 Порошенко про роботу влади щодо інтеграції з НАТО і ЄС: "Декларують, але мало роблять, боячись образити Путіна"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів в інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza, повний переклад якої доступний на сайті "Головкому".
"З моєї ініціативи курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію записано в Конституції, щоб ніхто не насмілився його змінити. Представники нової влади декларують, що вони за НАТО, але мало що роблять, щоб досягнути цієї мети. Інтеграція з Альянсом — це щоденна важка праця над реформуванням країни. А вони навіть не поїхали на недавній саміт НАТО в Лондоні, бо були дуже зайняті", - нагадав Порошенко.
Він зазначив, що насправді команда Зеленського боїться образити Путіна.
"Я стараюся не критикувати нову команду, а давати їй поради. Коли вони відмовилися від поїздки до Лондона, я вніс до парламенту проєкт постанови про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО — дорожньої карти повного членства. Не треба бла-бла-бла, що ви за Альянс. Треба діяти так, як працював я для запровадження безвізового режиму з ЄС", - упевнений Порошенко.
Адекватные и профессиональные, думаю, понимают, что весь этот балаган не надолго и рухнет с оглушительным треском и лучше подождать финала, а уж потом идти во власть.
ЖОДНОЇ ЗГАДКИ ПРО РОСІЮ ЯК АГРЕСОРА!
Сцикло боїться дратувати путіна, боїться! Яка ганьба, мені черговий раз ДУЖЕ соромно за нашого преЗЕдента. Якщо ПреЗЕдент України не називає агресора агресором, навіщо це Європі?
- Росія захопила Крим, бо зневажала територіальну цілісність України.