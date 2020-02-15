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 Події, Суспільство
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Все про:арешт (1078) стрілянина (1126) Харків (1649) патрульна поліція (983)

 Суд заарештував харківського патрульного, який у гонитві поранив чоловіка

Патрульного, який під час переслідування автомобіля відкрив стрілянину і поранив людину, взято під варту.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про арешт командира роти патрульної поліції без права застави 14 лютого ухвалив Жовтневий районний суд Полтави.

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Державне бюро розслідувань висунуло правоохоронцю підозру в перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

13 лютого близько 3:00 харківські патрульні отримали повідомлення, що троє громадян після вживання спиртних напоїв мають намір виїхати на автомобілі Subaru. Поліцейські виявили автомобіль поблизу села Хроли Харківського району. Почалося переслідування, однак водій транспортного засобу не зупинився.

Патрульний зробив три постріли з табельної зброї. Дві кулі потрапили в пасажира Subaru.

В обласному управлінні поліції стверджували, що стрілянину довелося відкрити, оскільки водій переслідуваної машини намагався наїхати на правоохоронця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175908
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо сів п'яним за кермо, то водій- Потенціальний Вбивця!!
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А водилу Subary наградить и выплатить ему компенсацию лечения и душевных (моральных) травм с бюджета!
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новые мусора и так перепуганные а теперь оружие дома оставлять будут
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В этом случае криворукий мент пристрелил пассажира,а это мог быть кто угодно,в том числе и заложник,и ребенок.Применять оружие можно только против оружия,иначе они начнут стрелять по прохожим за переход улицы в неположенном месте.
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"Применять оружие можно только против оружия,"

Автомобиль - это оружие если его применяют как оружие. И не нужно ничего выдумывать - законом четко регламентировано право полицейского на применение оружия. А ваши личные понятия не имеют абсолютно никакого значения.
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Административный нарушитель это когда бычёк мимо урны бросил.а пьяный за рулём это преступник потенцальный убийца.
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Если бы харьковскую Зайцеву полицейский пристрелил перед аварией , то полицейский сохранил бы 7 человеческих жизней .
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Дебіл на дебілі сидять і дебіл дебілами керу.є. Починаючи з президента
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Смотрю тут полно демагогов. Любой полицейский после такого просто отвернётся и сделает вид что ничего не видел. Получил и зарплату и ничего не видит. Эти же что обвиняли полицию будут и дальше скулить. Есть такой сорт людей у которых все всегда виноваты кроме них самих. По простому - мерзость.
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Бред, посмотри как работают копы США. Причем ЗП у них весьма маленькая по меркам страны. Это сразу насчет мотивации службы.
Стрелять в таких условиях - просто преступление. Видимость ноль, угрозы жизни копу - не было. Неустановлено, кто был в машине и было ли там оружие.
В США коп может открыть стрельбу только при следующих обстоятельствах:
- замечено оружие у подозревемого и попытка его применить
- угроза жизни копу (наезд и т.д.) В данном случае - его не было.
- угроза жизни граждан
- стрелять только удостоверившись, что окружающие рядом граждане не пострадают, иначе - ТАБУ.
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В штатах никто не позволяет чмурить и унижать полицейского даже если он виноват. Я это имел ввиду.
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Согласен. это админ правонарушение, за которое Вас повяжут и оштрафуют, но не застрелят)
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ви вже на чьомусь одному зупиніться: або у нас правоохоронці як в сша. або як в великобританії...
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Если пассажир садится в машину с пьяным за рулём или неадекватом то виноват на равне с водителем.
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Желательно, чтоб другим было не повадно.
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Нет, но надо. Если сел пьяным за руль тебя могут пристрелить как представляющего опасность для других людей. Я понимаю что это невозможно, но сколько бы жизней эта мера могла сохранить.
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Крот,очень желаю тебе в жизни встретить еслиа потом засунь свое если в дупу.
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Представим ситуацию, что вы садитесь в такси, за таксистом начинает ехать полиция, а тот не останавливается, нарушает, сбивает полицейского...И тут начинается стрельба, попадают в вас. Кого вы будете винить? Дайте угадаю...первым делом вы спросить нафига стрелять, если рядом невинные пассажиры...а потом вы захотите, чтобы он был наказан...
...а здесь вы поддерживаете полицейского...у вас мозги для того, чтобы думать...и не лицемерить...
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"сбивает полицейского" "нафига стрелять,"
Думай. Желтельно - головой.
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Точно сбивает копа? Водитель сбил копа или попытался на него наехать?
Больше похоже на: таксист не заметил копа и поехал дальше, коп достал кольт и начал палить вдогонку!
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Пользуясь твоей логикой можно оправдать всех пьяных убийц за рулём, и обвинить всех копов просто за то что они есть.
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Это твоя логика. Коп должен работать по закону - иначе это преступник. Закон ему запрещал использовать оружие в данном случае. Вранье его коллег - не идет в репутацию копам.
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Я может что то пропустил. Напомни, что у нас работает по закону? И почему пока вся власть постоянно нарушает законы именно этот коп должен поступать по закону. И почему сидящие в машине тоже не исполняли закон, ведь их зачем то останавливали?
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Ты что анархист? Ну давай все вместе забъем на закон. Только в данном случае у Копа будет преимущество, ведь у него пистолет. Давай отменим законы и пусть все ходят с оружием. Тогда посмотрим, что будет делать Коп.
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В нашей ситуации тебя ни сколечко не волнует что трое ублюдков сели пьяными в машину.
Если бы они кого то убили ты бы обвинил копов в бездействии.
Здесь копы возможно кому то сохранили жизнь и опять они виноваты.
И не надо манипулировать моими словами.
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Как Коп может определить пьяный или нет на расстоянии? Он Врач-Нарколог с экстрасенсорными способностями? Должен угадывать на расстоянии пьяный водитель или нет? Ну что ты несешь?
Судя по твоей логики - им надо разрешить тупо останавливать каждого водителя просто так и обнюхивать салон. А вдруг! Презумпция невиновности, слышал, не?
И еще. Хватить нести чушь по этому случаю. Водитель оказалось был трезв.
Причин неостановки может быть куча: Коп и водитель могли знать друг-друга. Все таки маленькое село. Личные мотивы копа ты не учитываешь?
Ты даже не понимаешь, что такое оборотень в погонах и как это страшно.
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Не неси чушь. Трезвый водитель или адекватный человек не будет удирать от копа.
Гражданин обязан выполнять требования полицейского, если полиция нарушила закон подавай в суд. Или не так? Всё остальное твои домыслы.
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Схожа подія недавно була в США. В вбивстві пасажира звинуватили водія.
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О чого йому брехати? Це цілком за законами США. Якщо дії злочинця призвели до застосування зброї поліцейськими і у результаті постраждала людина - звинувачувати у цьому будуть саме злочинця, бо це цого ПРОТИЗАКОННІ дії призвели до ЗАКОННОГО застосування поліцейським зброї. І це правильно.
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Ты врешь. Копам США вообще запрещено использовать оружие пока:
- есть угроза сопутствующим потерям гражданских, исключение - SWAT и пр. спец службы.
- нет угрозы от правонарушителя гражданам
- не установлено вооружен правонарушитель и даже если так, то только после попытки применить оружие
- нет угрозы копу (наезд и т.д.) Тут его не было.
А теперь под каким пунктом действовал наш ковбой?
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Интересно сколько полицейских кинет рапорт об увольнении ближайшее время и сколько будут работать закрыв на все глаза?
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подстреленное ЧМО наверное сынок мажорчик... сел с пьяным в машину значит соучастник - мент прав на все 300%
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Вова с Донецка? Там многие подменяют закон понятиями.
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Если всё так ,как трактует полиция,то полицейского надо выручать всем миром.
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Копы врут. ГБР изьяло видео - там печалька.
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короче не омерика коп никто вообще зачем тогда копы--пончики жрать как в симпсонах?? Суд заарештував харківського патрульного, який у гонитві поранив чоловіка - Цензор.НЕТ 7082
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...лучше бы отправили его на стрельбище повышать навыки меткой стрельбы... Суд заарештував харківського патрульного, який у гонитві поранив чоловіка - Цензор.НЕТ 3761
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стрелять вдогонку без угрозы жизни копу - нельзя нигде в мире.
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водитель был трезв - это раз. во вторых я - любитель ипать молодое борзое быдло в погонах, которое возомнило себя божком и весьма косое в практической стрельбе.
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каждому водию по кольту , тогда мусора за пистолеты хвататься не будут
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А знаете почему так жестко? Потому что судьи и прокуроры не хотят что бы по ним стреляли когда они пьяными ездят и не останавливаются.
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у нас идет война с Козляндией. в условиях военного времени, каждый, кто убегает от правохранителей должен считаться террористом.

