 Розшифрувати не можемо. Вони просто лежать у нас, - глава МЗС Ірану Заріф про самописці літака МАУ

Про це Заріф заявив в інтерв'ю, яке дав 14 лютого в Мюнхені американському телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що згідно з нормами міжнародного повітряного права Іран має право очолити розслідування причин падіння авіалайнера. Але необхідного програмного забезпечення для вилучення цих чорних ящиків у країні немає. За словами Заріфа, Тегеран звертався за допомогою до Сполучених Штатів, але безрезультатно.
Журналіст запитав главу іранського МЗС, що зараз відбувається з самописами. Той відповів, що вони "просто лежать" і до них "ніхто не доторкнеться без присутності всіх зацікавлених сторін".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Кажется в 95 квартале проще было власть пародироваь
чего б они "просто лежали" ??? от шайтаны! сам не гам и другому не дам!
тогда ни у кого не будет возможности что либо подделать/исказить.
иран государство террорист
или хорошо сидеть в иране и хрюкать в унисон с местной свинотой про взрыв двигателя ?
если правда обращались к Штатам и те "безрезультатно" на ето должны быть какие то причины о которых мы не знаем....
США должны передать Ирану программное обеспечение.
Пикантная ситуация.
зато пафоса и вони на весь мир