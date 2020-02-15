 Зеленський у Мюнхені провів "конструктивну" зустріч із главою МВФ Георгієвою. ФОТО

Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події і позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а відносини дружні", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки.