 Уряд працюватиме над дешевою іпотекою, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що в країні вже працює програма кредитів для підприємців.
"З 1 лютого вже запрацювала програма надання кредиту за програмою 5-7-9, ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Це дає підприємцю-українцю можливість почати займатися власною справою", - сказав Гончарук.
"Ми працюємо над тим, щоб іпотека також стала дешевшою. Щоб молода сім'я могла прийти в банк і на нормальних умовах отримала позику під адекватні відсотки", - додав він.
пенсии бы платили и зарплаты.
Без ипотеки обойдемся.
Давайте еще строить, кормить застройщиков)))
а ипотека (как и кредиты) может быть недорогой...
дешевый сыр - в мышеловке...
тут можно долго продолжать...
правильно так: само себя спрашиваешь "а шо у нас кацапов с акварешем - слaмался?"