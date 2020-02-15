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 Політика України
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 Повного припинення вогню на Донбасі після Парижа досягти не вдалося, потрібні дієві механізми, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що необхідні дієві механізми для забезпечення всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

Про це він сказав, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися в Парижі, що підтвердимо прихильність всеосяжного припинення вогню. І відповідну заяву Тристоронньої контактної групи ухвалено 18 грудня 2019 року. Але повну тишу так і не вдалося забезпечити. Майже за 2 місяці зафіксовано понад 400 обстрілів українських позицій, унаслідок яких продовжують гинути наші солдати.

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Потрібні дієві механізми, за якими припинення вогню відбудеться не на словах, а в реальному житті", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175920
 
 
 Топ коментарі
 
На каждый снаряд, упавший на подконтрольную территорию должен быть жесточайший ответ. Сорока миллионная страна, в позе проститутки скавчит по каждому поводу. На один прилитевший, пол сотни улетевших. И нечего скулить о "наших людях". Ибо там - наши люди, а тут - скот подзаборный, который можно обстреливать...
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ПреЗЕдент сможет произнести слово "Россия" в выступлении или дружбана Пукина обижать не будет?... Полного прекращения огня на Донбассе после Парижа достичь не удалось, нужны действенные механизмы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9526
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по другому и быть не могло.
потому что у козломордых есть одна особенность, которая отличает их от людей.
кацапы не понимают разговоров-переговоров-договоров, они воспринимают это за слабость, а понимают они только давление, силу и санкции.
козлячих выродков невозможно уговорить выполнять какие либо договоренности, поэтому с ними нет никакого смысла разговаривать переговариватся-договариваться их возможно только заставить выполнять договоренности с помощью давления, силы и многократного усиления санкций.
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Нужно Бубочке в зыркали Хутина досмотреть, в прошлый раз видно невзначай моргнул заглядывая.
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ні не підійде. Щоб вбити вурдалака, йому треба вбити осиновий кіл.
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ПреЗЕдент сможет произнести слово "Россия" в выступлении или дружбана Пукина обижать не будет?... Полного прекращения огня на Донбассе после Парижа достичь не удалось, нужны действенные механизмы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9526
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Как же так? Бубочка же обещал, что закончит войну, а для этого нужно просто перестать стрелять. Неужели он зассал сказать Куйлу все то, что обещал?
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ракетные стрельбы на 1200 км. ускорят процесс на годы.
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по другому и быть не могло.
потому что у козломордых есть одна особенность, которая отличает их от людей.
кацапы не понимают разговоров-переговоров-договоров, они воспринимают это за слабость, а понимают они только давление, силу и санкции.
козлячих выродков невозможно уговорить выполнять какие либо договоренности, поэтому с ними нет никакого смысла разговаривать переговариватся-договариваться их возможно только заставить выполнять договоренности с помощью давления, силы и многократного усиления санкций.
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На каждый снаряд, упавший на подконтрольную территорию должен быть жесточайший ответ. Сорока миллионная страна, в позе проститутки скавчит по каждому поводу. На один прилитевший, пол сотни улетевших. И нечего скулить о "наших людях". Ибо там - наши люди, а тут - скот подзаборный, который можно обстреливать...
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Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни, - добавил президент. /Хреновый из торгаша получился механик-консультант четыреждыуклониста: Б. Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ". / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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