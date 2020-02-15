 Ворог за минулу добу 13 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: поранено бійця

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях, а саме:

неподалік Красногорівки – з міномету 120 мм противник випустив 12 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

двічі поруч з Лебединським – з 82-мм міномету - 8 мін, а також з гранатометів різних систем;

в районі Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів;

поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

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Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поруч з Новолуганським – з міномету калібру 82 мм – 7 мін, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

три рази неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм – 20 мін та 82-мм міномету- 14 мін;

поруч з Травневим – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 120 мм - 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Вчора, 14 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник має поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат немає.



