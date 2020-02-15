EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  2824  43
Все про:Зеленський (4522) конференція (63) Мюнхен (83)

 Виступ Зеленського на конференції з безпеки в Мюнхені. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступає на міжнародній конференції з питань безпеки в Мюнхені.

Пряму трансляцію виступу президента веде ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові до діалогу з мирним населенням ОРДЛО, але не з тими, хто не визнаний з точки зору міжнародного права, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175916
 
 
 Топ коментарі
 
Ще не слухав, але чомусь вже встидно.
 показати весь коментар
 
УСТИ́ДНО (ВСТИ́ДНО), у знач. присудк. сл., кому, діал. Соромно. - Хоч і встидно мені, а мушу признатися, що не читав [газети] (Іван Франко).

...
Івана Франка вже в боти записали... дожилися... Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене - Цензор.НЕТ 8909
 показати весь коментар
 
"встидно" це як? Як "соромно", по українські, тільки по ботовські?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"встидно" це як? Як "соромно", по українські, тільки по ботовські?
 показати весь коментар
 
 
УСТИ́ДНО (ВСТИ́ДНО), у знач. присудк. сл., кому, діал. Соромно. - Хоч і встидно мені, а мушу признатися, що не читав [газети] (Іван Франко).

...
Івана Франка вже в боти записали... дожилися... Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене - Цензор.НЕТ 8909
 показати весь коментар
 
 
І ми вас вітаємо, Миколо Яновичу. Паралельно нагадуємо про існування кличного відмінку в українській мові. Кацапи на ньому паляться 100%.
 показати весь коментар
 
 
Хоча в даному випадку оцього "по українські" вже достатньо
 показати весь коментар
 
 
я міг би сказати "українською", але ти б не зрозумів))
 показати весь коментар
 
якщо старий англицький кіт назвав мене кацапом, то мене це наврядчи збентежить)))
 показати весь коментар
 
Старий український кіт сказав лише "на цьому нюансі української мови кацапи паляться".
Колись частину діловодства в нашому офісі вимушено вела позитивна росіянка з Кубані (молода дружина мого колеги). Щомісяця виправляв за нею "перли" лише у тих документах (шаблонних розсилках) де мав стояти мій підпис. Ніяк не могла запам'ятати що прізвище Нога у давальному відмінку буде "Нозі", а прізвище Ташчи слід писати Ташчи, а не "Тащі".
 показати весь коментар
 
 
Молодец держится отлично !!! Еще меньше нужно нервничать -- ничего єто дело наживное Виступ Зеленського на конференції з безпеки в Мюнхені - Цензор.НЕТ 7840
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
хай Боб береже(цитата) - ахаха, хоть бы Боб сделала(Афина) шоб Зеля не очень обосрался
 показати весь коментар
 
 
Ты послушай что этот идиот несет! )))))))) Тут не зрада, это клиника.
 показати весь коментар
 
 
Присутні були?Чи знову збацав щось бецелами.
 показати весь коментар
 
 
Ишак сидит молча, крутит рылом, а люди разговаривают))))))))))))))))))))))))))))
Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене - Цензор.НЕТ 8750
 показати весь коментар
 
 
Жахливий перелад. Звук накладається.
 показати весь коментар
 
 
Тут самая сложная роль у оператора:
НЕ показать полупустой и сонный зал.

 показати весь коментар
 
 
Цей момент справді вимагає неабиякої майстерності операторів, головне - передбачити ситуацію під час розстановки камер і репетиції ракурсів та планів. Могли би запросити бабусьок для імітації масовості.
У залі Палацу "Україна" у спинки крісел вмонтовані гучномовці (основне призначення - звукопідсилення доповідей). Коли під час парткорференцій публіка в залі відверто спала, у потрібні моменти звукорежисер подавав на крісельні гучномовці фонограму оплесків щоби публіка прокинулася і почала аплодувати. Різні "типи" оплесків (а також сміх та різні вигуки) на бобіні були склеєні через різнокольорові ракордні стрічки щоби у потрібний момент подати те що відповідає моменту.
 показати весь коментар
 
 
ПАРНАС
Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали ,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели»
«Смотрите же», кричит один: «не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.
 показати весь коментар
 
 
Лише для німців є характерним насміхатися і зловтішатися одночасно, тому вони мабуть і облаштували цей цирк. Не можу це дивитися.
 показати весь коментар
 
 
Навіщо це дивитися? Завтра подивимося що з цього приводу скаже Поярков у черговому випуску "Ничего святого". https://www.youtube.com/channel/UC344gX1JMEsLkLPAuQllAmw
 показати весь коментар
 
 
Це той художник-інакодумець, чиї висловлювання загрожують зеленій владі. Цікаво буде послухати. Дякую.
 показати весь коментар
 
Підпишіться на його канал. І ще знайдіть випуски "Поярков News" на Прямому, починаючи з серпня-вересня 2019. Коли ми відпочивали у Туреччині і намагалися біля ресепшен подивитися наживо Поярков News, збіглися не лише українці, але й поляки та азербайджанці. Усі щиро реготали назважаючи на мовний бар'єр.
 показати весь коментар
 
Пришли посмотреть на говорящую собачку. Стыдоба! Они конечно думают, что все украинцы такие же кретины! Всего за пол года улетели в такую #опу!
 показати весь коментар
 
 
цитирую Осла - мы проводим реформу судов, прокуратуры, мы за верховенство закона. Закон и Осел. Конституция и Осел.
 показати весь коментар
 
 
Для того чтобы развалить страну не надо много "ума".Запретите другие языки,введите не видимые границы, то есть -это южане,западники,восточники,; приложите усилия,что Зеленский и делает ;разделить на бедных и богатых и дело в шляпе.Вот и дождались спасителя,чтоб тебя в душу................
 показати весь коментар
 
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру. Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы. ФлагИ раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры" - КУРЦИО МАЛАПАРТЕ , современник Оруэла… так же заглянувший в бездну человеческого.... естества. Такой же… пессимист… Читал его книгу "Бал в Кремле" - события 30-х годов: репресии, голодоморы а совдеповская "элита"... как наша теперешняя… Только теперешних не увозят ночью и не растреливают на рассвете...
 показати весь коментар
 
І тут Остапа понесло. Накінець Зе заговорив, і стало ясно - він Хочун.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору