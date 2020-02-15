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 Країни захищають не документи, а армія, ядерна зброя і НАТО, - Зеленський про Будапештський меморандум

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ніякі меморандуми і документи" не захищають Україну.

Виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, Зеленський сказав, що "захисником суверенітету і територіальної цілісності є сильна армія, ядерна зброя і НАТО". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не вірю в будь-які папери. Я хочу сказати й іншим країнам - не можна вірити в будь-які документи. Ніхто нічого не гарантує. 21 століття - право сильного", - сказав він, відповідаючи на запитання про значення Будапештського меморандуму про гарантії безпеки України, підписаного в 1994 році.

Він також заявив, що для відновлення цілісності України "Росія має захотіти віддати нам нашу землю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно було тактично виграти без погіршення відносин, - Зеленський про блокування військової допомоги США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175925
 
   
 Топ коментарі
 
Только кто теперь "барыжит" на войне?

Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО – Зеленский о Будапештском меморандуме - Цензор.НЕТ 8255
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Только кто теперь "барыжит" на войне?

Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО – Зеленский о Будапештском меморандуме - Цензор.НЕТ 8255
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Слова Зеленського означають що Україна відновлює свій ядерний статус!
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Не... его слова означают, что дезертиры-уклонисты никогда не смогут защитить Украину.
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Так Зеленський абсолютно розумно каже не мобілізація і не ополченіє захистить Україну, а професійна контрактна армія, ядерна зброя та НАТО!
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Между говорить и делать, как говорят в Одессе.... А пока он делает диаметрально противоположное этим словам.
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Зеленський збільшує бюджет міноборони на 2020 рік і це правильно, це шлях до повноцінної контрактної армії! Але хотілось більшого збільшення бюджету міноборони і збільшення чисельності ЗСУ, відміни призову, збільшення контрактників, створення нових підрозділів! Все це буде після того як Зеленського в черговий раз пошлють нах Меркелі-Макрони-Трампи. Війну можна припинити тільки силою зброї, силою підрозділів ЗСУ, які передушать терористів на Донбасі, в Криму та в Кремлі!
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И именно поэтому он уменьшает возраст призыва с 20 до 18 лет и урезает прямое финансирование оборонных программ в 2020 году. Классная логика, это дико повышает обороноспособность страны. Опять галюники начались?
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В его и твоих влажных мечтах. Его задача - распил бабла в процессе.
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Те що з Офісу Президента вигнали нездалого юриста-афериста Богдана, вселяє надію на те що Зеленський все ж таки адекватна людина! Тепер би ще Авакова та Коломойського посадити і влада стане україно-центристською!
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Ага и именно поэтому вместо человека Бени бубочка назначает кремлевского агента Ермака. Класс логика.
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У нас кремлівським агентом був Президент порошенко, який призначав людей путіна на дипломатичні та силові посади, тому Єрмак це лише маленька загроза, до того ж досі не підтверджена.
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Слова не клоуна но мужика с яйцами. Кстати, кто ему яйца подарил или одолжил ?
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Це називається "Буду лити росу на будь який смак, лиш би про Оманську злучку з кацапами забули."
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стопэ пассажир!
ты же перед выборами верещал про будапешстский меморандум. ты же трампу предъявы кидал "вы подписали а мы тут и вот..." але. чо за дела?
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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.Після учорашнього відео Схем стає зрозумілим, що росіяни повністю тримають Зеленського на гачку. - факти.
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) Російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з Патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман Патрушев??.
Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з Патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу російський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман. Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотів Путин, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР
ПУТІНУ!!!!!!!
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В Америке за такое мгновенно бы отимпичмили и на электрический стульчик посадили.
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якби все це було хворою уявою порохоботів.
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Сначала вы врали, что Зеленский в Буковеле, а он оказался в Омане.
Потом вы врали, что он там с официальным визитом.
Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.
Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье.
А теперь вы говорите, что журналисты ее предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»...

Нет, ребята. Вы не поняли. Вы слишком много врали на слишком важную тему, чтобы теперь идти к аргументу «не пойман не вор». У вас уже презумпция вины. У общества уже на порядок больше причин подозревать вас чем у вас было поводов подозревать Антоненко и Кузьменко в убийстве Шеремета. Но их вы бросили в тюрьму вообще без единого доказательства, а сами сейчас обвиняете журналистов. Визит Патрушева и его самолет - это гораздо больше чем выключенные на ночь телефоны. В разы.

В чем, кстати, обвиняете? Журналистов. Что они не выложили запись разговора с Патрушевым? Да, плохо поработали, команда 1+1 справилась бы лучше.

У вас, ребята, презумпция вины в деле Омана. И вы должны предоставить алиби. Слишком много лжи и совпадений в одном месте. Это вы должны теперь обьяснить, что же делал президент в Омане. И дать доказательства каждой минуты там.

А иначе? Да, Антонине, которая хочет детей от Дубинского, все равно. Но активная часть общества, наши западные партнеры, будут уверены в том, что вы виновны. Что вы тайно встречались там с Патрушевым. Что вам понравилось заглядывать в бездонные глаза кгбшников. Затянуло. И будут строить свои догадки, что вы там обнаружили. И будьте уверены, там можно найти много чего. Пустота ваших ответов породит множества версий. И там будут и миллиарды долларов, и российские артисты и даже ваша поддержка путинской церкви.

Там будет все, и может быть там будет много неправды. Но это только потому, что правду скрываете вы.

