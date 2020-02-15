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 США виділять $1 млрд на зниження енергетичної залежності Європи від Росії, - Помпео

США вирішили виділити до $1 млрд на фінансування проєктів у країнах Центральної та Східної Європи, які дозволять знизити залежність від енергоресурсів, що поставляються Росією.

Про це глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив на конференції з безпеки в Мюнхені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу сказати, що в рамках міжнародного співробітництва та за підтримки Конгресу Сполучених Штатів ми маємо намір виділити до 1 мільярда доларів центральноєвропейським і східноєвропейським країнам" Ініціативи трьох морів", - заявив Помпео.

Держсекретар США додав, що кошти будуть виділені з метою активізувати інвестування приватного і енергетичного секторів "для захисту свободи і демократії в світі".

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Зі свого боку, представник держдепу Морган Ортагус пояснила в твіттері, що ці кошти допоможуть забезпечити "суверенітет, процвітання і енергетичну незалежність наших європейських друзів".

"Ініціатива Трьох морів" - неформальне об'єднання 12 держав ЄС, розташованих між Балтійським, Адріатичним і Чорним морями: Австрії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії та Угорщини.

Україна не входить до цього об'єднання, але ведуться дискусії про її залучення, наприклад, як спостерігача.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175911
 
   
 Топ коментарі
 
начинают саображать...или соляры не хватает на давящие тракторы? США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 3729
США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 242
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Интересно каким макаром если из Германии все трубы ведут в кацапию.
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Тут куча дилетантов широко профиля, хают СП-2 - вы просто в силу своей ограниченности не видите целой картины! Все поймут необходимость СП-2, после того как Путин продаст китайцам остатки Сибири вместе с месторождениями газа - вот тогда СП-2 можно будет переключить на реверс и качать американский СПГ на европейскую часть России...

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кацапы ответят ассиметрично - сдуют пару танков под тагилом и ***** коньки наточат....
шах и мат!
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В смысле на развитие своей углеводородной промышленности.
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начинают саображать...или соляры не хватает на давящие тракторы? США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 3729
США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 242
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Просрочку будуть роздавати в обмін на гроші.
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Гыг, с истекающим - в Украине, и не только - везде, такую продают по сниженным ценам.
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так я и написал,шо дотумкали...а може кто подсказал
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Убытки несут торговые сети, мышебратья сократили расходы на еду массово, так получается.
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Может Штатам с себя начать? США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 212
"В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь-ноябрь 2019 года, данные за декабрь еще не публиковались.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр."
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Откуда у тебя такой бред в голове ? Америка уже экспортёр нефти. Проснись, тебя обворовали
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Экспортируют, да! Но закупают втрое больше. Так бывает, дружище
США крупнейший импортёр нефти после Китая.
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Пишайся, вата! рашка цілий місяць продавала нафту США через кризу у Ормузькій проці. Смєхдєржава голодупа. США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 5021
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Ну вообще Штаты постоянно закупают в Рашке нефть. В конце концов у них доля в месторождениях Сахалина. А по поставкам нефтепродуктов в США Раисся вообще №1. Динамика по прошлому году выглядит так:
США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 4827
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Ой не звизди. Доля рашки менше 1% імпорту. Рашко-рбк забуло Канаду до графіку додати.
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В тексте, который я привёл в своём посте, Канада упомянута. Никто ничего не скрывает.
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А це шо таке? - "А по поставкам нефтепродуктов в США Раисся вообще №1."
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Было бы классно, если бы Украине, неголодупой, было бы чем пишатися. А так, смех без причины.....
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Не знаю. Вообще странный вопрос. Цены на нефть публикуются каждый день
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в разных месторождениях нефть разная по составу и, понятно, используется для разных переработок, для разных целей...американская по составу ближе к "легкой" арабской, а докупается небольшое количество москальской с бОльшим содержанием парафина и серы...так что, тут дело не в том, кто сколько добывает...
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Украина экспортирует газ, по твоей логике значит не покупает. Почему соевые поголовно все идиоты?
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Откуда вы такие тупые берётесь? Как можно вообще такое приводить в пример ? Как ? И вообще, когда это Украина экспортировала газ ? Может это отдельные бандиты это делают ? Давай пиши глубже , кто и зачем этот газ экспортирует с Украины и кто на этом наживается .
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Кто и зачем это делает это другой вопрос. Разговор за то что по твоим словам если Америка экспортирует нефть значит не покупает а это бред сумасшедшего, я тебе на это указал. А ты вместо того что бы признать что не прав, продолжаешь показывать себя идиотом.
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Ещё раз , зачем ты сравниваешь Украину и США?

И ещё по чем русская нефть и американская ?
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Может и удивлю, но США, и российский СПГ закупает. Он дешевле американского, и когда в США морозы, то возникает дефицит газа. При этом НОВАТЭК, эксплуатирующий "Ямал СПГ", и совладелец компании Геннадий Тимченко находятся под американскими санкциями. Поэтому сделки проводят через посредников - французские фирмы Engie или Total, малазийскую Petronas. В прошлом году 9 танкеров купили.
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Там дело не в дешевизне, а в каком-то странном американском законе, который запрещает морские перевозки между портами США на судах произведённых не в США!!! А газовозов США не производит...
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...сирожа, считаешь ли ты себя психологически зрелым человеком?
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"РОСІЯ НЕ ВИКОНАЛА ЖОДНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ": США ПРО МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

США выделят $1 млрд на снижение энергетической зависимости Европы от России, - Помпео - Цензор.НЕТ 8127

Україна виконала низку кроків у напрямку імплементації Мінських домовленостей, натомість Росія не виконала жодного свого зобов'язання щодо поліпшення безпекової ситуації на Донбасі

Про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Як зазначала посол Грау (спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Гайді Грау - ред.) під час засідання Постійної ради минулого тижня, Україна зробила низку кроків у напрямку імплементації Мінських домовленостей. Київ прийняв та оновив закон про особливий статус і добросовісно веде переговори. Росія, втім, не виконала жодного свого зобов'язання з поліпшення безпекової ситуації на Сході України та залишається непоступливою під час переговорів про досягнення миру", - сказав американський дипломат.

Гаррі Кеміан наголосив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму Росією. Ми приєднуємось до наших європейських та інших партнерів, підтверджуючи, що наші санкції, пов'язані з Україною проти Росії, залишаться в силі, доки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання та не поверне Україні повний контроль над Кримом", - заявив він.
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Украинцы! А как так получилось, что я вот смотрю Ютуб. И там на Украинских каналах 112 и NewsOne выступает... Шарий. Это же ужасно. Он рассказывает антиукраинские и жуткие идеи.
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Анатолей опять себя рекламируешь?
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Жаль Украина мимо денег. Где тут записывают в сателлиты кого-нибудь.
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