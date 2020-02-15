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Все про:Зеленський (4522) конференція (63) обмін (629) Мюнхен (83)

 На Донбасі утримують понад 200 українців, в окупованому Криму - понад 100 українців і кримських татар, - Зеленський

Україна не зупиниться, поки всі незаконно утримувані на окупованих територіях не будуть звільнені.

Про це президент Володимир Зеленський сказав, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Особливу увагу я хочу приділити дуже важливій ​​події гуманітарного характеру. Йдеться про взаємне звільнення утримуваних осіб. Це вже другий позитивний приклад за останні пів року. І цю тенденцію слід продовжувати заради певної мети - звільнення за формулою "всіх на всіх", - сказав він.

Зеленський заявив, що українська влада не зупиниться, поки понад 200 українців досі містяться в нелюдських умовах на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу, а понад 100 українців і кримських татар утримуються в Криму і на території Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо провести місцеві вибори в жовтні 2020 року, включно з ОРДЛО, але тільки за законами України, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175924
 
 
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Знову затримали рибаків. В фуйла нові заручники. Це безкінечний процес -скільки би ми не звільняли він набере нових.
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С тех пор как ЗЕ посмотрел Чорту в глаза и лизал ему руку, ***** убил и покалечил больше украинцев чем ты обменял. Одни украинцы заплатили кровью чтобы ты попиарился на обмене других.
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