Вы уже виновны. Пока не доказано обратного. И да, это не соответствует презумпции невиновности. Но вы политики. И вы врали. А значит виновны. Просто врать не надо. В следующий раз.

Джерело: блог Сергія Фурси
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У нас импичмент называется проще - "майдан"

Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО, - Зеленский о Будапештском меморандуме - Цензор.НЕТ 4504
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І де ті 25%? На Цензорі фотки викладають героїчно?
Усі суператріоти за викликом (НК, ПС, Свобода..) чекають замовлень та фінансування від хазяїв..
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25% были и на День независимости, и на Покрова, и перед поездкой Моники в Минск. И если будет нужно еще раз покажут нужную дорогу. Только вот спешить тут совсем не нужно, 73% должны накушаться зеленых фекалий до полного отвращения, до рыгачек, до полной остановки желудка. Тогда в нашей стране буду возможны кардинальные изменения к лучшему. Поэтому пока запасаемся терпением, попкорном, кто не может служить - волонтерим и ждем. И по ходу жизни потихоньку чмырим зебилов, чтобы голову не поднимали.
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Про НК, Свободу и подобных можно и не вспоминать - не то пальто.
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А чому Кучмо за здачу ракетро-ядерного потенціалу УКраїни на на зоні , а представляє Зє у Мінську?
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А тому, що він з гідністю реперезентував там ще папєрєднього миротворця.

Зеленський правий (крім надто оптимістичної NATO), але не видно згадок про те, що Будапештський мимурандум був фількиною угодою про наміри, бо найбільш зацікавлена сторона - українська, - ні за Кучма, ні за Ющенка (про Януковоча й говорити нічого) нічого не зробила для його перетворення на ратифіковану міжнародну угоду, яка когось до чогось зобов'язувала б хоч формально-юридично. Невідомо також, чи сказане Зеленським означає, що Україна врешті наважилася переглянути свій багатовекторний голозадомиролюбницький статус (для чого потрібні може й не "страшні", але серйозні кошти, яких ні в кого взяти, крім як у "олігархів демократії").
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Это президент, выбранный, как себе подобный, 73% населения Украины, на Мюнхенской конференции. Каждый день население Украины тратит 2 млн грн на содержание этого тотального позора Украины
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І шо он сказал не так, чтоб тебе дебилу было написать пару строчек?
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«У мене немає часу іноді думати, думати стратегічно» (с) - Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції. Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО, - Зеленский о Будапештском меморандуме - Цензор.НЕТ 4860
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НАТО по сути тот же документ. В реале кинут как чехов в 1938-м.
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Комментарии пробили дно, после этого может начаться что угодно.
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Нарешті хоч хтось із українських політиків сказав правду про будапештський меморандум. Порохоботи можуть гавкати в коментах скільки хочуть, але тим договором можна хіба, що підтертися.
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это ты ******* ты и вредитель раз такое пропагандируешь.
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Будапештский меморандум легитимный документ. Да сейчас никто из внешних игроков не хочет его выполнять, но явно и не опровергает. А вот если нарушение его пойдет еще и из внутри Украины (помимо россией) то подписантам Будапештского меморандума это буде только на руку чтобы его не выполнять.
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А я і не казав, що договір треба порушувати. Проте принаймні було б справедливо відкрити кримінальну справу і притягнути до відповідальності тих хто підписував і укладав цей договір з нашої сторони.
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Уже второй раз от зеленского слышу "ядерное оружие". Думаю это и есть план "б"
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Давайте по факту говорить. И как основа пока есть права и обязательства.
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"Россия должна захотеть"...Ну вот кто поверит.что пока удачливый в своих экспансионистских планах Путин (не без политической поддержки некоторых бизнес структур Запада и просто пассивного поведения политикума запада) сам остановится и "захочет" вернуть захваченные куски территорий?Где видано.чтобы рыбак ушёл при хорошем клёве или крокодил сам выпустил кусок жертвы?...Только восстановление ядерного потенциала и только адекватные военные ответы.включая военные операции НА ТЕРРИТОРИИ ПРОТИВНИКА могут хищника заставить отдать захваченное.а быдломассу страны агрессора,поддерживающую захватническую политику своих правителей перестать поддерживать и начать одёргивать своих " царьков",когда НА СВОЕЙ территории будут гибнуть их же сыновья-мужья,принимавшие участие в военных разбоях и для предотвращения подвоза военной помощи для сепаратистов Донбасса.
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Коли це НАТО обіцяло нам свій захист?В частині що нас стосується тільки два пункти.
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Ни ядерное оружие, ни НАТО ничего не гарантируют. Я просто не вижу как бы они сейчас применяли ЯО. Как и не вижу политической воли применять силы НАТО. Если у путлера есть орехи (все еще не ссохлись и если они существовали в принципе), то мы сможем наблюдать оккупацию прибалтийских государств и полное бездействие НАТО. Возможны и другие варианты развала НАТО.

ИМХО только современное не ЯО оружие может иметь значение, оружие которое можно применять прямо сейчас и очень эффективно.
Хотя пугалка яро ЯО неплохая (но не более того). Но еще больше бы Европа напугалась бы, если бы Украина реально стала бы воевать. Реально на полную силу, всей страной с использованием всех ресурсов и средств. Сначала они бы с перепугу угрожали бы санкциями Украине, даже вводили бы их (да, вот такие они в реальности), потом офигев от того, что это не действует им бы пришлось вводить реальные санкции против раши...
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