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 Політика України
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Все про:безпека (348) Зеленський (4522) конференція (63) Мюнхен (83) розведення сил (123)

 Україна пропонує розводити сили на Донбасі за "секторальним принципом"

Цей принцип передбачає, що лінія розмежування розбивається на сектори, в яких поступово здійснюється розведення сил і засобів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив на конференції в Мюнхені, що українська сторона виступає з ініціативою про розведення сил уздовж лінії розмежування на Донбасі згідно з "секторальним принципом", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Хочу розповісти про ініціативу української сторони про розведення за так званим секторальним принципом. Згідно з ним, лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий тільки після того, як СММ ОБСЄ верифікує, що в секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєння і військова техніка. Вже найближчим часом ми детально проінформуємо учасників Нормандського формату про зміст цієї ініціативи", - сказав він.

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Зеленський нагадав, що на саміті в Парижі лідери Нормандського формату, серед іншого, домовилися узгодити три додаткові ділянки розведення сил і засобів, що має відбутися до кінця березня 2020 року. "Зараз наша сторона запропонувала і майже узгодила одну ділянку, ми в процесі, працюємо", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175919
 
 
 Топ коментарі
 
Жодна сіра зона не захисть наших воїнів від снайперів та ДРГ мокшів.
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Теперь отступление и сдача территорий и людей врагу называется разведением сил. Так легко Хуйло еще нигде не захватывал земли
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Точно до Дніпра будемо відходити.
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Жодна сіра зона не захисть наших воїнів від снайперів та ДРГ мокшів.
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Просто діставати наших орки будуть великим калібром. І, якщо снайпер може вразити за одним пострілом одну людину, то приліт 120 міни може "покласти" весь бліндаж.
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Я предлагаю уже отойти за Днепр и ******...не ну а **** яйца мять то? да, ЗЕ ?
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Теперь отступление и сдача территорий и людей врагу называется разведением сил. Так легко ***** еще нигде не захватывал земли
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для прекращения национализма разведите " Правый сектор".
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разводняк...
а бы на месте поляков уже какую линию обороны начал майсрячить....
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Украина уже все - теперь поляки линия фронта.....
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дерьмо зеленое кацапопродажное - дешевка....
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предлагает капитулировать по "секторальному принципу"
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Единственно правильное решение было у Порошенко - он предлагал ввести на оккупированную территорию войска ООН. Но зеленые уклонисты-капитулянты пошли по другому пути - отводить войска отдавая территории врагу.
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Надеюсь поляки не отдадут западные области , всей остальной территории приготовиться встать под триколор!
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Україна.
Була...
України нема завдяки 73% моральних ватних уродів, колаборантів, парашинців, люмпену і тому подібному лайну.
Запам"ятайте: 73% - це вороги україни. Вони не є українцями, а є хохлами, які продадуть своїх дітей і майбутнє внуків за гречку, за серіали, за копійки.
Я б поїхав з України, але вже пізно. На Майдан вже не піду після зради двох Майданів дякуючи Ющенку, політика якого привела до влади Януковоча, і Порошенку, політика якого привела до влади ЗЕбілів.
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