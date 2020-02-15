 Потрібно було тактично виграти без погіршення відносин, - Зеленський про блокування військової допомоги США

Про це він сказав під час виступу на 56-й Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібна була ця допомога, нам потрібно було тактично виграти в цій історії без погіршення наших відносин з США. Тому що тактично я думаю про Україну. Завжди. І чесно вам скажу, відповідаю іноді не так, як я хочу, а так, як потрібно Україні. Тому що моє тіло, мій мозок, мої очі належать українському народові", - сказав Зеленський.

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