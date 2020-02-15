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 ФСБ затримала в Азовському морі судно з українськими рибалками

Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії у Криму затримали маломірне судно з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи, в західній частині Азовського моря.

Про це повідомила пресслужба відомства в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Капітан судна не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися. Під час  огляду плавзасоба виявлено понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову - сітку. При цьому суднові, реєстраційні документи, в тому числі на право видобутку (вилов) водних біологічних ресурсів, у затриманих були відсутні", - йдеться в пресрелізі.

Судно і рибалки-українці доставлені в порт Керчі для розгляду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175921
 
   
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Каждой твари на обмен по паре... (обменный ковчег России)
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Опять убийц украинцев будут обменивать на невиновных.
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в ответ перестаем стрелять и войска отводим секторально,население оставляем на корм
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это уже другой вопрос. Пусть мид и погранцы разбираются.
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Зачем на оставшихся? Если можно опять на тех что вернулись и на Штепу и других рыгов которые сейчас по Киеву лазят? Ах, да, украинцы же терпилы и либерасты. Ударили по левой щеке нужно подставить правую, приспустить шаровары и наклониться...
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по факту так и выходит. Чего уж теперь, такие мы.
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и наклоняться нужно так, чтоб сапогом по яйцам и на подвал
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Результат вчерашнего поздравления Зеленским ***** с днем влюбленных. Ах*енно договорились в Парыжэ с ******. Мало того что **** так и не отдал наших пленных как договаривались, а еще и новых набрал. Давайте еще придурки рассказывайте что с террористами нужно договариваться и проводить обмены.
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Люди устали от войны, решили покататься, рыбки половить, мышебратья они ведь хорошие, наговаривают на них в наших СМИ. А тут такое. Понять, простить, обменять на расейских террористов подрывников...
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Тут два мусора вернулись после обмена. Так что двоих уже можно обменивать
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на бракноьеров похер. для обмена они точно не сгодятся.
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интересно звучит. у западных берегов и законное требование фсб. уже все. фсб у наших берегов в законе
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Договор об Азовском море не разорван. Так что территориальных вод в нём нет, всё общее...
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"западная часть Азовского моря" это где? Бердянск? Кирилловка?
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а чому не розчавили як колись ще в нульових при янику якщо не помиляюсь?
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закон жизни , когда НЕКОМУ защитить , то ВЫЛАЗЯТ на голову и ногами МАШУТ !!! ГОСУДАРСТВОМ рулит оманский ЛЫЖНИК , что от него хотеть ???? вышли в море это ваша ответственность , пошли ВОЕВАТЬ пеняйте на себя ????
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Ждем очередного обмена работяг-обывателей на террористов, агентов ФСБ и ихтамнетов
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Вже i браконьерити заборонили. Горiть у пеклi, москалi.
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У той час сама "велика та потужня" армія у Європі,як завжди їбала вола між свої роги. Ну то таке,не повинна.
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