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 Політика України
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Все про:Ситник (560) Приватбанк (379)

 Справа "Приватбанку" найскладніша з усіх, які бачив на посаді глави НАБУ, - Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник назвав корпус справ щодо "Приватбанку" найскладнішим з усіх, які він коли-небудь бачив.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Я маю досвід розслідувань і керування Антикорупційним бюро — виходячи зі свого досвіду, можу розповісти, що це найскладніша справа, яку я взагалі бачив", - сказав Ситник.

Він зазначив, що складність розслідування в межах цього провадження полягає у великому обсязі роботи.

"Складність в тому, що банк працював тривалий час, є величезна кількість транзакцій, зокрема за кордоном, і це вимагає дуже великого обсягу роботи. Більшою мірою, він багато в чому вже зроблений. І саме усвідомлення цього і активність детективів якраз і спонукають до такого медійного захисту, зокрема і в стінах парламенту", — підкреслив директор НАБУ.

За словами глави Бюро, НАБУ продовжує розслідування справи ПриватБанку, розпочатої 2017 року, а також працює з кримінальними провадженнями, переданими з ГПУ в листопаді 2019 року після втрати прокуратурою функцій слідства.

"Ця справа була направлена [з ГПУ] до нас, хоча в принципі можливо було направити до поліції. Але все ж таки, після певної робочої наради і робочих дискусій з генеральним прокурором [Русланом Рябошапкою], було ухвалене рішення про те, що розслідування проводитиметься Антикорупційним бюро", — розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний рабин України Асман заявив, що Ситник конфіденційно зустрічався з ним через прослуховування в синагозі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175906
 
 
 Топ коментарі
 
Что - шпагат длинее ног нужно делать? Не выходит?
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Пусть расскажет как ему тяжело было пить и гулять за чужой счет...
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Справа ускладнилась тим, що Беня фактично все контролює через Зеленського.
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Гроші ж крав не один Бєня,щось і вождям СЛУГ НАвароссії перепадало. А проти діючого президента Ситник не піде. Та це єрунда. Бугалтерія все спише.
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Что - шпагат длинее ног нужно делать? Не выходит?
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Пусть расскажет как ему тяжело было пить и гулять за чужой счет...
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Учитывая, что дело приватбанка является единственным, за раскрытие которого он взялся, за последние пять лет, то естественно дело приватбанка является для него единственным и самым сложным. Это тебе не шашлыки бесплатно жрать на природе в ровном!!
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Справа ускладнилась тим, що Беня фактично все контролює через Зеленського.
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Твой ШАКАЛадный вождь там здорово поднасрал!
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Лучше ты вынырни, хоть воздуха схватишь....
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сложное если подходить с эмоциями....если просто факты и закон, может не такое и сложное
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Коррупционер во главе НАБУ.....всё слил за 5 лет и огромного финансирования....носки по 5оо гривен...крыша посольство США...
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Забыл упомянуть про опыт отдыха на квадроциклах)))
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Любое дело куда вставил нос ШАКАЛадный негодяй - сложное. Томос тому пример!
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А ты Бени Комсомольскому яйца в тиски зажми и дело станет самым лёгким.
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«Дуже складна» справа коли треба знайти докази шо Бєнянє віноват.
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А чё Падлашенко не подал в суд на Беню, а начал там мутить?
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Ничего сложного в этом деле НЕТ!
Кроме руки кукловода Бени всунутой в анальное отверстие марионетки Моники.

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От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский/ На 2014 год, согласно «ТОП-100 самых богатых украинцев» журнала «Новое время», состояние Игоря Коломойского составляло $2,3 млрд./ 05.07.19.
Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов. biz.censor.net.ua. Но мародёру мало. Ему нужна украинская земля и украинские заводы.
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"сложное дело" - не знает когда надо гавкать и где лизать. и в будке не отсидишься.
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