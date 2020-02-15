 КВЦ "Парковий" буде офіційним офісом "Слуги народу", - заступник голови фракції СН Кравчук

Про це в коментарі LB.ua перед початком з'їзду оголосила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили, що це буде офіс партії для різних наших структур", - сказала Кравчук.

Нардеп нагадала, що саме в "Парковому" відбувалися виборчі кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

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У громадському хабі партії проводитимуть з'їзди, збори глав ОТГ і місцевих депутатів. Зокрема, сьогодні і завтра відбудуться тренінги для обраних голів ОТГ від партії "Слуга народу".

Крім того, сьогодні в "Парковому" буде з'їзд "Слуги народу", де партію оголосять центристською політсилою і оберуть вищу раду партії.