 Україна пропонує розводити сили на Донбасі за "секторальним принципом"

Президент України Володимир Зеленський повідомив на конференції в Мюнхені, що українська сторона виступає з ініціативою про розведення сил уздовж лінії розмежування на Донбасі згідно з "секторальним принципом", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Хочу розповісти про ініціативу української сторони про розведення за так званим секторальним принципом. Згідно з ним, лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий тільки після того, як СММ ОБСЄ верифікує, що в секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєння і військова техніка. Вже найближчим часом ми детально проінформуємо учасників Нормандського формату про зміст цієї ініціативи", - сказав він.

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Зеленський нагадав, що на саміті в Парижі лідери Нормандського формату, серед іншого, домовилися узгодити три додаткові ділянки розведення сил і засобів, що має відбутися до кінця березня 2020 року. "Зараз наша сторона запропонувала і майже узгодила одну ділянку, ми в процесі, працюємо", - зазначив він.