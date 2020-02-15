 ФСБ затримала в Азовському морі судно з українськими рибалками

Про це повідомила пресслужба відомства в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Капітан судна не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися. Під час огляду плавзасоба виявлено понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову - сітку. При цьому суднові, реєстраційні документи, в тому числі на право видобутку (вилов) водних біологічних ресурсів, у затриманих були відсутні", - йдеться в пресрелізі.

Судно і рибалки-українці доставлені в порт Керчі для розгляду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катер "Бердянськ" був атакований вертольотом ВМФ РФ: його снаряд пробив броню рубки, - заступник постпреда України Лоссовський в ОБСЄ