также нужно вводить смертную казнь для коррумпированных чиновников и полицейских.

только так возможно навести порядок.
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Это все пережитки майдана, мусор всегда неправ, и вообще он не люди.
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Вместо пустой болтовни читаем.....https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575-92-%D0%BF
А конкретно п.№3 в части запрещается, а именно...."Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи"...что и имеем в данном случае.
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Що є на Вашу думку в даному випадку « значне скупчення людей»-?
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Неустановлено, был кто-то в машине или нет. А если было установлено - то это уже преднамеренное покушение на убийство.. Разницу улавливаешь?
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Два и более....имею значительный опыт (более 20 лет) ношения табельного оружия и не смотря на это подтверждаю, патрульный не прав стреляя в салон... Суд заарештував харківського патрульного, який у гонитві поранив чоловіка - Цензор.НЕТ 5659
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Плюсую. Но такие законы слишком сложны для младокопов с комплексами божков.
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зато такие законы приветствуются быдломажорами с комплексами божков
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Стрільба по колесах - старий і надійний спосіб зупинити авто порушника.

Але тe що поліцейський не вміє влучно стріляти і замість колес підстрелив пасажира (зауважте, всадив аж дві кулі !) - це його вина, нехай відповідає.
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Каждое пьяное или под наркотиками чмо застреленное за рулём спасает несколько невинных жизней. Хочешь жить не садись к таким в машину.
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ище и водилу надо было вальнуть. итак менты всех бояться , а после таких случаев вообще болт забьют.
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Или суды у нас ипанутые,или законы,по которым они судят?Одно из двух надо менять,а может и все вместе.Патрульного награждать,а не садить надо.Или власти нравится,когда люди от пьяных водил на броневиках как кегли в разные стороны разлетаются(как в случае с Зайцевой)?
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А если косой Коп в попытке застрелить пьяного попадет в тебя, стоящего на остановке. Тоже наградим?
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а если пьяное быдло собьет твоих родственников?
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В петушатнік мусорську падаль, садиста.
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