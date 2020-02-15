 Європарламент відхилив проєкт багаторічного бюджету ЄС

Про це йдеться в заяві президента Європарламенту Девіда Сассолі, яка оприлюднена на сайті ЄП, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське

"Цифри не дуже відрізняються від показників, запропонованих (попереднім. — Ред.) фінським головуванням ЄС, стосовно яких Європарламент переважною більшістю вже чітко висловив свою незгоду", — зазначив Сассолі.

Він зауважив, що представлені пропозиції суперечать заявленим амбіціям у трьох пріоритетних напрямках, які самі країни-члени, а не Європарламент, поставили в центр уваги: клімат, цифровий розвиток та зміцнення геополітичних позицій ЄС. За словами Сассолі, такі пропозиції не лише створюють ризики для досягнення власних визначених цілей ЄС, а й підвищують імовірність відставання від Китаю та США.

Президент Європарламенту повідомив, що представлені пропозиції не є задовільними для формування бюджету відповідно до зобов’язань, узятих на себе євроінституціями.

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"Парламент свідомий важливості вчасного досягнення угоди — ми були готові до переговорів щодо неї з листопада 2018 року, але не маєю наміру підтримувати таку угоду будь-якою ціною", — додав Сассолі.