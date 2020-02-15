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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (4522) Столтенберг Єнс (456) Мюнхен (83) Крісталіна Георгієва (2)

 Зеленський у Мюнхені зустрінеться із генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки в ФРН 15 лютого зустрінеться в Мюнхені з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Столтенберг сам анонсував зустріч із Зеленським у коментарі журналістам в п'ятницю, повідомляє NATO News.

"У Мюнхені я зустрінуся з багатьма лідерами, включно з міністрами закордонних справ Китаю і Росії, а також з президентом Зеленським та багатьма іншими", - зазначив він.

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Як стало відомо агентству, в суботу в Мюнхені президент Зеленський зустрінеться також з американськими сенаторами та прем'єр-міністром Баварії Маркусом Содером.

Раніше повідомлялося, що Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175891
 
   
 Топ коментарі
 
Helgi Sharp is with Ol Sharp.
13 hrs ·

КОРОТКО ПО МЮНХЕНУ.
Там представили пророссийский план прекращения войны на Донбассе - "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".
Его главные бенефициары: бывший министр иностранных дел РФ Иванов, гендиректор Россовета по международным делам Кортунов, директор Российского совета по международным делам Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Хуг, бывший канцлер ФРГ Шредер. Ну, и несколько наших деятелей.
Под "миротворческим и гуманитарным" словоблудием торчат уши главной российской идеи-фикс - прямые переговоры с боевиками, интеграция ОРДЛО в Украину на кремлёвских условиях etc. Вплоть до того, что кто-то там собрался обсуждать "украинскую идентичность". При этом ни слова о выводе российских войск с оккупированных территорий. И всё это, якобы, в европейской обёртке Euro-Atlantic Security Leadership Group.
Утверждают, что предварительно этот документ попал не в МИД, а в ОПУ к Ермаку, и тот в принципе согласился с его основными положениями - правда, с оговорками.
На этом фоне в дипломатическую игру активно включился ПАП. Первое, чего он добился вместе с европейскими симпатиками Украины: руководство Мюнхенской конференции не признало план официальным документом, а его текст удалило с официального мероприятия.
Но это ещё не победа. Сегодняшний телефонный звонок Зе Путину был связан именно с этим планом - кремлёвский карлик активно давил на ЗЕ с целью его принятия в качестве компромисной альтернативы Минским соглашениям. Мол, смотри: идём на определённые взаимные уступки бла-бла-бла... А за это мы и всех заложников отпустим, и в восстановлении Донбасса поможем, и тебя лично не обидим.
Дальше. Сегодня вечером украинское МИД официально отвергло этот план, но в разговоре со мной (буквально час назад) один из его сотрудников признался, что это больше шантаж со стороны Киева для того, чтобы внести правки в 1, 3, 6, 11 и 12 "шаги" упомянутого документа.
Таким образом, консультации в Мюнхене продолжаются, и не исключаю, что в результате давления на украинскую сторону, данный план в несколько видоизменённом виде будет представлен общественности в качестве внешнеполитического "прорыва".
Одновременно надеюсь, что и Порошенко, и его проукраинские европейские друзья сделают всё возможное для того, чтобы Украина не наступила на грабли печальноизвестного "Мюнхенского сговора" и не стала главным объектом жертвоприношения в процессе умиротворения агрессора. А он, агрессор, с 30-х годов прошлого столетия не изменился ни на йоту.
Только что туда прибыл Зеленский. Наблюдаем. Буду информировать
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І яка користь від цих зустрічей ....
Тільки і думаєш, аби десь не зрадив, зайвого не ляпнув.
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Толку как обычно будет ноль...
Что и не удивительно...чувачОк с ксивой презЕдента...это пустое место...тот же ноль...
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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Завязывай с тяжолыми наркотиками, переходи на кокс!))как харант
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"Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в ФРГ 15 февраля встретится в Мюнхене с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой"
И?
Поцеловал ей ручку?
Сказал комплимент?
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Я так понял, с Патрушевым и Сурковым Зе уже с утреца погутарил.
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Весной 2014 года Донбасс стоял перед дилеммой - либо Украина, либо Россия… Теперь выбор Донбасса усложнился. Вместо дилеммы возникла трилемма: либо проситься в Россию - где не ждут и уже не хотят, либо проситься обратно в Украину - где тебя уже ненавидят, либо на развалинах Донбасса пухнуть с голоду, в «гордом одиночестве»…
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встретился и все испортил..)))
оно не лох... оно терпила моника
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В фашистском экстазе холопы …
Как в заднице пакостный глист
Смердит на задворках Европы
Россия, страна-террорист

