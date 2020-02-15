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 Політика України
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Все про:з'їзд (73) Слуга народу (650)

 "Слуги народу" затвердили склад Вищої ради партії

Під час з'їзду "Слуги народу" делегати затвердили склад Вищої ради партії, збільшивши його до восьми осіб.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

До складу Вищої ради увійшли нардепи Євгенія Кравчук (комунікація), Олександр Качура (партійне будівництво), Вадим Галійчук (міжнародна робота), Роман Грищук (робота з спільнотами), Ольга Коваль (освіта і розвиток), Анатолій Остапенко (юридичні питання), Артем Культенко (регіональний розвиток), а також член партії Сергій Кострійчук (організаційно-масова робота).

Глава партії Олександр Корнієнко оголосив, що "Слуга народу" вводить зміни в статут. Зокрема вводить єдиний електронний реєстр партії, контроль за членством в партії, членські внески.

"Вітаємо нових членів Вищої ради. У вас в руках тепер ціла партія. Не тільки у мене, слава Богу. Будемо працювати", - сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КВЦ "Парковий" буде офіційним офісом "Слуги народу", - заступник голови фракції СН Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175918
 
 
 Топ коментарі
 
Смешно! Полезные идиоты и городские сумасшедшие, слуги Внешнего управления....с маничкой Вяличия. Случайные люди , временные.
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Смешно! Полезные идиоты и городские сумасшедшие, слуги Внешнего управления....с маничкой Вяличия. Случайные люди , временные.
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- Чем занята, сейчас ЗЕко-*****"?
- Создаёт "партию нового типа"...
- И на какой стадии процесс?
- Ну, "типа" уже имеем, а народ, для партии, никак собрать не можем...
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В партію будуть набирати по принципу як і в депутати--в першу чергу національність,в другу чергу тих хто більше бреше, в третю чергу--ватників. а потім тих---"какая разніца"
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Собаки лают,а караван идет.Успехов вам,ребята !
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Когда вы "зеленую" комическую массовку назвали "караваном", вы сравнили их с верблюдами?
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А ти навіть не пес , бо собакі дуже розумні і ніколи не зраджують.
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через 4,5 года об этом бЭне проекте только ХРОНИКА криминальная будет сообщать... "Слуги народу" затвердили склад Вищої ради партії - Цензор.НЕТ 9892
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У клоунов все как-то через жо..у получается. Сначала надо бы сформировать некую совокупность идей и принципов, а потом вокруг этой идеологической основы должны об'единиться люди, разделяющие эту идеологию. А наши комики действуют наоборот: они, не сказав, куда направляются, стали звать собой соотечественников: "Пойдем с нами"! А куда эти козлы заведут стадо овец - они и сами не знают....
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Зе-партія - це партія "нового типу" - партія у якій буде Устав, 10 заповідей - моральний кодекс атеїста обрізаного, нове гасло "евреї совка єднайтесь" - "слуг народу" часів Брежнєва.
І дійсно вже категорично постало питання відновити у паспорті графу національність - досі ховатись , євреї повинні виходити з тіні, "какая разница, чи ти єврей, чи українець, чи мосткаль " при владі все одно будуть перші.
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