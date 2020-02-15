 Ми готові до діалогу з мирним населенням ОРДЛО, але не з тими, хто не визнаний із точки зору міжнародного права, - Зеленський

Про це він сказав під час виступу на 56-й Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нас переконують, що дієвим є прямий діалог з так званою "місцевою владою" в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій, але не з тими, хто є не визнаним з точки зору міжнародного права, а тому не може представляти місцеве населення України", - сказав він.

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