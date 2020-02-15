 Зеленський у Мюнхені зустрінеться із генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Столтенберг сам анонсував зустріч із Зеленським у коментарі журналістам в п'ятницю, повідомляє NATO News.

"У Мюнхені я зустрінуся з багатьма лідерами, включно з міністрами закордонних справ Китаю і Росії, а також з президентом Зеленським та багатьма іншими", - зазначив він.

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Як стало відомо агентству, в суботу в Мюнхені президент Зеленський зустрінеться також з американськими сенаторами та прем'єр-міністром Баварії Маркусом Содером.

Раніше повідомлялося, що Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки.