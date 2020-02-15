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Все про:Китай (417) смерть (3833) COVID-19 (27)

 Кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевалила за 1500, заражених - 66 492

За останню добу кількість жителів Китаю, заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 66 492. Від викликаної ним пневмонії вже померли 1523 людини.

Про це повідомляє "Синьхуа", передає Цензор.НЕТ.

"У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР в суботу повідомили про 2641 новий підтверджений випадок зараження коронавірусом нового типу, а також про 143 нових летальних випадків за п'ятницю", - йдеться в звіті.

Як зазначається, 139 осіб померли в провінції Хубей, двоє - в провінції Хенань (обидві - Центральний Китай). По одному випадку зафіксовано в Пекіні і місті Чунцин, на південному заході країни.

Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в материковому Китаї склала 66 492. Від викликаної ним пневмонії вже померли 1523 людини.

Стан 11 053 пацієнтів оцінюється як важкий, водночас станом на кінець п'ятниці 8096 людей були виписані з лікарень після одужання.

Наразі в Україні не зареєстровано жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч із ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук

Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Як повідомлялося, крім КНР, випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували в 27 країнах. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175892
 
 
 Топ коментарі
 
В цій історії все підозріло... особливо офіційна статистика
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Баллада о китайце Гавриле.

Гаврилу мать не закаляла.
И спорт Гаврила не любил
Хоть маской прикрывал хлебало
Гаврилу вирус победил.
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Ухань все.
Запрещено покидать жилые комплексы вообще. Военные будут задерживать всех кто на улице
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кажуть, в китаї різко зросла кількість воронья...
до чого б це ?
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https://twitter.com/nerd_hawk/status/1227060878333370368?s=19
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Ложь и зло посмотри как их лица грубьі
и всегда позади воронье ... и гробьі
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Все же, скорее всего статистика явно занижена. Там власти, выгоняют сотрудников на работу, зачем? Получат ещё один всплеск.
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по той же причине по которой угробили зря кучу людей в Чернобыле - комунизм.
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чет подозрительно что почти все случаи в 1 провинции... ибо писали что карантин там установили приблизительно на у нас на ОРДЛО - нельзя ехать, но если надо то мона)
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В цій історії все підозріло... особливо офіційна статистика
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та ше пишуть шо коммі = брехня(знаємо), а заражених на порядок(в 10 разів ) більше.
ну нам в принципі побоку, нас не стосується... кхи-кхи(падає)
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Вот скоро мы привезем самолет короновируса, вот это будет ДА. Шахты закрываем, а чем сжигать будем?
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Ви це зробили разом)
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Добре що справа йде до весни і літа, сонечко дасть раду тому вірусяці
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Ухань все.
Запрещено покидать жилые комплексы вообще. Военные будут задерживать всех кто на улице
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Да, Ухань, кажись, ********. Как бы то же по всему шарику не случилось.
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Нічого страшного!
Вірус прибере все біосміття із обличчя планети!
Ну, а потім буде перезавантаження, на другий термін розвитку цивілізації!
Не хрін шастать, роз'їздились!
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Якби зі своєю сімєю не потрапити в розряд біосміття а в золотий міліард...
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Не те цифры сравниваешь...8096 человек выздоровели 1523 умерли
66 492 больных из них 11 053 тяжелых, вот 7 к одному.. и такая хрень с самого начала...цифры растут пропорции сохраняются
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Тоже не те цифры - много людей со слабыми симптомами или даже решили дому потому что в госпиталях нет места. В принципе этот просрач китайский для китая может стать как Чернобыль для союза.
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66492 человек это заболевшие в Китае.
Смотри официальный сайт.
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заразившиеся тоже все азиаты.
поки що...
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смех смехом, a чихающий китаец - ето старт на 100метровку .....
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Баллада о китайце Гавриле.

Гаврилу мать не закаляла.
И спорт Гаврила не любил
Хоть маской прикрывал хлебало
Гаврилу вирус победил.
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Гаврилу мать не закаляла
И спорт Гаврила не любил.
Гаврила грипп лечил "боярой"
Но грипп Гаврилу победил.
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На данный момент в Украине не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19.Источник: https://censor.net.ua/n3175892

