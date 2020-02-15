 США евакуюють своїх громадян, затриманих на лайнері Diamond Princess через коронавірус

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, в американському посольстві в Токіо пояснили, що близько 380 осіб у неділю відправляться на США в літаку.
Зазначається, що всіх евакуйованих після повернення в США помістять на двотижневий карантин.
Як відомо, на судні у 218 осіб було діагностовано коронавірус COVID-19. З цієї причини пасажири і члени екіпажу залишаються на борту - на карантині.
Раніше на цьому тижні влада Японії дозволили 11 пасажирам зійти на берег. Йдеться про людей старших 80 років, у яких були проблеми зі здоров'ям, не пов'язані з коронавірусом. Їх помістили на карантин на суші.
Як повідомлялося, круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого перебуває 3,7 тисячі осіб, 3 лютого помістили на карантин в порту Йокогами, Японія, через коронавірус. На борту лайнера Diamond Princess - 25 українців.
Серед заражених двоє українців, у яких лабораторно підтверджено інфікування новим коронавірусом. Це члени екіпажу - 25-річний чоловік і 37-річна жінка, які працювали на кухні і в обслуговуванні лайнера.
МОЗ анонсував, що евакуацію громадян України з Ухані почнуть 18 лютого. Евакуацію здійснить українська авіакомпанія SkyUp.
Евакуація українців мала відбутися 11 лютого, але її відклали. 50 осіб, які попередньо погодилися на евакуацію в Україну, мають підписати інформовану згоду на карантин.
да - надо забирать - нет не надо опускать пока всех инфузорий с них не вырясут...
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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ююююю.ю.ю
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так они уже не за бубу голосовали, а против пороха...
дали буде - голосовали, но испортили бюллетень - бо обе твари одинаковые....
следующая стадия - не голосовали вообще...
и сами себе будут верить.
судя по кол-ву зараженных на том пароходе они все по быстряку там перетрахались
или из однного стакана сербали - общительные до хера китайцы...
и соответственно Америка так и делает...
но тут и правда тонко - да там американцы, но там еще и вирусняк, который американцам на материке абсолютно не нужен...
Гарний у вас нік