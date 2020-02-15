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Все про:обстріл (5963) Донбас (15293) операція Об'єднаних сил (2051)

 Ворог за минулу добу 13 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: поранено бійця

Незаконні збройні формування 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець має поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях, а саме:
неподалік Красногорівки – з міномету 120 мм противник випустив 12 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів;
двічі поруч з Лебединським – з 82-мм міномету - 8 мін, а також з гранатометів різних систем;
в районі Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів;
поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 14 лютого ворог 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі поруч з Новолуганським – з міномету калібру 82 мм – 7 мін, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
три рази неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм – 20 мін та 82-мм міномету- 14 мін;
поруч з Травневим – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 120 мм - 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схованку з протитанковими мінами виявлено біля Попасної на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Вчора, 14 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник має поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.
За поточну добу втрат немає.

Ворог за минулу добу 13 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: поранено бійця 01
Ворог за минулу добу 13 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: поранено бійця 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175889
 
 
 Топ коментарі
 
Сообщают об атаке дронов на базу Хмеймим в Латакии. Также сообщается о гибели российского генерала и офицеров.

Когда фельдмаршал вислюк будет так отвечать..
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Одужання та сил пораненому.
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надо еще решительнее разводить...раз главнокакбыкомандующий оглох от тишины на фронте
пораненому найскорішого одужання і повного відновлення... тримайся, синку...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
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І це після того як Оманський Брехун подарував ***** валентинку.
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Мюхенська зустріч з питань безпеки проходить під бурхливі акомпоненти мокшанської арти. А Владімір Ляксандровіч знову шлангом прикинуться, витруть губи і розповідатимуть про успіхи деескалації на Фронті.
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надо еще решительнее разводить...раз главнокакбыкомандующий оглох от тишины на фронте
пораненому найскорішого одужання і повного відновлення... тримайся, синку...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
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Главнокомандующий думает над предложением Патрушевым о сдаче Украины в обмен на выступление 95 квартала на России и места жительства в Сочах
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Сообщают об атаке дронов на базу Хмеймим в Латакии. Также сообщается о гибели российского генерала и офицеров.

Когда фельдмаршал вислюк будет так отвечать..
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пропагандист как бы не понимает что перепечатывая пять лет по 16 часов в сутки сайты ДНР и РФ он работал на Путина.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!! Одужання пораненному воїну України!!! Цікаво, чому є така важлива помилка у звіти, чи то як по Фрейду "апечатка"вже у перекладі, де на початку звіту не вказано, що це расіянські!!!! збройні формування обстрілюють.... шо зелень свободу слова чавить чи то "опечатка"??
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Нагадайте мені що означає прізвище цієї істоти
Ворог за минулу добу 13 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: поранено бійця - Цензор.НЕТ 5450
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Учора
поруч з Красногорівкою - з міномету калібру 120 мм ворог випустив 12 мін, а також вів вогонь з станкового протитанкового гранатомету - 7 пострілів та великокаліберних кулеметів;

тричі в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 120 мм - 20 мін та 82-мм міномету - 14 мін;

На Донецькому напрямку з 6.20 ворог майже годину з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру обстрілював військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання неподалік Красногорівки.
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