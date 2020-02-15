 Суд заарештував харківського патрульного, який у гонитві поранив чоловіка

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення про арешт командира роти патрульної поліції без права застави 14 лютого ухвалив Жовтневий районний суд Полтави.
Державне бюро розслідувань висунуло правоохоронцю підозру в перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).
13 лютого близько 3:00 харківські патрульні отримали повідомлення, що троє громадян після вживання спиртних напоїв мають намір виїхати на автомобілі Subaru. Поліцейські виявили автомобіль поблизу села Хроли Харківського району. Почалося переслідування, однак водій транспортного засобу не зупинився.
Патрульний зробив три постріли з табельної зброї. Дві кулі потрапили в пасажира Subaru.
В обласному управлінні поліції стверджували, що стрілянину довелося відкрити, оскільки водій переслідуваної машини намагався наїхати на правоохоронця.
Автомобиль - это оружие если его применяют как оружие. И не нужно ничего выдумывать - законом четко регламентировано право полицейского на применение оружия. А ваши личные понятия не имеют абсолютно никакого значения.
Стрелять в таких условиях - просто преступление. Видимость ноль, угрозы жизни копу - не было. Неустановлено, кто был в машине и было ли там оружие.
В США коп может открыть стрельбу только при следующих обстоятельствах:
- замечено оружие у подозревемого и попытка его применить
- угроза жизни копу (наезд и т.д.) В данном случае - его не было.
- угроза жизни граждан
- стрелять только удостоверившись, что окружающие рядом граждане не пострадают, иначе - ТАБУ.
...а здесь вы поддерживаете полицейского...у вас мозги для того, чтобы думать...и не лицемерить...
Думай. Желтельно - головой.
Больше похоже на: таксист не заметил копа и поехал дальше, коп достал кольт и начал палить вдогонку!
Если бы они кого то убили ты бы обвинил копов в бездействии.
Здесь копы возможно кому то сохранили жизнь и опять они виноваты.
И не надо манипулировать моими словами.
Судя по твоей логики - им надо разрешить тупо останавливать каждого водителя просто так и обнюхивать салон. А вдруг! Презумпция невиновности, слышал, не?
И еще. Хватить нести чушь по этому случаю. Водитель оказалось был трезв.
Причин неостановки может быть куча: Коп и водитель могли знать друг-друга. Все таки маленькое село. Личные мотивы копа ты не учитываешь?
Ты даже не понимаешь, что такое оборотень в погонах и как это страшно.
Гражданин обязан выполнять требования полицейского, если полиция нарушила закон подавай в суд. Или не так? Всё остальное твои домыслы.
- есть угроза сопутствующим потерям гражданских, исключение - SWAT и пр. спец службы.
- нет угрозы от правонарушителя гражданам
- не установлено вооружен правонарушитель и даже если так, то только после попытки применить оружие
- нет угрозы копу (наезд и т.д.) Тут его не было.
А теперь под каким пунктом действовал наш ковбой?
также нужно вводить смертную казнь для коррумпированных чиновников и полицейских.
только так возможно навести порядок.
А конкретно п.№3 в части запрещается, а именно...."Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи"...что и имеем в данном случае.
Але тe що поліцейський не вміє влучно стріляти і замість колес підстрелив пасажира (зауважте, всадив аж дві кулі !) - це його вина, нехай відповідає.