 Повного припинення вогню на Донбасі після Парижа досягти не вдалося, потрібні дієві механізми, - Зеленський

Про це він сказав, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми домовилися в Парижі, що підтвердимо прихильність всеосяжного припинення вогню. І відповідну заяву Тристоронньої контактної групи ухвалено 18 грудня 2019 року. Але повну тишу так і не вдалося забезпечити. Майже за 2 місяці зафіксовано понад 400 обстрілів українських позицій, унаслідок яких продовжують гинути наші солдати.
Потрібні дієві механізми, за якими припинення вогню відбудеться не на словах, а в реальному житті", - сказав він.
потому что у козломордых есть одна особенность, которая отличает их от людей.
кацапы не понимают разговоров-переговоров-договоров, они воспринимают это за слабость, а понимают они только давление, силу и санкции.
козлячих выродков невозможно уговорить выполнять какие либо договоренности, поэтому с ними нет никакого смысла разговаривать переговариватся-договариваться их возможно только заставить выполнять договоренности с помощью давления, силы и многократного усиления санкций.