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 Політика України
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Все про:іпотека (9) Кабмін (3685) кредит (257) Гончарук_Олексій (684)

 Уряд працюватиме над дешевою іпотекою, - Гончарук

Кабінет міністрів хоче зробити іпотечні кредити на житло доступними для українців.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що в країні вже працює програма кредитів для підприємців.

"З 1 лютого вже запрацювала програма надання кредиту за програмою 5-7-9, ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Це дає підприємцю-українцю можливість почати займатися власною справою", - сказав Гончарук.

"Ми працюємо над тим, щоб іпотека також стала дешевшою. Щоб молода сім'я могла прийти в банк і на нормальних умовах отримала позику під адекватні відсотки", - додав він.

Також дивіться: 80% тіньового ринку палива стало працювати відкрито, - Гончарук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175912
 
 
 Топ коментарі
 
Та ну её нахер, Лёша. эту ипотеку. В стране скоро людей не останется. Квартир будет навалом.
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Дурики, в Украине жилье и так уже дешевле некуда. Никто его не хочет покупать. Застройщики на свои квартиры продают даже не в кредит а в безпроцентную рассрочку. Все что вы хотите так ето провернуть очередную аферу для розворовывания бюджетных денег.
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К слову пришлось. Но с "работать" никак не сочетается.
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Уряд правильно робить що підтримує молодь, бо саме молодь це майбутнє України! Саме молодь буде працювати і сплачувати податки, якщо вдасться затримати молодь в Україні! Тому програма 5-7-9% це взагалі бомба для розвитку української економіки! Потрібно створювати нові програми підтримки молоді та молодих сімей, молодих фахівців на селі та в місті, молодих вчених, молодих підприємців, молодих лікарів, молодих вчителів, молодих поліціянтів, молодих чиновників. Держава має ростити чесних та відповідальних громадян і допомагати їм виживати в цих складних умовах!
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Потрібно також звернути увагу взагалі на вартість кредитів для підприємців в українських банках! Чому українські банки додають 7% до стаки НБУ? З якого такого дива ми маємо сплачувати українським банкам такі страшні суми? Взагалі то 1,5-2% абсолютно достатньо для того щоб обслуговувати клієнтів і проводити банківські операції! Так працюють банки у всьому світі, а в нас приходиш в банк а там тобі пропонують 20% річних по кредитам в гривні? Хлопці ви там всі іпанулись? Якщо НБУ дає гроші під 11% то про які 20% може йти мова? Вже прийшов час втручатись керівництву НБУ в діяльність комерційних банків і обмежувати їх заробітки!
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Самокатик дыр...дыр...дыр....Дебилы. соросята, внешнее управление рулит. страна на продажу. Ублюдки
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откуда деньги на ипотеку?
пенсии бы платили и зарплаты.
Без ипотеки обойдемся.
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Банки выдают кредиты по ставкам, по которым им выгодно. Избыток денег + перепроизводство (некуда девать - нету спроса) - ставки стают низкими, - бери не хочу. Дефицит - ставки повышаются. Это почти что жопой торт кушать.
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А ось наприклад зеленський запропонував Цукербергу побудувати завод Тесла в Україні, ось де прорив!
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Дурики, в Украине жилье и так уже дешевле некуда. Никто его не хочет покупать. Застройщики на свои квартиры продают даже не в кредит а в безпроцентную рассрочку. Все что вы хотите так ето провернуть очередную аферу для розворовывания бюджетных денег.
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Всреднем, на одного жителя Украины, приходится около 30 кв/м жилой площади, цифра выше чем в большинстве стран Европы. Рост с 1990 почти в 2 раза, и главную роль в этом сыграла демография, и эмиграция. Не удивительно, что и показатель расхода энергии, на 1 кв/м в Украине, так же в 2 раза превышает Европейский.
Давайте еще строить, кормить застройщиков)))
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Дожили. В Киеве и пригороде можно купить квартиру от 17 (1комн) до 50тыщ (трешку на вторичке обставленную) или частный дом двухетажный от $55тыс. Вокруг Киева застройщики за руки потенциальных покупателей хватают предлагают безпроцентные рассрочки до 5 лет. Какие к черту еще льготные кредиты и кто их будет брать кроме аферистов? На работе уже все кто не совсем ленивый, вплоть до грузчиков купили квартиры. Теперь не знают что с ними делать и как продать потому что семей не заводят а сами готовятся уезжать в Польшу, Чехию и Германию.
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Та ну её нахер, Лёша. эту ипотеку. В стране скоро людей не останется. Квартир будет навалом.
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будет работать/шабат не шабат а Гончарук на трудовой вахте : обещает.
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цензор ,там наших РЫБАКОВ в азовском море АРЕСТОВАЛИ руские пограничники (((( тупишь по НОВОСТЯМ как всегда ((((
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Так ***** же готовится к очередной нормандской встрече. ЗЕ же нужно оправдать капитуляцию, и поставку воды в окупированный крым, мол все для спасения наших людей. И ето еще не все. Ждите новостей посерьезнее. Очень дорого нам обходятся переговоры с *****м.
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дешёвые импотенты - это вы
а ипотека (как и кредиты) может быть недорогой...
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от читаю и думаю достаточно на сегoдня глупостей или пока не выключатся?
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Кто-то может объяснить, какая польза бюджету от того, что зебилы берут деньги (в виде ОВГЗ) под 10-15%, а кредиты собираются давать под "5-7-9%"? И кто будет бюджету компенсировать убытки от разницы этих %%? Опять лохи, которым (якобы) Зеля не является?
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С этим все просто - ОВГЭ в основном приобретают олигархи, т.е идет скрытое финансирование "лучших" людей Украины. А на займах для граждан, при инфляции, государство ничего не потеряет. А банки пусть сами разбираются. Ну словом все как и зебилов.
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Точно такая же афера как и с *теплыми кредитами*. Цель казнокрадов прогнать бюджетные деньги через свои банки сняв сливки в качестве процентов. В реале для народа как конечного потребителя ети так называемые льготные кредиты обходятся еще дороже чем купить квартиру или провести утепление напрямую без государственного посредника
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Очередной дешевый популизм из цикла зарплата учителей 4 000 долларов
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дешевая ипотека - ето две платежки за гас,
дешевый сыр - в мышеловке...
тут можно долго продолжать...
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Легализуйте уже наконец проституцию, чтобы Верховная Рада работала законно )
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у тебя ошибки в предложении.
правильно так: само себя спрашиваешь "а шо у нас кацапов с акварешем - слaмался?"
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обкатка не пройдена - максимум 3я лахтосмена...
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Что правительство имеет ввиду под дешевой ипотекой?Это что планируют строить дома из кизяка?
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В Украине строится жильё? Да. Было 52 млн. человек. Стало 37 млн. человек. Куда пропали квартиры, ведь 15 млн. где то жили?
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Так на це треба у когось відібрати, щоб іншим дати. Що ше поріжуть, культуру, медицину, дороги, армію, підприємців, пенсіонерів, землю, школи, дитячі садки... Все це пилять і пилять, пилять і пилять, і нашо тоді тій сім'ї та іпотека, коли зарплата низька, дитячий садок дорогий, медицина дорога, дороги фурами розбиті, в школах штор нема, земля у агрохолдингів з нульовими ставками на експорт і відшкодуванням пдв, а пенсії навіть на ліки не хватає.
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ты уже кредит 5-7-9% сделал. а ничего что в банках рекламма на полную а желающих нет. об условиях кто нибудь из вас подумал? если конечно есть чем думать. тозвани людям, спроси в чем проблема. вы, глухая российская деревня а не правительство.
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