 Зеленський - Трампу: після "Санта-Барбари" з імпічментом пропоную почати відносини з чистого аркуша

Про це він сказав, виступаючи на 56-й Мюнхенській конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що це (візит в США. - Ред.) відбудеться ... Востаннє, коли у мене була зустріч з держсекретарем США Помпео, ми говорили про це, і говорили, що я б дуже хотів, щоб мій візит в Америку був чимось особливим для двох країн. З якимось дуже важливим результатом для обох країн. Чимось вигідним для обох країн, - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, він хоче приїхати в США і почати відносини "з чистого аркуша".

Також читайте: Країни захищають не документи, а армія, ядерна зброя і НАТО, - Зеленський про Будапештський меморандум

"Після всієї цієї" Санти-Барбари "... про імпічмент ... я хочу приїхати і з чистого аркуша почати наші відносини, щоб ми домовилися, підписали якісь контракти, домовилися про стратегічні речі, інвестиційні речі. Давайте підготуємо пакет цих документів і зустрінемося. Тому зараз м'яч на боці президента США, але ми завжди раді бачити всіх в Україні, тому я готовий запросити і запрошую президента Трампа до Києва", - зазначив український лідер.