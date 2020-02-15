 Україна пропонує розводити сили на Донбасі за "секторальним принципом"

Президент України Володимир Зеленський повідомив на конференції в Мюнхені, що українська сторона виступає з ініціативою про розведення сил уздовж лінії розмежування на Донбасі згідно з "секторальним принципом", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Хочу розповісти про ініціативу української сторони про розведення за так званим секторальним принципом. Згідно з ним, лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий тільки після того, як СММ ОБСЄ верифікує, що в секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєння і військова техніка. Вже найближчим часом ми детально проінформуємо учасників Нормандського формату про зміст цієї ініціативи", - сказав він.
Зеленський нагадав, що на саміті в Парижі лідери Нормандського формату, серед іншого, домовилися узгодити три додаткові ділянки розведення сил і засобів, що має відбутися до кінця березня 2020 року. "Зараз наша сторона запропонувала і майже узгодила одну ділянку, ми в процесі, працюємо", - зазначив він.
а бы на месте поляков уже какую линию обороны начал майсрячить....
Була...
України нема завдяки 73% моральних ватних уродів, колаборантів, парашинців, люмпену і тому подібному лайну.
Запам"ятайте: 73% - це вороги україни. Вони не є українцями, а є хохлами, які продадуть своїх дітей і майбутнє внуків за гречку, за серіали, за копійки.
Я б поїхав з України, але вже пізно. На Майдан вже не піду після зради двох Майданів дякуючи Ющенку, політика якого привела до влади Януковоча, і Порошенку, політика якого привела до влади ЗЕбілів.