Подобно взбесившейся псине
Готовой весь мир искусать
Клыки выставляет Россия
Пытаясь соседей терзать

И всех мировых террористов
Кормила Россия сполна
И даже немецких фашистов
Уже защищает она

В Кремле КГБ-ешная ****
Поставила раком страну
Пытаясь проверенным трюком
Начать мировую войну

Руками пропитых бандитов
Сбивает она самолёт
Голландские дети убиты
И взрослые . Кто разберёт …

Среди окровавленных трупов
Сдирая браслеты с их тел
Кайфуют наёмников группы
И volks-палачи ДНР

В Кремле же с ухмылкой маньяка
Смотря на растерзанный мир
Сидит В.В.Путин-собака
Упившийся кровью вампир

Пойми же Европа-старушка
Америка, слушай сюда
Россия тебе не подружка
Исчадие ада она

Большая звериная зона
Что с ядерной бомбой в руках
Россия - она вне закона
А разве законен ГУЛАГ?!

Должны мы все вместе сплотиться
Должны до победы стоять
России не дать взбелениться
И место её указать

Чтоб души не дать искорёжить
Чтоб дети без страха росли
Россию пора уничтожить
На благо планеты Земли.
(18.07.2014, «Злой Одессит», пользователь «rajgap»).
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"Я обязательно выстою". Осужденный в Италии Маркив написал письмо украинцам...кремлёвский Фюрер оккупант, должен сидеть в тюрьме, а не защитники,которых обвиняют в убийстве жертв и пособников российской пропаганды Зеленський у Мюнхені зустрінеться із генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою - Цензор.НЕТ 7802
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Зеленський у Мюнхені зустрінеться із генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою - Цензор.НЕТ 567

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

14 Февраля 20:36 12

0
Мюнхенская капитуляция, на которую согласился Зеленский - подробности

Сегодня в Мюнхене был представлен российский план из 12 пунктов предусматривающий полную и безоговорочную капитуляцию Украины. Зеленский на все согласен, и это подтвердил в сегодняшнем разговоре с плешивым фюрером.
Подробности от Helgi Sharp:
КОРОТКО ПО МЮНХЕНУ.
Там представили пророссийский план прекращения войны на Донбассе - "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".
Его главные разработчики и бенефициары: бывший министр иностранных дел РФ Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Кортунов, программный директор Российского совета по международным делам Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Хуг, бывший канцлер ФРГ Шредер.
Под "миротворческим и гуманитарным" словоблудием торчат уши главной российской идеи-фикс - прямые переговоры с боевиками, интеграция ОРДЛО в Украину на кремлёвских условиях. И всё это, якобы, в европейской обёртке Euro-Atlantic Security Leadership Group.
Утверждают, что предварительно этот документ попал не в МИД, а в ОПУ к Ермаку, и тот В ПРИНЦИПЕ согласился с его основными положениями - правда, высказал некоторые оговорки.
На этом фоне в дипломатическую игру активно включился ПАП. Первое, чего он добился вместе с европейскими симпатиками Украины: руководство Мюнхенской конференции не признало план официальным документом, а его текст удалило с официального мероприятия.
Но это ещё не победа. Сегодняшний телефонный звонок Зе Путину был связан именно с этим планом - кремлёвский карлик активно давил на ЗЕ с целью его принятия в качестве компромисной альтернативы Минским соглашениям. Мол, смотри: идём на определённые взаимные ступки бла-бла-бла... А за это мы и всех заложников отпустим, и в восстановлении Донбасса поможем, и тебя лично не обидим.
Дальше. Сегодня вечером украинский МИД "официально отверг" этот план, но в разговоре со мной (буквально час назад) один из сотрудников внешнеполитического ведомства признался, что это больше шантаж со стороны Киева для того, чтобы внести поправки в 1, 3, 6, 11 и 12 "шаги" упомянутого документа.
Таким образом, консультации в Мюнхене продолжаются, и не исключаю, что после давления на украинскую сторону, данный план в несколько видоизменённом виде будет представлен общественности в качестве внешнеполитического "прорыва".
Одновременно надеюсь, что и Порошенко, и его проукраинские европейские друзья сделают всё возможное для того, чтобы Украина не наступила на грабли печальноизвестного "Мюнхенского сговора" и не стала главным объектом жертвоприношения в процессе умиротворения агрессора. А он, агрессор, с 30-х годов прошлого столетия не изменился ни на йоту.
Наблюдаем. Буду информировать.
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