 Виступ Зеленського на конференції з безпеки в Мюнхені. ВIДЕО

Пряму трансляцію виступу президента веде ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
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Зеленський братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, - глава конференції Ішингер
Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки
Ніхто не зможе почуватися в безпеці допоки в центрі Європи, в Україні іде війна, - Зеленський в ООН. ТЕКСТ ВИСТУПУ
Це не "війна в Україні", це війна в Європі, - Зеленський у Мюнхені
"Щоб ніхто не казав про тиск на суд": Зеленський після короткого виступу залишив засідання КСУ. ВIДЕО
+19
Ще не слухав, але чомусь вже встидно.
+11
УСТИ́ДНО (ВСТИ́ДНО), у знач. присудк. сл., кому, діал. Соромно. - Хоч і встидно мені, а мушу признатися, що не читав [газети] (Іван Франко).
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Івана Франка вже в боти записали... дожилися...
...
Івана Франка вже в боти записали... дожилися...
+6
"встидно" це як? Як "соромно", по українські, тільки по ботовські?
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Івана Франка вже в боти записали... дожилися...
Колись частину діловодства в нашому офісі вимушено вела позитивна росіянка з Кубані (молода дружина мого колеги). Щомісяця виправляв за нею "перли" лише у тих документах (шаблонних розсилках) де мав стояти мій підпис. Ніяк не могла запам'ятати що прізвище Нога у давальному відмінку буде "Нозі", а прізвище Ташчи слід писати Ташчи, а не "Тащі".
НЕ показать полупустой и сонный зал.
У залі Палацу "Україна" у спинки крісел вмонтовані гучномовці (основне призначення - звукопідсилення доповідей). Коли під час парткорференцій публіка в залі відверто спала, у потрібні моменти звукорежисер подавав на крісельні гучномовці фонограму оплесків щоби публіка прокинулася і почала аплодувати. Різні "типи" оплесків (а також сміх та різні вигуки) на бобіні були склеєні через різнокольорові ракордні стрічки щоби у потрібний момент подати те що відповідає моменту.
Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали ,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели»
«Смотрите же», кричит один: «не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.