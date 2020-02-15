 Потрібно було тактично виграти без погіршення відносин, - Зеленський про блокування військової допомоги США

Про це він сказав під час виступу на 56-й Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нам потрібна була ця допомога, нам потрібно було тактично виграти в цій історії без погіршення наших відносин з США. Тому що тактично я думаю про Україну. Завжди. І чесно вам скажу, відповідаю іноді не так, як я хочу, а так, як потрібно Україні. Тому що моє тіло, мій мозок, мої очі належать українському народові", - сказав Зеленський.
(тільки цюцюр трохи обрізаний)
Що бурят, що агент,
що президент.
Нет, он не болван. Тогда почему же он не искренен?
Он или никому не доверяет, или чего-то боится, или что-то затевает и хочет быть кристально чистым. (Кальтенбруннер, 2-я серия)..
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
Вот и ржем друг с друга.
Все справедливо.
Что заслуживаем, то и получаем.