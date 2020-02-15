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Все про:Європарламент (446) призов (187) Сасоллі (4)

 Європарламент відхилив проєкт багаторічного бюджету ЄС

Запропонований Європейською радою проєкт Багаторічної фінансової перспективи Європейського Союзу (БФП) на 2021-2027 роки є незадовільним, і Європарламент не зможе підтримати його у такому вигляді.

Про це йдеться в заяві президента Європарламенту Девіда Сассолі, яка оприлюднена на сайті ЄП, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське 

"Цифри не дуже відрізняються від показників, запропонованих (попереднім. — Ред.) фінським головуванням ЄС, стосовно яких Європарламент переважною більшістю вже чітко висловив свою незгоду", — зазначив Сассолі.

Він зауважив, що представлені пропозиції суперечать заявленим амбіціям у трьох пріоритетних напрямках, які самі країни-члени, а не Європарламент, поставили в центр уваги: клімат, цифровий розвиток та зміцнення геополітичних позицій ЄС. За словами Сассолі, такі пропозиції не лише створюють ризики для досягнення власних визначених цілей ЄС, а й підвищують імовірність відставання від Китаю та США.

Президент Європарламенту повідомив, що представлені пропозиції не є задовільними для формування бюджету відповідно до зобов’язань, узятих на себе євроінституціями.

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"Парламент свідомий важливості вчасного досягнення угоди — ми були готові до переговорів щодо неї з листопада 2018 року, але не маєю наміру підтримувати таку угоду будь-якою ціною", — додав Сассолі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175884
 
 
 Топ коментарі
 
Вести из-за поребрика.
Европарламент отклонил проект многолетнего бюджета ЕС - Цензор.НЕТ 5200

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ЕС - чрезвычайно токсичная социалистическая зараза
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А ви візьміть до себе факін рашн федерашн, вони вам швидко бюджет поповнять.
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ЕС без Британии? - полупес....
какой в задницу многолетний проект?
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Справятся.Понятно что не хочется сильным странам платить сейчас еще больше. Польшу уже подняли и она повышает голос как и венгрия Это вопрос предвыборной кампании правящей партии - не платить больше чем оговорено на развитие других а развивать себя.
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та я ж тока за, Польша кстати мощный голос сегодня имеет и ето и им и Украине плюс, просто Европа без Британии ето как Азия без Китая или там сигарета без зажигалки...
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Jesli cesno kak raz britanija bolse vsex mutilo vodu i nedala drugim stranam razvivtasia,smotrela na sebia.Da dengi davala no vsegda xotela urezat drugim,a bolse sebe.Bez nejio tut obojdiostsia net problem,eto jej bolse nado perezzyvat kak budet posle vyxoda.Tut kak ponial Evroparlament xocet ciut bolse vnos cem predlogali finy 1.07,a Evroparlament xocet 1.12 ot nacionalnogo produkta strani.Eto meloc dlia stran
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Jesli zaxocet ES mozet postavit Britaniju zazat kak sledujet.50% ix zavodov i predprijatiji raboatajet na ES rynok.Vot vedi poslenyje ogranicenyje sto ostanitisia s Britaniji?
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А ви візьміть до себе факін рашн федерашн, вони вам швидко бюджет поповнять.
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Вона поповнює бюджет, але лише деяким корумпованим політикам.
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Tak s 2021 oni budet popolniat ES biudzet.Poslenyje budet platyt na vsio s 1 evro ,kak i Kitaj .Tut ili plati ili zabut etot rynok
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Евросоюз держался на трех столпах- Британии, Франции и Германии.
Один из столбов- ВСЕ.
Не думаю, что все останется там по-прежнему.
Им бы выжить, а не думать о многолетних проэктх и бюджетах на десятилетие)
Тем более, что намечен и будет осуществлен естественный независимый от Евросоюза союз Британии и США.
Это союз , который способен перевернуть современное мироустройство.
То, что вне этого союза- карточный домик.
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ЕС - чрезвычайно токсичная социалистическая зараза
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Tak net odni polucajet bolse cem drugyje.Vet nemozet odin fermer polucat bolse drugogo na 50%.Vot eto xocet sravnit sto vsex stranax polucali odinakova
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Вже й совок пробили з 31-м трлн.дол. зовнішнього боргу.Цей колгосп европіторів не має майбутнього без країн 3-го світу.Україна там як земельний та трудовий ресурс для списування цього боргу,але на безриб'ї і рак риба.
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Финнов обосрали.... А ведь когда финны рубили красножопых, даже Гитлер обосрался и киданул "арийцев"(или кем там он считал финнов то)
Выносливые финны тоже могут послать ЕС, как томми сделали недавно, правда это выгодно Пуцькину Европарламент отклонил проект многолетнего бюджета ЕС - Цензор.НЕТ 7392
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dogovoritsia po biudzetu ne pervy raz takoje.Vsio ravno drugix variantov netu kogda ekonomika slilas ES stran v odno celoje.
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