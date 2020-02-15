 Ми готові до діалогу з мирним населенням ОРДЛО, але не з тими, хто не визнаний із точки зору міжнародного права, - Зеленський

Про це він сказав під час виступу на 56-й Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нас переконують, що дієвим є прямий діалог з так званою "місцевою владою" в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій, але не з тими, хто є не визнаним з точки зору міжнародного права, а тому не може представляти місцеве населення України", - сказав він.
Чому ти не говориш прямо чиї вони заручники ?
Они нуждаются в поддержке и заверении, что ВСУ готовятся освобождать Донбасс от оккупантов и бандитов.
Но таких тварей как ты, которые подстрекают к бессмысленной бойне и жертвам среди ВСУ - надо в первых рядах в атаку гнать.
Так кого?
А 28-29 серпня Іловайський котел, у боях 7-31 серпня 2014 року полягло 368 українських бійців, 18 вважаються зниклими безвісти.
Як Вам досягнення Порошенка?
Петро Порошенко, Цюріх, 20 січня 2015 року.
РЕЗУЛЬТАТ
8 лютого 2015 року з панівних висот над селом Логвинове були зняті підрозділи 30-ї бригади, і рано вранці Логвинове без бою заняли проросійські сили, перерізавши таким чином головну магістраль сполучення Дебальцевого з українськими тилами.
Було здано без єдиного пострілу 500кв.км української території разом із людьми які вірили Україні і не перейшли на окуповані рериторії.