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Все про:Донецьк (617) з'їзд (73) політв'язні (1123) Слуга народу (650)

 Звільнений із полону "ДНР" Савін просить "Слугу народу" взяти на партійний облік організацію донецьких політв'язнів

Колишній політв'язень Василь Савін просить "Слугу народу" взяти на партійний облік організацію "СН" донецьких політв'язнів.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Савін сказав на відкритті з'їзду партії "Слуга народу".

"П'ять років ніхто не міг витягнути. Президент Зеленський витягнув. І не тільки мене ..." - сказав Савін.

Він зазначив, що хоче передати вітання від партійної організації "Слуга народу" донецьких політв'язнів.

"Ми створили її в червні минулого року в підвалах донецького слідчого ізолятора", - зазначив Савін.

"Я, користуючись нагодою, звертаюся до з'їзду, вищого органу партії з проханням взяти на партійний облік нашу партійну організацію донецьких політв'язнів. І не тільки тих, які були обміняні 29 грудня, але насамперед тих, хто сьогодні досі залишаються в донецьких підвалах", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175915
 
 
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ето хуже чем коронавиру. Ячейка в тюрьме ДНР!!!! Ето писец!!
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Нда, теперь вся сепаратская шобла, которую зебоба выменял, кроме нескольких настоящих наших, начнет тут партии создавать...
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Савін був в партіях Мороза, Вітренчихи, Юльки та Симоненка. В 2015 став головою Макєєвкі. Закликав людей здавати кров для поранених російських терористів.
https://m.facebook.com/permalink.php?id=917638061609757&story_fbid=932839833422913
http://makeyevka.ru/950-v-makeevke-nachata-aktsiya-po-sboru-krovi-dlya-ranennykh-zashchitnikov-respubliki


Заходити через проксі.
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Ось на цій картинці голова Макєєвкі Васілій Савін здає кров для поранених російських бойовиків.
Освобожденный из плена "ДНР" Савин просит "Слугу народа" взять на партийный учёт организацию донецких политзаключённых - Цензор.НЕТ 6534
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и организацию кухонных комбайнов возьмите туда же
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