 Ми хочемо провести місцеві вибори в жовтні 2020 року, включно з ОРДЛО, але тільки за законами України, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наше бажання сьогодні - провести місцеві вибори на всій території України, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей, у жовтні 2020 року. Але зробити це без елементарних безпечних і політичних умов, порушуючи Конституцію України і міжнародні стандарти демократичних виборів, неможливо", - сказав він.

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Зеленський зазначив, що Росія сьогодні відкрито інформує світ, що в 2019 році на тимчасово непідконтрольних частинах Донбасу було видано 125 тис. російських паспортів.

"Я говорив про це в Парижі і повторюю ще раз. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо відбудуться не за українським законодавством, під звуки пострілів і без контролю над українським кордоном", - наголосив він.