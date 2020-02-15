 Повного припинення вогню на Донбасі після Парижа досягти не вдалося, потрібні дієві механізми, - Зеленський

Про це він сказав, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися в Парижі, що підтвердимо прихильність всеосяжного припинення вогню. І відповідну заяву Тристоронньої контактної групи ухвалено 18 грудня 2019 року. Але повну тишу так і не вдалося забезпечити. Майже за 2 місяці зафіксовано понад 400 обстрілів українських позицій, унаслідок яких продовжують гинути наші солдати.

Також читайте: Україна пропонує розводити сили на Донбасі за "секторальним принципом"

Потрібні дієві механізми, за якими припинення вогню відбудеться не на словах, а в реальному житті", - сказав він.