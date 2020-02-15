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 Політика України
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Все про:Зеленський (4522) конференція (63) Мюнхен (83)

 Ми готові до діалогу з мирним населенням ОРДЛО, але не з тими, хто не визнаний з точки зору міжнародного права, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада готова до прямого діалогу з мирним населенням, що проживає на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), але не з так званим керівництвом ОРДЛО.

Про це він сказав під час виступу на 56-й Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нас переконують, що дієвим є прямий діалог з так званою "місцевою владою" в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій, але не з тими, хто є не визнаним з точки зору міжнародного права, а тому не може представляти місцеве населення України", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175914
 
   
 Топ коментарі
 
А кого ЗЕ вважає мирними жителями?Це тих хто зущався над привязаною до стовпа дівчиною чи тих хто на сходах переходу пинали пристарілу жінку або тих хто закидував камінням наших полонених?Чи всетаки тих хто керує окупованими територіями адже і вони теж мирні жителі,ні один із них ненатискав на курок.
Так кого?
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Вони в заручниках там.
Чому ти не говориш прямо чиї вони заручники ?
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От маріонетка хрєнова. Одним словом - Зєйло. Говорить ні про що, а в голові наказ від Хубло.
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Вони в заручниках там.
Чому ти не говориш прямо чиї вони заручники ?
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От маріонетка хрєнова. Одним словом - Зєйло. Говорить ні про що, а в голові наказ від Хубло.
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Вся Украина в заложниках. Олигархические кланы разделили Украину и эксплуатируют украинцев, выжимая последнее непомерными тарифами, ценами, налогами, акцизами, пошлинами и минимальными зарплатами ! Соевая гнида обещала 6 лет назад изменить ситуацию, но как всегда на#бало.
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А пика в потерпілого все більше і більша, а мізки всихають.
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О чём ты будешь вести диалог?
Они нуждаются в поддержке и заверении, что ВСУ готовятся освобождать Донбасс от оккупантов и бандитов.
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Мудозвон рошеновский, ты почему еще не в окопе? Веришь своему соевому кумиру, что ВСУ самая сильная в Европе? Тогда вперед - освобождай Донбасс!
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А ты, засранец, готов сдаться? Вали уже сейчас из Украины, потому что здесь рускава мира НЕ БУДЕТ!
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приезжай и общайся с кем хочешь. В чем проблема?
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так з ким Україна все-таки воює, а, чмо з посвідченням президента? може, роззявиш свою пащу і скажеш, дристун оманський?
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З ким спілкуватися ?З бабусями на ринках? В усьому світі ті чи інші групи населення представляють політичні партіі.А де вони,окрім російських окупантів на Даунбасі ?
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нах нам законтаченно-апущенный биоматериал?
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Все руководство Лугандона- это граждане России. Скоро,возможно к осени и большинство населения Лугандона будут тоже граждане России. Причем все эти граждане России, согласно украинского законодательства, находятся незаконно на территории Украины и за это сейчас предусмотрены конкретные сроки уголовного наказания. С кем там вести переговоры? У граждан России, как известно, свое руководство в Москве, во главе с Путиным.
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Зеизбиратели кажется начинают что-то подозревать 😂😂😂﻿
Ми готові до діалогу з мирним населенням ОРДЛО, але не з тими, хто не визнаний з точки зору міжнародного права, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3484
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Лох должен страдать, а ЗЕлох в двойне...
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А кого ЗЕ вважає мирними жителями?Це тих хто зущався над привязаною до стовпа дівчиною чи тих хто на сходах переходу пинали пристарілу жінку або тих хто закидував камінням наших полонених?Чи всетаки тих хто керує окупованими територіями адже і вони теж мирні жителі,ні один із них ненатискав на курок.
Так кого?
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Працелюбні й мирні люди, якими є переважна більшість донеччан та луганчан, відчули нашу симпатію, любов і повагу. Вони побачили щиру готовність Києва рахуватися з їхніми особливими думками та специфічними інтересами. І вони зрозуміли, що їхня безпека є нашим головним пріоритетом", - .Петро Порошенко, 30 червня 2014р.
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Порошенко, 30 червня 2014р.

А 28-29 серпня Іловайський котел, у боях 7-31 серпня 2014 року полягло 368 українських бійців, 18 вважаються зниклими безвісти.
Як Вам досягнення Порошенка?
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«Я вступив на свою посаду як Президент Миру. Підписавши Мінські домовленості, я оголосив про припинення вогню і почав реалізовувати всі пункти, без винятку, підписані представниками України, Росії та ПОВСТАНЦЯМИ».
Петро Порошенко, Цюріх, 20 січня 2015 року.
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Петро Порошенко, Цюріх, 20 січня 2015 року

РЕЗУЛЬТАТ
8 лютого 2015 року з панівних висот над селом Логвинове були зняті підрозділи 30-ї бригади, і рано вранці Логвинове без бою заняли проросійські сили, перерізавши таким чином головну магістраль сполучення Дебальцевого з українськими тилами.

Було здано без єдиного пострілу 500кв.км української території разом із людьми які вірили Україні і не перейшли на окуповані рериторії.
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Зеленский чётко следует в фарватере планов Путина, под видом диалога с так называемым "мирным населением" Кремль упорно пытается впихнуть Донбасс в Украину на своих условиях. Не нравится Пушилин? Не вопрос, ушлые чекисты тут же подсунут вам в качестве "представителей мирного населения" каких-нибудь Шмушилина и Кушилина, благо в отставных актёрах никогда не было недостатка. Зеленский, к сожалению, также играет свою роль по сценарию Путина.
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