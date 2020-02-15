 Зеленський у Мюнхені провів "конструктивну" зустріч із главою МВФ Георгієвою. ФОТО

Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події і позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а відносини дружні", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки.
твое больное место - ты нищий никому не нужный с кучей проблем дурачок
Молодец!
Да мы после его ЭПОХАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННЫХ встречь искали достижения и изменения с МИКРОСКОПОМ и НЕ находили ничего, кроме ЗАШКВАРОВ!
https://www.youtube.com/watch?v=jGydqEbblWM
"дякую, дюже дякую. ай эм вова. вова из гуд бой. вот а ю? дякую"
вообще умилительно. вы в курсе что он вообще не планировал ехать в мюнхен и ломанулся туда только потому что несмотря на все усилия коземанды вчера утром туда прилетел порох с командой и поломал планы кацапов (и мне так думается вазелина) про 12 шагов запихивания Украины в лапы приполярной нигерии и превращения ее в "недострану" с внешним управлением кацапами
Миха Чаплыга
13 лютого о 22:48 ·
У Зеленского Оман, Патрушев и Ермак... У правительства Зеленского - стервятники и мародеры...
Сорри, но за каждой "буржуазно-электоральной" НЕИЗБЕЖНО последует Велика Социалистическая...
Реконкиста.
Здаетсо мне, что все будет неожиданно и грандиозно. Выносят страну так, как будто завтра последний день.
И запомните: в день, когда Украина вспомнит, что она тоже личность - все ее "международные партнеры и друзья" сбросят маски "добрых дядь" и звериный оскал проступит на их "улыбках"... А компрадоры попытаются удрать первыми.
Наша задача - не дать им сбежать. Первейшая задача. Остальное решим после того, как они дадут ВИДЕО признания о том, как грабили и насиловали страну "зе-соросята" и пинчуки с фиалами.
А потом поговорим с "парнерами" о европейских и общечеловеческих ценностях в контексте неизбежной и длительной реструктуризации госдолга... ценой их "соросят".
И видимо на год нужно будет приостановить членство в СЕ и отступить от Конвенции.
Аргентина купила попкорн следя за нами.
Он, ЗеБіли вже накерувались до цугундера всього лише за три квартали, економіку прийняли з ростом в 4,6 відсотків, а зараз лише трохи більше 1-го відсотку, а промисловість взагалі летить під плінтус.
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РАЗГАВОР Ні А ЧЬОМ
Там в лапшу про "волну инвестиций" и прочий звездопад чудес не верят.
Вот поэтому можно было с МВФ даже не встречаться.
Если бы был результат - орали бы из каждого утюга!
Поговорили зато!
вісрался зато
"А відтак і бабла не дамо",- сказало МВФ.
Усе дуже конструктивно!!!!!!!!!!!