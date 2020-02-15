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 Політика України
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Все про:Зеленський (4522) конференція (63) Мюнхен (83)

 Це не "війна в Україні", це війна в Європі, - Зеленський у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що війна на Донбасі є питанням загальноєвропейського значення.

Про це він сказав, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу звернути увагу, що не зовсім коректно говорити "війна в Україні". Це - війна в Європі. І вона разом з анексією Криму вже триває стільки ж, як і Друга світова війна, - шість років", - сказав Зеленський.

Президент вказав, що Україна, як ніхто інший, прагне припинити цю війну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виступ Зеленського на конференції з безпеки в Мюнхені. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"І ми будемо щасливі, коли згадки про Україну як зону небезпеки взагалі зникнуть з міжнародних доповідей. Але це має статися тільки тоді, коли на Донбасі запанує міцний мир і Україна відновить свою територіальну цілісність у рамках міжнародно-визнаних кордонів", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175917
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля, а кто напал?
Спросите там его прямо - "кто напал на твою страну"(не Израиль).
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І ні слова про мокшів. Якась війна... довго триває....Хубла ніби й не існує... Поздоровив його Валентинкою, та й усе.
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Писатимеш з мордокниги і ти будеш цифірний.
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І ні слова про мокшів. Якась війна... довго триває....Хубла ніби й не існує... Поздоровив його Валентинкою, та й усе.
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15.02.20 12:38 Порошенко о работе власти по интеграции с НАТО и ЕС: "Декларируют, но мало делают, боясь обидеть Путина"
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Навпаки.
Зараз лахтоботи, почнуть облизувати обісраних ********** і хохломанкуртів.
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так йде вже до туалету! Не бзди на сайті!
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Зеля, а кто напал?
Спросите там его прямо - "кто напал на твою страну"(не Израиль).
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а что это за циферки у тебя в ник нейме? Номер бота на бото-ферме?
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Писатимеш з мордокниги і ти будеш цифірний.
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Чувак, не мавпуй дєрєвєнскіх кассабів.
Muzzlebook це версія мессенджера для Велікокассапіі.
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Шо, вже пішов?
Ти ж там довго не засиджуйся.
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А что за умник тут петросянничает? Посланец апостола Камла?
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То кількість тараканів в його ************** бОшці!
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не задавай провокаційних питань, а то він скаже, що на Європу напали бандерівці.
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ПреЗЕдент сможет произнести слово "Россия" в выступлении или дружбана Пукина обижать не будет?... Это не "война в Украине", это война в Европе, - Зеленский в Мюнхене - Цензор.НЕТ 25
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Если он хоть что то ляпнет теперь против Путина то через пару часов все документы и видео того что "янелох" делал в Омане,с кем встречался что подписывал и что сдал будут в интернет просторе и тогда ему будет кирдык в Украине,не успеет и шмотки собрать что бы свалить. Его видать крепко взяли за кадык в Омане. Трудно сейчас сказать как он там оказался без охраны,без сопровождения,возможно его вывезли под наркотическим воздействием и вывез его туда вот этот очень мутный товарисч Ермак который наверняка имеет контакты и с Путиным и с ФСБ и СНБО РФ Патрушевым. И то что ни Зеленский ни Ермак так и не смогли толком объяснить зачем они были в Омане а несут всякую чушь и вместо объяснений пытаются заткнуть рот журналистам вызывает только ещё больше подозрений что в Омане произошло что то страшное . Возможно там произошла вербовка Зеленского в агенты ФСБ.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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.Після учорашнього відео Схем стає зрозумілим, що росіяни повністю тримають Зеленського на гачку. - факти.
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) Російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з Патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман Патрушев??.
Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з Патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу російський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман. Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотів Путин, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР
ПУТІНУ!!
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Ну,а яка Порошенкові війна?Якби хоч один патріот з депутатів ВР при Порошенкові загинув на фронті за 5-ть років-тоді й Порошенко б мав моральне право казати щось на Зелю,а так-яка йому війна?Йому-то привід збагатитися на сотні власних компаній,а не війна.
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От это слил малорос Неньку... Все по Майданам!
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Хоть одно слово про расею бы сказал.
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Слова правильные, а действия нет. Чудик думал, что он как-то на ***** может повлиять, например стать раком. Стоя раком ты ситуацию не изменишь. Стоять надо в позе боксера, смотреть прямо в глаза врагу, и если надо ударить его по морде (фигурально). Порох это делал. Ты же стоишь в позе раком, поэтому тебя и имеют все кому не лень, что западные "партнеры", что кремляди.
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Начал за здравие, а кончил за упокой.
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Що мені не подобається - так це неодноразові спроби зіткнути схід і захід.
і спроби відні неозброєним оком та у Європи і Путінв вистачає здорового глузду
не загострювати відносини до збройного конфлікту

П
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клоун это нормально а президент клоун это для нас перебор
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Амбасадор рускава міра в Україні Зєлупа в один бік розповідає про війну, а з другої весь час отримує завдання від ФСБ та регулярно звітує перед ним про їх виконання. Що це, божевілля, або звичайне кидалово?
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от Ідіот, так завдяки тобі Україна вже зникає в прямому сенсі і з шпальт газет і як суверенна держава.
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Щось малувато говенця на вентилятор летить,слабенько пукани пальмомаслової швалі тріщать....Видихають,чи що? Соєві!!!! А ну дружно гавкнули ПЕСики!!! Це не "війна в Україні", це війна в Європі, - Зеленський у Мюнхені - Цензор.НЕТ 1304
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Дурню, не "війна в Україн"і, а війна між Україною та Росією. Путін - президент миру, Зеленський - президент руського миру.
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