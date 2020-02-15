 Кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевищила 1500 осіб, заражених - 66 492

Про це повідомляє "Синьхуа", передає Цензор.НЕТ.
"У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР в суботу повідомили про 2641 новий підтверджений випадок зараження коронавірусом нового типу, а також про 143 нових летальних випадків за п'ятницю", - йдеться в звіті.
Як зазначається, 139 осіб померли в провінції Хубей, двоє - в провінції Хенань (обидві - Центральний Китай). По одному випадку зафіксовано в Пекіні і місті Чунцин, на південному заході країни.
Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в материковому Китаї склала 66 492. Від викликаної ним пневмонії вже померли 1523 людини.
Стан 11 053 пацієнтів оцінюється як важкий, водночас станом на кінець п'ятниці 8096 людей були виписані з лікарень після одужання.
Наразі в Україні не зареєстровано жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом COVID-19.
Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Як повідомлялося, крім КНР, випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували в 27 країнах. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і проходить безсимптомно.
до чого б це ?
и всегда позади воронье ... и гробьі
ну нам в принципі побоку, нас не стосується... кхи-кхи(падає)
Запрещено покидать жилые комплексы вообще. Военные будут задерживать всех кто на улице
Вірус прибере все біосміття із обличчя планети!
Ну, а потім буде перезавантаження, на другий термін розвитку цивілізації!
Не хрін шастать, роз'їздились!
1526 - погибших
66 492 больных из них 11 053 тяжелых, вот 7 к одному.. и такая хрень с самого начала...цифры растут пропорции сохраняются
Смотри официальный сайт.
поки що...
Я Вам больше скажу, если в Украине кто-то умрет от этого вируса, то поставят диагноз пневмония, а причиной смерти укажут отек легких. Никто с выделением вируса заморачиваться не будет. По крайней мере в маленьких городах - точно.
Хотя когда-то читал какого-то эпидимиолога, который утверждал, что подобные вирусы утрачивают свою смертоносность и увеличивают заразность при распространении среди людей. Т.е. самой страшной была первая трансформация, когда заразились от животных, первые передачи между людьми тоже были смертельными. А пока этот вирус дойдет до нас, он может стать не страшней обычной простуды. Вот на это я и надеюсь.
Гаврилу мать не закаляла.
И спорт Гаврила не любил
Хоть маской прикрывал хлебало
Гаврилу вирус победил.
И спорт Гаврила не любил.
Гаврила грипп лечил "боярой"
Но грипп Гаврилу победил.
Во блин в Украине нету,так не волнуйтесь на днях правительство его завезет.
вірус не буде перебирати, йому всі підійдуть.
"Нам хотелось, чтобы каждую семью затронула война", - заявил Денис Паслер на концерте.
и шо им какой то вирус.....
підказка юристці Скалецькій
1. Китайские врачи за работой, они ищут больных китайцев и лечат их...
2. Китай. Задержана группа подозреваемых в том, что они заражены #коронавирусом. Под конвоем на "лечение" #ухань
67 088
Що для цього потрібно:
1.Провести діагностику на наявність зараження кожної людини хто був в Китаї від початку епідемії - для виявлення хворих і носіїв.
2.Розташувати потенційно небезпечних людей на тимчасовий карантин, щоб остаточно переконається що люди здорові.
Бажано на території Китаю, так як китайці мають хоч якийсь досвід пов'язаний з цим вірусом.
Зараз Україна не готова до епідемії - це правда, але поки є час, потрібно створити всі умови для її нерозповсюдження, це буде дешевше і легше ніж коли "джин буде випущений з пляшки" і вірус "піде гуляти" по всій країні.
На деякий час - поки не знайдуть ефективниx ліків, я б запропонував зупинити еміграцію і туризм з Китаем, це теж дозволить зменшити ризики.