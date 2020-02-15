 "Чорні скриньки" літака МАУ належать Україні, - глава МЗС Канади Шампань

Про це у Мюнхені повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми дуже тісно співпрацюємо із нашими українськими колегами. З першого дня вони були партнерами у рамках міжнародної групи координації та реагування, ми цінуємо співпрацю з ними", - наголосив Шампань.
Він додав, що Україна, як і Канада, хоче отримати доступ до інформації з "чорних скриньок" збитого літака.
"Чорні скриньки" належать українцям, вони були частиною літака. Я говорив із керівником авіакомпанії... Ми обговорили передачу скриньок, аби якомога швидше їх проаналізували", - зазначив міністр.
Очільник МЗС Канади підкреслив, що в усіх постраждалих сторін залишається багато важливих запитань.
"Авіакомпанія, українці та канадці мають запитання, світова спільнота вимагає прозорості", - наголосив Шампань.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Це повинен казати українцям представник Канади....
классный у нас призедент, которому все, а какая разница.....
Опять боятся кого то обидеть ?
"Сегодняшний телефонный звонок Зе Путину был связан именно с этим планом - кремлёвский карлик активно давил на ЗЕ с целью его принятия в качестве компромиссной альтернативы Минским соглашениям"
вислюк зе зассал его принять и потребовать от хла возвращения ящиков, ведь это он наложил табу.
Среди подписантов провокации - нынешний советник секретаря СНБО Данилова, Алексей Семений."
- Хто це в нас таке зробив разом?
А вирок взагалі пропав з радарів, как тот самолет МАУ по его вине и договоренке о встрече с Патрушевым (путин_хло зассал туда лететь), йому зараз з Оманом потрібно розібратися.
Ну що, до##я зробили разом 75%?
если иран его сбил ето не дает им никаких прав даже на гайку с того самолета...
мутят шо то чалматые....
Зеленскай молчит. Шеф с кремля не разрешает