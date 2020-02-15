 Суд заарештував харківського патрульного, який у гонитві поранив чоловіка

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про арешт командира роти патрульної поліції без права застави 14 лютого ухвалив Жовтневий районний суд Полтави.

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Державне бюро розслідувань висунуло правоохоронцю підозру в перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

13 лютого близько 3:00 харківські патрульні отримали повідомлення, що троє громадян після вживання спиртних напоїв мають намір виїхати на автомобілі Subaru. Поліцейські виявили автомобіль поблизу села Хроли Харківського району. Почалося переслідування, однак водій транспортного засобу не зупинився.

Патрульний зробив три постріли з табельної зброї. Дві кулі потрапили в пасажира Subaru.

В обласному управлінні поліції стверджували, що стрілянину довелося відкрити, оскільки водій переслідуваної машини намагався наїхати на правоохоронця.