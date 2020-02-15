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 Політика України
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Все про:офіс (30) з'їзд (73) Слуга народу (650) Кравчук Євгенія (24)

 КВЦ "Парковий" буде офіційним офісом "Слуги народу", - заступник голови фракції СН Кравчук

Партія "Слуга народу" обрала своїм офіційним офісом конгресно-виставковий центр "Парковий".

Про це в коментарі LB.ua перед початком з'їзду оголосила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили, що це буде офіс партії для різних наших структур", - сказала Кравчук.

Нардеп нагадала, що саме в "Парковому" відбувалися виборчі кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

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У громадському хабі партії проводитимуть з'їзди, збори глав ОТГ і місцевих депутатів. Зокрема, сьогодні і завтра відбудуться тренінги для обраних голів ОТГ від партії "Слуга народу".

Крім того, сьогодні в "Парковому" буде з'їзд "Слуги народу", де партію оголосять центристською політсилою і оберуть вищу раду партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175905
 
   
 Топ коментарі
 
а що, приміщення київського цирку вже замале? КВЦ "Парковый" будет официальным офисом "Слуги народа", - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3720
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а що, приміщення київського цирку вже замале? КВЦ "Парковый" будет официальным офисом "Слуги народа", - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3720
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Его оставили для таких ка ты
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Головне ,щоб щоденно не "мінували" по телехвону. А то шутніків знайдеться чимало. І все з любові до СЛУГ НАвароссії.
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В частности, сегодня и завтра пройдут тренинги для избранных глав ОТГ от партии "Слуга народа".

Тренинги... Капец. "Гербалайф" какой-то.
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Не смеши своими коштамы.
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"Скромненько" так. " Недорого". По- простому, по- нарідному КВЦ "Парковый" будет официальным офисом "Слуги народа", - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 4196
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Ага. Засновник підходящий, янукович. Це ж його "гелікоптерний майданчик"КВЦ "Парковий" буде офіційним офісом "Слуги народу", - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3346
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Слуги Народа действительно думают, что в баках вертолетов для них будет залит керосин? КВЦ "Парковий" буде офіційним офісом "Слуги народу", - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 1695

Наивные какие наперсточника, однако...
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"Почему ты пошел в партию 'Слуга народа'? - Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделье! - И ты хочешь со всем этим бороться? - Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!"(с)
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Если с Материнским молоком не было привито Добропорядочность , а школа Знания , - То Тренинги , Проводи не проводи все равно Получишь , - ТО что Мы Имеем. Одна нісинітниця замінюється Другою.
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А губа то не дура,интересно во сколько им вернее нам налогоплательщикам обойдется аренда этого здания когда самые богатые фирмы позволяли себе там аренду на не более чем на три часа.
Советую ознакомится.
Конгрессно-выставочный центр «Парковый» - современный уникальный комплекс, специализирующийся на предоставлении площадей в аренду для проведения мероприятий различного формата: выставки, конференции, конгрессы, круглые столы, форумы, презентации, семинары, концерты и частные мероприятия. КВЦ «Парковый» обладает уникальными возможностями для проведения мероприятий: 2 выставочных зала, 26 конференц-залов, co-working с лаунж зоной, конгрессно-концертный холл, терраса с прекрасным видом для проведения мероприятий в летнее время, открытая экспозиционная площадь с вертодромом и постоянно действующий ресторан CHI с летней террасой. Все помещения оснащены суперсовременным мультимедийным оборудованием и мобильными перегородками, которые позволяют трансформировать пространство до размеров, которые необходимы для проведения мероприятия. Ультрасовременная техническая база в синергии с функциональным наполнением КВЦ «Парковый» позволяет реализовать практически любой event-проект: от международных форумов, выставок и конференций до презентаций автомобилей, симфонических и рок концертов, боксерских турниров и fashion-показов. Все ивент-площади комплекса оснащены оборудованием премиум-класса: конференц-мебель от Georgeti и Poliform, сантехника Villeroy and Boch, управление климатом Siemens, wi- сеть построена на оборудовании Cisco. За период работы конгрессно-выставочного центра «Парковый» для проведения своих конференций его выбрали такие компании, как Hewlett Packard, Samsung, Syngenta, Basf, здесь проходили показы в рамках Ukrainian Fashion Week и Mercedes Fashion Days, свои новые модели авто презентовали Lexus, BMW, Range Rover, Porsche, Volvo, на вертолетной площадке провели концерты Steve Aoki и Иван Дорн, также «Парковый» принимал заседания представителей ООН и благотворительное мероприятие от UNICEF.
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А це не той, що Янукович собі будував? Спадщина знайшла свого героя? От якби ще й майбутнє у спадкоємця було таке саме, але щоб до кордону не встигли добігти
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Господа Уроды так по богатому! слуги внешнего управления, враги Украины.
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или в лесу...на свежем воздухе... ото там и кучкуйтесь..
КВЦ "Парковый" будет официальным офисом "Слуги народа", - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 5360
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ПОЛИТИКА04 ФЕВРАЛЯ 2019 В 14:14

КВЦ "Парковый" через суд изъяли из управления города

"Вертолетную площадку" на Парковой дороге, которую только в октябре вернули в управление городу, снова отобрали у громады Киева

Суд запретил КП "Центр организации дорожного движения" управлять КВЦ "Парковый" (так называемая вертолетная площадка Януковича) на Парковой дорога, 16-А. Сейчас конгрессно-выставочным центром владеет ООО "Амадеус Ко" (Киев).
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Согласно сообщению, решение было принято судом 24 января.
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Після учорашнього відео Схем стає зрозумілим, що росіяни повністю тримають Зеленського на гачку. - факти.
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.❗️
2) Російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані❗️
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.❗️
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з Патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман Патрушев❗️.
Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з Патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу російський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман. Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотів Путин, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР
ПУТІНУ!!!!!.
.Alex Noyt
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Для тих хто не в темі:
- на даху тієї будівлі знаходиться майданчик для гелікоптерів
- ця будівля з майданчиком є найближчою до "Монстра на Грушевського" де піаніст тіпо орендує одну чи кілька квартир.
- У цій будівлі знімався фантастико-детективний серіал "Той хто не спить". У деяких епізодах герої фільму вмикали "захисний екран" навколо цієї будівлі. ЗЕленого кольору. Може "слуги" купили у кіношників те обладнання? Про всяк випадок?
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"на даху тієї будівлі знаходиться майданчик для гелікоптерів"

Ой, не могу.
Они действительно думают, что им зальют в баки вертолетов керосин, а не "ослиную мочу"(С). КВЦ "Парковий" буде офіційним офісом "Слуги народу", - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 6109

Какие нынче наивные пошли уголовники...
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