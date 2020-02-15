 КВЦ "Парковий" буде офіційним офісом "Слуги народу", - заступник голови фракції СН Кравчук

Про це в коментарі LB.ua перед початком з'їзду оголосила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вирішили, що це буде офіс партії для різних наших структур", - сказала Кравчук.
Нардеп нагадала, що саме в "Парковому" відбувалися виборчі кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".
У громадському хабі партії проводитимуть з'їзди, збори глав ОТГ і місцевих депутатів. Зокрема, сьогодні і завтра відбудуться тренінги для обраних голів ОТГ від партії "Слуга народу".
Крім того, сьогодні в "Парковому" буде з'їзд "Слуги народу", де партію оголосять центристською політсилою і оберуть вищу раду партії.
Тренинги... Капец. "Гербалайф" какой-то.
Наивные какие наперсточника, однако...
Советую ознакомится.
Конгрессно-выставочный центр «Парковый» - современный уникальный комплекс, специализирующийся на предоставлении площадей в аренду для проведения мероприятий различного формата: выставки, конференции, конгрессы, круглые столы, форумы, презентации, семинары, концерты и частные мероприятия. КВЦ «Парковый» обладает уникальными возможностями для проведения мероприятий: 2 выставочных зала, 26 конференц-залов, co-working с лаунж зоной, конгрессно-концертный холл, терраса с прекрасным видом для проведения мероприятий в летнее время, открытая экспозиционная площадь с вертодромом и постоянно действующий ресторан CHI с летней террасой. Все помещения оснащены суперсовременным мультимедийным оборудованием и мобильными перегородками, которые позволяют трансформировать пространство до размеров, которые необходимы для проведения мероприятия. Ультрасовременная техническая база в синергии с функциональным наполнением КВЦ «Парковый» позволяет реализовать практически любой event-проект: от международных форумов, выставок и конференций до презентаций автомобилей, симфонических и рок концертов, боксерских турниров и fashion-показов. Все ивент-площади комплекса оснащены оборудованием премиум-класса: конференц-мебель от Georgeti и Poliform, сантехника Villeroy and Boch, управление климатом Siemens, wi- сеть построена на оборудовании Cisco. За период работы конгрессно-выставочного центра «Парковый» для проведения своих конференций его выбрали такие компании, как Hewlett Packard, Samsung, Syngenta, Basf, здесь проходили показы в рамках Ukrainian Fashion Week и Mercedes Fashion Days, свои новые модели авто презентовали Lexus, BMW, Range Rover, Porsche, Volvo, на вертолетной площадке провели концерты Steve Aoki и Иван Дорн, также «Парковый» принимал заседания представителей ООН и благотворительное мероприятие от UNICEF.
КВЦ "Парковый" через суд изъяли из управления города
"Вертолетную площадку" на Парковой дороге, которую только в октябре вернули в управление городу, снова отобрали у громады Киева
Суд запретил КП "Центр организации дорожного движения" управлять КВЦ "Парковый" (так называемая вертолетная площадка Януковича) на Парковой дорога, 16-А. Сейчас конгрессно-выставочным центром владеет ООО "Амадеус Ко" (Киев).
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Согласно сообщению, решение было принято судом 24 января.
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.❗️
2) Російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані❗️
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.❗️
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з Патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман Патрушев❗️.
Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з Патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу російський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман. Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотів Путин, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР
ПУТІНУ!!!!!.
.Alex Noyt
- на даху тієї будівлі знаходиться майданчик для гелікоптерів
- ця будівля з майданчиком є найближчою до "Монстра на Грушевського" де піаніст тіпо орендує одну чи кілька квартир.
- У цій будівлі знімався фантастико-детективний серіал "Той хто не спить". У деяких епізодах герої фільму вмикали "захисний екран" навколо цієї будівлі. ЗЕленого кольору. Може "слуги" купили у кіношників те обладнання? Про всяк випадок?
Ой, не могу.
Они действительно думают, что им зальют в баки вертолетов керосин, а не "ослиную мочу"(С).
Какие нынче наивные пошли уголовники...