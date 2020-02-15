 Це не "війна в Україні", це війна в Європі, - Зеленський у Мюнхені

Про це він сказав, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу звернути увагу, що не зовсім коректно говорити "війна в Україні". Це - війна в Європі. І вона разом з анексією Криму вже триває стільки ж, як і Друга світова війна, - шість років", - сказав Зеленський.

Президент вказав, що Україна, як ніхто інший, прагне припинити цю війну.

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"І ми будемо щасливі, коли згадки про Україну як зону небезпеки взагалі зникнуть з міжнародних доповідей. Але це має статися тільки тоді, коли на Донбасі запанує міцний мир і Україна відновить свою територіальну цілісність у рамках міжнародно-визнаних кордонів", - зазначив він.