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