Во блин в Украине нету,так не волнуйтесь на днях правительство его завезет.
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Если вы за этих с Уханя,так то еще полбеды.Скоро с Пекина,Шанхая,Гуанчжоу своим ходом через Стамбул прилетят и их не проверит никто.
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А что с Пекином не то ? Целых 379 заболевших за 1,5 месяца. 3 умерло. Там больного очень сложно найти на улице.
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Главное не паниковать, все вирусы привязаны к сезонности и климатическим особенностям. Не факт что вирус приживется в Украине, даже если его завезут, ему понадобится время на оклиматизацию, а время не на его стороне... Вспышек по миру не наблюдается, так что главное на Бога надеяться, но самим не плошать.
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вы забыли, что Украина на сегодня турбулентная, а значит приживается все и принимается все, кроме здорового разума.
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в чём разница климата Китая и нашего? сейчас ни в чём ибо зима тёплая и мокрая а это идеальная среда для любого вируса
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Ну как минимум генетика разная, экология, та даже хим. состав воды. Но главное генетика, иммунитет разный.
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та все майже однакове.
вірус не буде перебирати, йому всі підійдуть.
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Перші випадки зараження у Китаї були у першій половині грудня. Пройшло два місяці, тому в мене такі позитивні настрої, логічно що вірусу не вистачить часу на поширення у разі профілактичних заходів. Все буде добре.
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якби в Китаї було не стільки населення, то я би ваш оптимізм поділяла, а так.. не дуже.
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скоро, в Китаї, не буде стільки населення Кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевалила за 1500, заражених - 66 492 - Цензор.НЕТ 5992 так що не хвилюйтесь
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не думаю, їх пташиний не брав і скільки там ще було різновидів? І все одно забагато їх. Можливо цей зменшить. Хоча є он ще Індія і там населення ще більше, правда звідти ні яка холєра не йде.
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Вспышек не наблюдается,не наблюдается так как у берегов Японии стоит круизный лайнер,Япония даже японцев невпускает в страну.У берегов Италии стоит круизный лайнер из итальянцами а Италия не впускает даже своих граждан в страну.Только почему-то Украина горит желанием привезти нескольких своих граждан в страну не взирая на то что могут пострадать тысячи а может и более нив чем неповинных украинцев.Тем более что если по Вашей логике украинцы могут и не заболеть и этот вирус сезонный так не лучше ли для безопасности украинского народа переждать этот вирусный сезон этим украинцам в Китае?
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Ну так нужно нанять корабль и пусть отдохнут на нем пару недель. Для профилактики.
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Лучше на деньги выделенные правительством создать им королевские условия на время карантина чем после выделять на лечение украинцев в Украине в сотни раз больше.
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США своих 380 своих граждан с лайнера, что стоит на карантине в Японии, собираются эвакуировать к себе самолетом.
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Из последних новостей узнал что лайнер снят из карантина и причалил к берегу и все пасажиры безпрепятствено могут идти куда им надо.
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Ага. Там вообще с него выйти нельзя. До окончания всех проверок.
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В Оренбургской области Российской Федерации прошел концерт в честь Года памяти и славы, на мероприятие также пришел и губернатор области Денис Паслер.

"Нам хотелось, чтобы каждую семью затронула война", - заявил Денис Паслер на концерте.

и шо им какой то вирус.....
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Желания имеют свойство сбываться. Рано или поздно )))
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при таких цифрах просто смешно читать, что жители Украины, возвращающиеся с этой зоны не могут принудительно находится в карантине. Странно ибо мотив -нет эпидемии- странный. Везде карантин в течении 2 недель и это обязательно. Неужели мало зеленой эпидемии, так еще и короновируса не хватает. Укр СМИ пишут такую чепуху и одна другую опровергает...
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по Закону його необхідно оголосити на певній території.
підказка юристці Скалецькій
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Як зможе вилетіти літак з українцями з Уханю, коли там карантин?
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Китайцы коридор открыли, птичка улетела, закрыли.
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продажа наклювных масок идет согласно зеленой предположухе...
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В теленовостях о предстоящей 18 февраля эвакуации уже добавляют: больных забирать не будут. Это прогресс. Хорошо бы, если бы не забирали ещё и носителей вируса без явных признаков заболевания. Для этого каждый желающий улететь должен на месте пройти тест и получить справку, что не является носителем. Тем более, что по последним сообщениям, в Китае придуман и успешно используется новый экспресс-тест.
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"...должен на месте пройти тест". Но такого требования к желающим эвакуироваться Минздрав Украины пока что не предъявляет. Боится поступить негуманно по отношению к соотечественникам, желающим вернуться на родину (и, возможно, в результате заразить других соотечественников).
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Кто может прислать в колбочке из Китая? Обещаем применить только в ВР! Скинемся всей страной!
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зрозуміло,100 померлих на добу -це максимальна цифра, дозволена компартією КНР. Масштаби очевидно набагато серйозніші , але китайців все одно багато та народжуваність все покриє. а ось українцям, які вимирають шаленими темпами і без всіляких екзотичних вірусів-варто берегтися.
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Сейчас для китайских власте главное - это не потерять страну. Это не шутка.
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Две третьих населения земли переболеют вирусом. Так шо вперёд в аптеку за масками !
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Просвета не видно. Оптимизм необоснован. Лучше для здоровья быть реалистом.
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китайцы просто не знают шо в Украине уже давно создано "тайное" оружие от любых коронавирусов -БАХИЛЫ ! Кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевалила за 1500, заражених - 66 492 - Цензор.НЕТ 2550
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кому суждено помереть от вируса, того не убьют в подворотне.
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Прочитав коменти. Україна входить в першу трійку по СНІДу, вживанню наркотикам та алкоголю в Європі. Якщо буде коронавірус, то не знаю, цього сезону від звичайного грипу в нас померло 29 осіб і це тільки з січня. А скільки там від ускладнень? Навіть немає статистики.
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