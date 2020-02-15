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 Політика України
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 Порошенко про роботу влади щодо інтеграції з НАТО і ЄС: "Декларують, але мало роблять, боячись образити Путіна"

Нова влада на Банковій публічно підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України, але мало що робить для цього в практичній площині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів в інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza, повний переклад якої доступний на сайті "Головкому".

"З моєї ініціативи курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію записано в Конституції, щоб ніхто не насмілився його змінити. Представники нової влади декларують, що вони за НАТО, але мало що роблять, щоб досягнути цієї мети. Інтеграція з Альянсом — це щоденна важка праця над реформуванням країни. А вони навіть не поїхали на недавній саміт НАТО в Лондоні, бо були дуже зайняті", - нагадав Порошенко.

Він зазначив, що насправді команда Зеленського боїться образити Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хтось думав, що останні 5 років міжнародна підтримка України сама йшла нам в руки і достатньо просто приїхати і посміхатися, - Порошенко

"Я стараюся не критикувати нову команду, а давати їй поради. Коли вони відмовилися від поїздки до Лондона, я вніс до парламенту проєкт постанови про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО — дорожньої карти повного членства. Не треба бла-бла-бла, що ви за Альянс. Треба діяти так, як працював я для запровадження безвізового режиму з ЄС", - упевнений Порошенко.

Читайте также: Кто-то думал, что последние 5 лет международная поддержка Украины сама шла нам в руки и достаточно просто приезжать и улыбаться, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175910
 
   
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И где они возьмут адекватного и профессионального человека? Если он адекватный и профессиональный, то вряд ли захочет связываться с этими аферистами-напёрсточниками, которых народ понавыбирал во власть и портить себе репутацию.
Адекватные и профессиональные, думаю, понимают, что весь этот балаган не надолго и рухнет с оглушительным треском и лучше подождать финала, а уж потом идти во власть.
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«У мене немає часу іноді думати, думати стратегічно» (с) - Зе на Мюнхенській конференции, бо постійно змінюю засранние штанці ..
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Головне з виступу УЗеленського в Мюнхені:
ЖОДНОЇ ЗГАДКИ ПРО РОСІЮ ЯК АГРЕСОРА!
Сцикло боїться дратувати путіна, боїться! Яка ганьба, мені черговий раз ДУЖЕ соромно за нашого преЗЕдента. Якщо ПреЗЕдент України не називає агресора агресором, навіщо це Європі?
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Помпео:
- Росія захопила Крим, бо зневажала територіальну цілісність України.
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Как вам Петина фраза "Я стараюсь не критиковать новую команду,а давать им советы".Квартал 95 и шоу Бенни Хила отдыхают.Кожный божий день по пятому,а в особенности по прямому его советы так и льются,что канализационные стоки из прохудившейся трубы,со всеми вытекающими из канализации последствиями,вонью и какашками.
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Высказалась ЗЕленая сопля и слилась в мокшанское болото.
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