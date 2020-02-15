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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:безпека (348) вибори (4907) Донецьк (617) Зеленський (4522) конференція (63) Луганськ (303) Мюнхен (83)

 Ми хочемо провести місцеві вибори в жовтні 2020 року, включно з ОРДЛО, але тільки за законами України, - Зеленський

Україна хоче провести місцеві вибори на всій території України в жовтні 2020 року, але тільки за умови дотримання законів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наше бажання сьогодні - провести місцеві вибори на всій території України, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей, у жовтні 2020 року. Але зробити це без елементарних безпечних і політичних умов, порушуючи Конституцію України і міжнародні стандарти демократичних виборів, неможливо", - сказав він.

Також читайте: Повного припинення вогню на Донбасі після Парижа досягти не вдалося, потрібні дієві механізми, - Зеленський

Зеленський зазначив, що Росія сьогодні відкрито інформує світ, що в 2019 році на тимчасово непідконтрольних частинах Донбасу було видано 125 тис. російських паспортів.

"Я говорив про це в Парижі і повторюю ще раз. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо відбудуться не за українським законодавством, під звуки пострілів і без контролю над українським кордоном", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175922
 
   
 Топ коментарі
 
Открой закон про выборы, и читай. Откуда к октябрю там должны появиться свободные партии, свободные СМИ, люди с Украинскими паспортами откуда там возьмутся? Даже интересно на это посмотреть, сколько тут до октября осталось...
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Клали сепары на законы Украины... впрочем зеленые мрази от них не особо отличаются.
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Клали сєпари і на зелених. Сєпари і зєбуіни однієї політичної ваги - під Хубловники.
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Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?
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Цікаво, а на Россіі, вже наштамповані медалі:
«За свєрженіє Порошенка», «21.04.2019» ?
Ніхто ще не бачив таких?
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"Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны легитимными"
зачем им это надо?
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Открой закон про выборы, и читай. Откуда к октябрю там должны появиться свободные партии, свободные СМИ, люди с Украинскими паспортами откуда там возьмутся? Даже интересно на это посмотреть, сколько тут до октября осталось...
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Повторение трепотни Ермака. Ни слова о том, как он выгонит русню за поребрик для обеспечения законных выборов. Какие-то оманские тезисы, мля.
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трепотня Ермака была зондажем. Нет сопротивления - продолжаем гнуть линию. Учитывая биографию приближенных и самого зелбойоба то что в 2014 не удалось чивокуня им пока удается.
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Як же боляче прощатися з ілюзіями і бачити, як воно насправді. Під час війни, після революції Гідності, після скількох жертв, привести до влади чмо, яке не може назвати агресора агресором.
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После Омана турборежим по уничтожению Украины ускорен.
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Идея хорошая,утопическая.Возможно и Японии провести и у себя выборы включая и Сахалин или же Турции в Крыму?
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А чому він не сказав ,що москалі для цього повинні вивести свої окупаційні війська і віддати під наш контроль кордон з московією? Чи він продовжує московітскі казки,що москалів там немає ?
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реестр выборцев есть актуальный? а суды готовы работать там по выборам? а как быть с разрешениями на голосование не по прописке? кто разрешения выдавать будет?
идиот какой то с бзиками. похеру на все. волнуют две темы - мнимые инвесторы которых он зазывает уже просто умоляя и выборы в луганде. других вопросов нет.
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Это точно, или он полностью шизанулся, или все это прикрытие для какой то гадости...
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Ніхто там не шизанувся.
Йде спроба затягнути в Державу антиукраїнський електорат, для нейтралізації Порошенка.
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Да ну, тут то Порох причём? А антиукраинского электората у нас и так 73%...
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З них 40% це ті, хто 21.04.2019 голосували за Зеленського бо «Кто угодно, только нє Порошенко».
От чим був завантажений на всі 100% іх ватний міжушний процессор.
А прорахувати, що буде з Україною, потужності не вистачило..
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ЗЕ, почему ни слова про крым? Люди в крыму тоже хотят выборов и вывода росийских войск. Или ***** не разрешает про крым даже заикаться?
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Будет как с "разведением":
МЫ ВЫДУМАЕМ, что кацапы прекратили стрелять.
МЫ ВЫДУМАЕМ, что кацапы провели разминирование.
МЫ ВЫДУМАЕМ, что кацапы отвели войска.
И МЫ радостно УВЕРУЕМ в собственные ВЫДУМКИ!

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Окрім військово-політичного рішення є економічне, хто платити буде за зруйноване, які там будуть тарифи і хто компенсувати буде різницю... Щось мені здається що матимемо на кілька десятків мільярдів ще одне навантаження, окрім політичного. Бо за пів року навіть в ідеальних умовах відновити економіку Донбасу не можливо, потрібне чимале фінансування.
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Там же внутренний конфликт, догадайся...
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Тупорилим і тупим нічого не вчить історія. В світі при подібних конфліктах вибори проводяться через 3-6 років після закінчення конфліктів. А до того діє цивільно -військова адміністрація. Ви зебіли навіть хуже мерзот,щоб зараз проводити вибори.
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Воно чомусь впевнене, що нові штани лікують сифілііс. Хто йому вдовбав це в голову?
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не треба їх недооцінювати, вони не тупі - вони вороги, які виконують команди хазяїна
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А що дадуть ті вибори??? Дамбас заміновано у всіх змістах. Там ще 50 років нічого доброго не приживеться. Це територія, отруєна радіацією "рускава міра".
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единственный выбор на которые заслужили жители ордло это:
А) Удавиться
Б) Застрелиться
В) Утопиться
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Для чого гнати пустопорожню балаканину, в яку ніхто з нормальниих людей не вірить! Дістали клоуни вже всіх ,навіть зефанатів своїми тупими приколами.
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Хтось може собі уявити тих амністованих "борцов за рєспубліку", які вже за ці роки привикли тільки вбивати, грабувати, гвалтувати, віджимати і дати їм український паспорт і рівні права з нами і ця вся шобла піде "гулять" по Україні???!!!!
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оно вроде в суд хотело подать на «Свободу», уже ?
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монака по обыкновению несет Ахинею по бумажке, не понимая не только смысла, но и отдельных слов.
ничтожество... как раз идеал для 73-их зебилов
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Наше желание сегодня - провести местные выборы по всей территории Украины, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей
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Кушаем, не обляпаемся, Крым - не Украина. Это оговорка по Фрейду
Источник: https://censor.net.ua/n3175922
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"Наше желание сегодня - провести местные выборы по всей территории Украины, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года."

А що, рф уже вивела всі війска і техніку та передала Україні контроль над її кордоном? Не кажучи вже про "просто перестати стріляти".
Ідіотський спіч сцикла, розрахований на ідіотів.
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