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 Політика України
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Все про:Зеленський (4522) імпічмент (204) конференція (63) США (6274) Трамп (2561) Мюнхен (83)

 Зеленський - Трампу: після "Санта-Барбари" з імпічментом пропоную почати відносини з чистого аркуша

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що його візит в Білий дім і зустріч з президентом США Дональдом Трампом відбудеться, а також запросив американського колегу до Києва.

Про це він сказав, виступаючи на 56-й Мюнхенській конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що це (візит в США. - Ред.) відбудеться ... Востаннє, коли у мене була зустріч з держсекретарем США Помпео, ми говорили про це, і говорили, що я б дуже хотів, щоб мій візит в Америку був чимось особливим для двох країн. З якимось дуже важливим результатом для обох країн. Чимось вигідним для обох країн, - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, він хоче приїхати в США і почати відносини "з чистого аркуша".

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"Після всієї цієї" Санти-Барбари "... про імпічмент ... я хочу приїхати і з чистого аркуша почати наші відносини, щоб ми домовилися, підписали якісь контракти, домовилися про стратегічні речі, інвестиційні речі. Давайте підготуємо пакет цих документів і зустрінемося. Тому зараз м'яч на боці президента США, але ми завжди раді бачити всіх в Україні, тому я готовий запросити і запрошую президента Трампа до Києва", - зазначив український лідер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175927
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский: "Слышь, Дональд! Я там, тебе, намедни, в карман насрал, принародно... Так ты вытряхни и забудь... Будем считать, что этого не было...Давай, "начнём с чистого листа...".
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По информации из достоверных источников, команда Зеленского и сам он в Мюнхене составляют свой «маршрут» таким образом, чтобы не пересекаться с командой Президента Порошенко. Это же так низенько и подленько
https://www.facebook.com/100005450920119/posts/1310850219106663/?d=n
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По информации из достоверных источников, команда Зеленского и сам он в Мюнхене составляют свой «маршрут» таким образом, чтобы не пересекаться с командой Президента Порошенко. Это же так низенько и подленько
https://www.facebook.com/100005450920119/posts/1310850219106663/?d=n
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Все таки визнав ЗЄлік що якусь х...ню вчудив у цій історії.
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А могли бы проголосовать на октябрьских выборах...
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Домбасітів для цього і відвозили в ті краї.
Зеленский - Трампу: после "Санта-Барбары" с импичментом предлагаю начать отношения с чистого листа - Цензор.НЕТ 2130
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Путин "зачищает" Алтай для китайских колонистов...
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називайте речі своїми іменами - ІДІОТ, лох це з жаргону рос. лицо обманутое хулиганом. А цей просто ІДІОТ.
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Якому ще Трапу? Чи він вже з трапом свого літака розмовляє?
Донаркоманився, скотиняка.
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Возможно, он тайно посещал "с официальным визитом" Таиланд.
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Знову меле. Ніхріна собі Санта-Барбара. Трамп навряд чи вважає імпічмент милом.
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В мире уважают сильных, а с тобой о чем разговаривать? Штаты и так много делают, обрезают раше рынки сбыта, снизили мировые цены на энергоресурсы, санкции применяют против тех с кем у нас торговля, и кого ты боишься назвать агрессором. И все это они делают в рамках глобальной конкуренции , а не от любви к Украине.
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опять "речь" ослика на цитаты разберут противные порохоботы и будут тыкать богомерзкие картинки в разделе "фотожабы"
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умница, всё верно.
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Кацапка, в тебе коли зміна зікінчується?
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ты гнида кацапкая предательская, спрятался под флажок сша и пишешь
по-украински.
но ты предатель. кацапская подстилка платная и враг Украины.
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Мадам,у вас слишком много пафоса,как для рядового лахтинского бота.Будьте попроще,все равно вас отправят в спам.
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Зараз Санта-Барбара почнеться у бубочки і це буде справжня Санта -Бараба. Санта -Барбар іспанською означає пороховий льох.
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Зеленский: "Слышь, Дональд! Я там, тебе, намедни, в карман насрал, принародно... Так ты вытряхни и забудь... Будем считать, что этого не было...Давай, "начнём с чистого листа...".
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все наоборот, этот скандал по сути выбил Байдена из президентской гонки.
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Дипломат из Криворожского экономического института нагадил не по детски и США и Германии: "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским 26.09.19/ Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых Германии, - Süddeutsche Zeitung 29.09.19
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Трамп: "Фолоддя, а что такое это ваша Санта-Барбаррра?".
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Надеюсь так в наших медиа подхватят реальное название для импичмента: Санта & Барбара
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Для нього "Санта-Барбара" з імпічментом,- прикре непорозуміння,для трампа- "головняк" на все життя. Ох вже цей іскромьотний кварталівський гумор....
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Назвать импичмент Санта-Барбарой, это обосрать сторонников демократической партии.

Но слава богу американцы не поняли что сморозил Зеленский. В США этот сериал не был популярен. Только в бывшем совке есть крылатое выражение Санта-Барба.
Невежество спасло Зеленского от очередного скандала
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