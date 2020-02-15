 Зеленський у Мюнхені зустрінеться із генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Крім того, Столтенберг сам анонсував зустріч із Зеленським у коментарі журналістам в п'ятницю, повідомляє NATO News.
"У Мюнхені я зустрінуся з багатьма лідерами, включно з міністрами закордонних справ Китаю і Росії, а також з президентом Зеленським та багатьма іншими", - зазначив він.
Як стало відомо агентству, в суботу в Мюнхені президент Зеленський зустрінеться також з американськими сенаторами та прем'єр-міністром Баварії Маркусом Содером.
Раніше повідомлялося, що Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки.
Что и не удивительно...чувачОк с ксивой презЕдента...это пустое место...тот же ноль...
И?
Поцеловал ей ручку?
Сказал комплимент?
оно не лох... оно терпила моника
Как в заднице пакостный глист
Смердит на задворках Европы
Россия, страна-террорист
Подобно взбесившейся псине
Готовой весь мир искусать
Клыки выставляет Россия
Пытаясь соседей терзать
И всех мировых террористов
Кормила Россия сполна
И даже немецких фашистов
Уже защищает она
В Кремле КГБ-ешная ****
Поставила раком страну
Пытаясь проверенным трюком
Начать мировую войну
Руками пропитых бандитов
Сбивает она самолёт
Голландские дети убиты
И взрослые . Кто разберёт …
Среди окровавленных трупов
Сдирая браслеты с их тел
Кайфуют наёмников группы
И volks-палачи ДНР
В Кремле же с ухмылкой маньяка
Смотря на растерзанный мир
Сидит В.В.Путин-собака
Упившийся кровью вампир
Пойми же Европа-старушка
Америка, слушай сюда
Россия тебе не подружка
Исчадие ада она
Большая звериная зона
Что с ядерной бомбой в руках
Россия - она вне закона
А разве законен ГУЛАГ?!
Должны мы все вместе сплотиться
Должны до победы стоять
России не дать взбелениться
И место её указать
Чтоб души не дать искорёжить
Чтоб дети без страха росли
Россию пора уничтожить
На благо планеты Земли.
(18.07.2014, «Злой Одессит», пользователь «rajgap»).
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
14 Февраля 20:36 12
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Мюнхенская капитуляция, на которую согласился Зеленский - подробности
Сегодня в Мюнхене был представлен российский план из 12 пунктов предусматривающий полную и безоговорочную капитуляцию Украины. Зеленский на все согласен, и это подтвердил в сегодняшнем разговоре с плешивым фюрером.
Подробности от Helgi Sharp:
КОРОТКО ПО МЮНХЕНУ.
Там представили пророссийский план прекращения войны на Донбассе - "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".
Его главные разработчики и бенефициары: бывший министр иностранных дел РФ Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Кортунов, программный директор Российского совета по международным делам Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Хуг, бывший канцлер ФРГ Шредер.
Под "миротворческим и гуманитарным" словоблудием торчат уши главной российской идеи-фикс - прямые переговоры с боевиками, интеграция ОРДЛО в Украину на кремлёвских условиях. И всё это, якобы, в европейской обёртке Euro-Atlantic Security Leadership Group.
Утверждают, что предварительно этот документ попал не в МИД, а в ОПУ к Ермаку, и тот В ПРИНЦИПЕ согласился с его основными положениями - правда, высказал некоторые оговорки.
На этом фоне в дипломатическую игру активно включился ПАП. Первое, чего он добился вместе с европейскими симпатиками Украины: руководство Мюнхенской конференции не признало план официальным документом, а его текст удалило с официального мероприятия.
Но это ещё не победа. Сегодняшний телефонный звонок Зе Путину был связан именно с этим планом - кремлёвский карлик активно давил на ЗЕ с целью его принятия в качестве компромисной альтернативы Минским соглашениям. Мол, смотри: идём на определённые взаимные ступки бла-бла-бла... А за это мы и всех заложников отпустим, и в восстановлении Донбасса поможем, и тебя лично не обидим.
Дальше. Сегодня вечером украинский МИД "официально отверг" этот план, но в разговоре со мной (буквально час назад) один из сотрудников внешнеполитического ведомства признался, что это больше шантаж со стороны Киева для того, чтобы внести поправки в 1, 3, 6, 11 и 12 "шаги" упомянутого документа.
Таким образом, консультации в Мюнхене продолжаются, и не исключаю, что после давления на украинскую сторону, данный план в несколько видоизменённом виде будет представлен общественности в качестве внешнеполитического "прорыва".
Одновременно надеюсь, что и Порошенко, и его проукраинские европейские друзья сделают всё возможное для того, чтобы Украина не наступила на грабли печальноизвестного "Мюнхенского сговора" и не стала главным объектом жертвоприношения в процессе умиротворения агрессора. А он, агрессор, с 30-х годов прошлого столетия не изменился ни на йоту.
Наблюдаем. Буду информировать.