 "Слуги народу" затвердили склад Вищої ради партії

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

До складу Вищої ради увійшли нардепи Євгенія Кравчук (комунікація), Олександр Качура (партійне будівництво), Вадим Галійчук (міжнародна робота), Роман Грищук (робота з спільнотами), Ольга Коваль (освіта і розвиток), Анатолій Остапенко (юридичні питання), Артем Культенко (регіональний розвиток), а також член партії Сергій Кострійчук (організаційно-масова робота).

Глава партії Олександр Корнієнко оголосив, що "Слуга народу" вводить зміни в статут. Зокрема вводить єдиний електронний реєстр партії, контроль за членством в партії, членські внески.

"Вітаємо нових членів Вищої ради. У вас в руках тепер ціла партія. Не тільки у мене, слава Богу. Будемо працювати", - сказав Корнієнко.

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