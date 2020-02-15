EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  1084  19
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4522) конференція (63) допомога (992) США (6274) Мюнхен (83)

 Потрібно було тактично виграти без погіршення відносин, - Зеленський про блокування військової допомоги США

Володимир Зеленський заявляє, що дізнавшись про блокування військової допомоги США, розумів, наскільки важливо "виграти в цій історії" без погіршення наших відносин із США.

Про це він сказав під час виступу на 56-й Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібна була ця допомога, нам потрібно було тактично виграти в цій історії без погіршення наших відносин з США. Тому що тактично я думаю про Україну. Завжди. І чесно вам скажу, відповідаю іноді не так, як я хочу, а так, як потрібно Україні. Тому що моє тіло, мій мозок, мої очі належать українському народові", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі утримують понад 200 українців, в окупованому Криму - понад 100 українців і кримських татар, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175923
 
 
 Топ коментарі
 
Назначить русского агента вместо мрази-бурята.. это кончено перемога Нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений, - Зеленский о блокировании военной помощи США - Цензор.НЕТ 1796
 показати весь коментар
 
"Откровєніє"? Ти диви який патрійот. Нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений, - Зеленский о блокировании военной помощи США - Цензор.НЕТ 1873
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Назначить русского агента вместо мрази-бурята.. это кончено перемога Нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений, - Зеленский о блокировании военной помощи США - Цензор.НЕТ 1796
 показати весь коментар
 
 
"Потому что мое тело, мой мозг, мои глаза принадлежат украинскому народу", - сказал Зеленский.

(тільки цюцюр трохи обрізаний)
 показати весь коментар
 
 
Так немає ж різниці!
Що бурят, що агент,
що президент.
 показати весь коментар
 
и помощь нужна и тактически выиграть.. Зеленский превращается в настоящего украинского политика Нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений, - Зеленский о блокировании военной помощи США - Цензор.НЕТ 4235
 показати весь коментар
 
 
Головні загрози для України - це внутрішня п'ята колона, яка фінансується російськими грошима і працює на дискредитацію цінностей Революції Гідності, а також ерозія світової проукраїнської коаліції.
 показати весь коментар
 
 
Я спросил себя: «А не болван ли он?» У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса.
Нет, он не болван. Тогда почему же он не искренен?
Он или никому не доверяет, или чего-то боится, или что-то затевает и хочет быть кристально чистым. (Кальтенбруннер, 2-я серия)..
 показати весь коментар
 
 
Ну і що, виграв чи може вигріб, полководець всія галактики хєров?
 показати весь коментар
 
 
"Потому что мое тело, мой мозг, мои глаза принадлежат украинскому народу" - ну ок, раз хочеш щоб тебе на запчастини рознесли - злітай ще раз в Оман і потринди з кацапами.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський - це не український гумор.
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
 показати весь коментар
 
 
мы же хотели в единой, соборной и неделимой жить.
Вот и ржем друг с друга.
Все справедливо.
Что заслуживаем, то и получаем.
 показати весь коментар
 
Якби ти, лідер, думав про Україну, то ніколи б не знущався над нею своїми хайпами і своїм (п)резидентством.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору