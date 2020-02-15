 США виділять $1 млрд на зниження енергетичної залежності Європи від Росії, - Помпео

Про це глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив на конференції з безпеки в Мюнхені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я хочу сказати, що в рамках міжнародного співробітництва та за підтримки Конгресу Сполучених Штатів ми маємо намір виділити до 1 мільярда доларів центральноєвропейським і східноєвропейським країнам" Ініціативи трьох морів", - заявив Помпео.
Держсекретар США додав, що кошти будуть виділені з метою активізувати інвестування приватного і енергетичного секторів "для захисту свободи і демократії в світі".
Зі свого боку, представник держдепу Морган Ортагус пояснила в твіттері, що ці кошти допоможуть забезпечити "суверенітет, процвітання і енергетичну незалежність наших європейських друзів".
"Ініціатива Трьох морів" - неформальне об'єднання 12 держав ЄС, розташованих між Балтійським, Адріатичним і Чорним морями: Австрії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії та Угорщини.
Україна не входить до цього об'єднання, але ведуться дискусії про її залучення, наприклад, як спостерігача.
шах и мат!
"В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь-ноябрь 2019 года, данные за декабрь еще не публиковались.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр."
США крупнейший импортёр нефти после Китая.
List of supplying markets for a product imported by United States of America￼Product: 2710 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (excluding crude); preparations containing
И ещё по чем русская нефть и американская ?
Україна виконала низку кроків у напрямку імплементації Мінських домовленостей, натомість Росія не виконала жодного свого зобов'язання щодо поліпшення безпекової ситуації на Донбасі
Про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
"Як зазначала посол Грау (спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Гайді Грау - ред.) під час засідання Постійної ради минулого тижня, Україна зробила низку кроків у напрямку імплементації Мінських домовленостей. Київ прийняв та оновив закон про особливий статус і добросовісно веде переговори. Росія, втім, не виконала жодного свого зобов'язання з поліпшення безпекової ситуації на Сході України та залишається непоступливою під час переговорів про досягнення миру", - сказав американський дипломат.
Гаррі Кеміан наголосив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.
"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму Росією. Ми приєднуємось до наших європейських та інших партнерів, підтверджуючи, що наші санкції, пов'язані з Україною проти Росії, залишаться в силі, доки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання та не поверне Україні повний контроль над Кримом", - заявив він.