 Ми хочемо провести місцеві вибори в жовтні 2020 року, включно з ОРДЛО, але тільки за законами України, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наше бажання сьогодні - провести місцеві вибори на всій території України, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей, у жовтні 2020 року. Але зробити це без елементарних безпечних і політичних умов, порушуючи Конституцію України і міжнародні стандарти демократичних виборів, неможливо", - сказав він.
Зеленський зазначив, що Росія сьогодні відкрито інформує світ, що в 2019 році на тимчасово непідконтрольних частинах Донбасу було видано 125 тис. російських паспортів.
"Я говорив про це в Парижі і повторюю ще раз. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо відбудуться не за українським законодавством, під звуки пострілів і без контролю над українським кордоном", - наголосив він.
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?
«За свєрженіє Порошенка», «21.04.2019» ?
Ніхто ще не бачив таких?
зачем им это надо?
идиот какой то с бзиками. похеру на все. волнуют две темы - мнимые инвесторы которых он зазывает уже просто умоляя и выборы в луганде. других вопросов нет.
Йде спроба затягнути в Державу антиукраїнський електорат, для нейтралізації Порошенка.
От чим був завантажений на всі 100% іх ватний міжушний процессор.
А прорахувати, що буде з Україною, потужності не вистачило..
МЫ ВЫДУМАЕМ, что кацапы прекратили стрелять.
МЫ ВЫДУМАЕМ, что кацапы провели разминирование.
МЫ ВЫДУМАЕМ, что кацапы отвели войска.
И МЫ радостно УВЕРУЕМ в собственные ВЫДУМКИ!
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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А) Удавиться
Б) Застрелиться
В) Утопиться
ничтожество... как раз идеал для 73-их зебилов
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Кушаем, не обляпаемся, Крым - не Украина. Это оговорка по Фрейду
Источник: https://censor.net.ua/n3175922
А що, рф уже вивела всі війска і техніку та передала Україні контроль над її кордоном? Не кажучи вже про "просто перестати стріляти".
Ідіотський спіч сцикла, розрахований на ідіотів.