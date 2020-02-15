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 США евакуюють своїх громадян, затриманих на лайнері Diamond Princess через коронавірус

Влада США оголосила, що евакуюють на батьківщину співвітчизників, які перебувають на карантині в Японії - на борту круїзного лайнера Diamond Princess.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, в американському посольстві в Токіо пояснили, що близько 380 осіб у неділю відправляться на США в літаку.

Зазначається, що всіх евакуйованих після повернення в США помістять на двотижневий карантин.

Як відомо, на судні у 218 осіб було діагностовано коронавірус COVID-19. З цієї причини пасажири і члени екіпажу залишаються на борту - на карантині.

Раніше на цьому тижні влада Японії дозволили 11 пасажирам зійти на берег. Йдеться про людей старших 80 років, у яких були проблеми зі здоров'ям, не пов'язані з коронавірусом. Їх помістили на карантин на суші.

Також читайте: Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч із ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук

Як повідомлялося, круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого перебуває 3,7 тисячі осіб, 3 лютого помістили на карантин в порту Йокогами, Японія, через коронавірус. На борту лайнера Diamond Princess - 25 українців.

Серед заражених двоє українців, у яких лабораторно підтверджено інфікування новим коронавірусом. Це члени екіпажу - 25-річний чоловік і 37-річна жінка, які працювали на кухні і в обслуговуванні лайнера.

МОЗ анонсував, що евакуацію громадян України з Ухані почнуть 18 лютого. Евакуацію здійснить українська авіакомпанія SkyUp.

Евакуація українців мала відбутися 11 лютого, але її відклали. 50 осіб, які попередньо погодилися на евакуацію в Україну, мають підписати інформовану згоду на карантин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175903
 
 
 Топ коментарі
 
летучий китаяндец какой то, а не пароход...
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Вот что значит гражданин для США. А некоторые даже из Китая не могут забрать.
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Вот что значит гражданин для США. А некоторые даже из Китая не могут забрать.
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как бабло рубить так они граждане мира, а как эпидемия так - "почему стране на меня наплевать, если у меня фрукты закончились".
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возвращать зараженных граждан к себе в страну большой риск
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США не просто так построили карантинные лагеря.
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та чув вже, не сыпь мне соль на ухо...
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вопрос безопасности в етом случае должен быть на первом месте, надеюсь все все понимают.
да - надо забирать - нет не надо опускать пока всех инфузорий с них не вырясут...
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Ну да,лживою информацию украинских СМИ распространяете а поледние новости из мировых источников удаляете в том числе от самих америкосов.
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Ну так статистика вперта річ... ти тут майже цілодобово граєшся на патріотичних почуттях... а сам то ти хто?
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ето вы сейчас зеленых спрашиваете?
так они уже не за бубу голосовали, а против пороха...
дали буде - голосовали, но испортили бюллетень - бо обе твари одинаковые....
следующая стадия - не голосовали вообще...
и сами себе будут верить.
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Як можна було красти, мародерити і брехати п'ять років і при цьому сподіватись, що тебе переоберуть? Як можна було після цього дорікати українцям, що вони "не такі"?
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Помню, в 80-х, прошлого века, флагман круизного Мирового Флота- "Ройал Принцесс". Дважды натыкался на него: в Колумбии и в Греции, когда он становился в паре сотен метрах, от меня. К нему было не подойти ближе метров 30-40, секьюрити бдили. А сейчас, у Компании такой(!!!) залёт! Кошмар. Страховщики, как я понимаю- у ужасе!
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ето точно - стаховая компания етого парохода в глубоком минусе...
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Решение япенцев держать корабль в море на привязи выглядит очень странным. Вроде умных людей из себя корчат, а не доганяют, что из этих 3700 людей на лайнере переболеют ровно 3700.
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Острів безлюдний, а ліки та харчі скидать з повітря
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примерно то же японцы и делают - корабль на якоре, на берег тока незараженные
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Меня, лично, тока один вопрос волнует: там с бухлом как? Если много, то жить можно. А если собирались в Йокогаме запас пополнить?! Тогда- оставшиеся пока здоровыми от вируса, рискуют стать пациентами психиатра.
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ой не спеши....
судя по кол-ву зараженных на том пароходе они все по быстряку там перетрахались
или из однного стакана сербали - общительные до хера китайцы...
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Так я и не спешу. Вон, Америка, уже спешит. Наверное, имеют основания. Головняк, конечно- глобальный. Не завидую ни тем, кто на борту, ни тем, кто отвечает за принятие решений на берегу. Дело то ведь- тонкое. Вспоминая пассажиров Ройал Принцесс, не могу не отметить, что там- уже далеко не траха им было. Старичья- за гланды! Им и простой грипп- уже перебор!
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noone left behind

и соответственно Америка так и делает...
но тут и правда тонко - да там американцы, но там еще и вирусняк, который американцам на материке абсолютно не нужен...
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Ну, да. Они не станут вывозить на какой-нибудь из Гавайских островов, это была бы самоподстава... Да, уж... вспоминаю своё чувство зависти, при рассматривании вблизи таких вот красавцев-пассажиров-круизеров... А оно вона как бывает.
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А де ж то наша канадська тітонька Vedana? Ай невже зміна закінчилась? Але нічого страшного! Не переживайте шановне товариство) На зміну обов'язково прийдуть псевдосвідки пархатого: кацахол, роман іванович, мора зфайфер, з нами бог та ураїна, враг рода чєловєчєского і прочіє мєлкобуржуазниє елємєнти... друзі ви заробляєте не тільки на цензорі аше й на власній душі... признаюсь чесно шо гроші менше коштують... нічого особистого
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у вас, діду, бачу зміна тільки почалася і не відпускае клята діменція
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От і добре. Відпочивайте. Увечері знову на зміну.
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Три пятнадцять... п'ятіррку то ввх не забрав?
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