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 Події, За кордоном
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 Розшифрувати не можемо. Вони просто лежать у нас, - глава МЗС Ірану Заріф про самописці літака МАУ

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив про неможливість розшифрувати без участі західних експертів чорні ящики літака "Міжнародних авіаліній України", збитого іранськими військовими під Тегераном.

Про це Заріф заявив в інтерв'ю, яке дав 14 лютого в Мюнхені американському телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що згідно з нормами міжнародного повітряного права Іран має право очолити розслідування причин падіння авіалайнера. Але необхідного програмного забезпечення для вилучення цих чорних ящиків у країні немає. За словами Заріфа, Тегеран звертався за допомогою до Сполучених Штатів, але безрезультатно.

Журналіст запитав главу іранського МЗС, що зараз відбувається з самописами. Той відповів, що вони "просто лежать" і до них "ніхто не доторкнеться без присутності всіх зацікавлених сторін".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чорні ящики" літака МАУ належать Україні, - глава МЗС Канади Шампань

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175890
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас бубочка топнет ногой и ему быстро передадут ящики.
Кажется в 95 квартале проще было власть пародироваь
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Бядааа!!! Иран не может расшифровать, мы не можем их ВОСТРЕБОВАТЬ, как НАШУ СОБСТВЕННОСТЬ!!!! Выход один: отдайте ящики пыне!!! Мокшане - все сделают! Хотя... думаю, все, что НАДО было сделать, с ними давно уже сделали...
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Сейчас бубочка топнет ногой и ему быстро передадут ящики.
Кажется в 95 квартале проще было власть пародироваь
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и даже если реально передадут Украине ,Канаде и так далее то допускаю, как версию.... что те ящики давно электро импульсом уже случайно обработаны... и информация на них просто стерта... искажена... любое изделие тем более имеющие электронику и платы подвержено влиянию магнитному и электрическому силовому полю..
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да...вони спеціалісти в цьому плані..
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Бачили як із суперджета випускається трап для евакуації ?
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Они должны отдать либо стране - владельцу самолета (то есть нам, но у нас, я подозреваю, тоже нет ни опыта, ни оборудования), либо заводу-изготовителю (но отдавать что-то в США аятоллы категорически отказываются). Канада настаивает на передаче ей, как стране, у которой пострадало наибольшее количество граждан. Но аятоллы тоже против, им Канада тоже не нравится. Так что там сейчас клинч. Ещё проявляет дипломатическую активность Франция, которая и может, и традиционно имеет влияние на исламские страны. А, ну да, и кацапы, куда же без них. Но они там каким боком, непонятно, и поэтому все будут против.
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Бядааа!!! Иран не может расшифровать, мы не можем их ВОСТРЕБОВАТЬ, как НАШУ СОБСТВЕННОСТЬ!!!! Выход один: отдайте ящики пыне!!! Мокшане - все сделают! Хотя... думаю, все, что НАДО было сделать, с ними давно уже сделали...
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значит уже что-то наколупали... рогами рашкиными...тут даже и гадать не надо
чего б они "просто лежали" ??? от шайтаны! сам не гам и другому не дам!
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расшифровывать такие записи нужно собрав вместе все заинтересованные стороны.
тогда ни у кого не будет возможности что либо подделать/исказить.
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Так а чего он "просто лежит" у них? Тут не так все просто. Пусть просто отдадут его Украине.
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нет не вся, каждый занимается тем чем привык... Шеколадный,- как никак созидатель, творец... А клоун?- он и есть клоун..., пародист играющий президента
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Бядааа!!! Иран не может расшифровать, мы не можем их ВОСТРЕБОВАТЬ, как НАШУ СОБСТВЕННОСТЬ!!!! Выход один: отдайте ящики пыне!!! Мокшане - все сделают! Хотя... думаю, все, что НАДО было сделать, с ними давно уже сделали...
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даже чурки ноги вытирают об нашего гидранта а оно еще корчит из себя что то и может угорожать только патриотам и журналистам
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А Джастин Трюдо тоже в твоей системе координат не лох? Ах да, ты же порохобот и не знаеш кто это...
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Естественно расшифровать не могут. Потому. что информация в самописцах не зашифрована.
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иранские свиньи сбили самолёт и качают права,
иран государство террорист
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почему посла ирана не выдворили из страны вместе с его свинским посольством ?
или хорошо сидеть в иране и хрюкать в унисон с местной свинотой про взрыв двигателя ?
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похоже шо руссоспециалисто стереть или на крайняк подшаманить тоже не могут. просто лежат пока просто не "потеряются".
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не очень хочет, по моему, Иран, шо бы в тех ящиках кто поковырялся,
если правда обращались к Штатам и те "безрезультатно" на ето должны быть какие то причины о которых мы не знаем....
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нормальные страны разрывают дипломатические отношения за такое!
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Дело в том что изначально говорилось что оборудование для расшифровки ,,черных ящиков,, такого типа самолетов есть только в пяти странах мира в США,Великобритании,Франции и еще не помню в двух каких.Даже Канада так упорно не настаивает на возврате регистраторов как Украина в которой просто нечем их расшифровывать.Значит в Украину везли что-то запрещенное что хотят скрыть и именно поетому был сбит украинский Боинг и не случайно.Ведь при половинной загрузки самолета пасажироами были сняты 80 мест багажа пасажиров из-за перегруза самолета.Возникает вопрос так чем же был перегружен самолет?
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Нда...
США должны передать Ирану программное обеспечение.
Пикантная ситуация.
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Не помню какие еще две страны имеют такое оборудование,если и Италия то наше правительство опасается чтобы регистраторы не передали туда так как Италия симпатизирует кацапии а кацапия не упустит шанса взять за яйца Украину.Видимо нашему правительству есть что скрывать.
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Иран когда то перехватил штатовский дрон невидимку.....у китая или срашки пускай попросят.
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тупые обезьяны. ракеты не их, самолет не их, расшифровать ящики не могут.
зато пафоса и вони на весь мир
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Сбили значит спецом. Самое смешное что сбили наш самолет а разбираются иранцы с канадцами. Бубовласть вообще никто в мире в упор не видит. Да они и сами рады лишний раз не отсвечивать, чтобы не налажать. У них два режима. Молчать и лажать. Первый конечно оптимальнее второго. За него хоть по голове не надают.
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