 Уряд працюватиме над дешевою іпотекою, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що в країні вже працює програма кредитів для підприємців.

"З 1 лютого вже запрацювала програма надання кредиту за програмою 5-7-9, ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Це дає підприємцю-українцю можливість почати займатися власною справою", - сказав Гончарук.

"Ми працюємо над тим, щоб іпотека також стала дешевшою. Щоб молода сім'я могла прийти в банк і на нормальних умовах отримала позику під адекватні відсотки", - додав він.

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