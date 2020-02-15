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 "Чорні скриньки" літака МАУ належать Україні, - глава МЗС Канади Шампань

Канада й Україна дуже тісно співпрацюють у розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", яка відбулася в Ірані.

Про це у Мюнхені повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже тісно співпрацюємо із нашими українськими колегами. З першого дня вони були партнерами у рамках міжнародної групи координації та реагування, ми цінуємо співпрацю з ними", - наголосив Шампань.

Він додав, що Україна, як і Канада, хоче отримати доступ до інформації з "чорних скриньок" збитого літака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа МАУ в Ірані: глави МЗС п'яти країн 15 лютого зустрінуться в Мюнхені

"Чорні скриньки" належать українцям, вони були частиною літака. Я говорив із керівником авіакомпанії... Ми обговорили передачу скриньок, аби якомога швидше їх проаналізували", - зазначив міністр.

Очільник МЗС Канади підкреслив, що в усіх постраждалих сторін залишається багато важливих запитань.

"Авіакомпанія, українці та канадці мають запитання, світова спільнота вимагає прозорості", - наголосив Шампань.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Ірану стверджує, що керівництво МАУ не дало йому зустрітися з родичами загиблих в авіакатастрофі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175883
 
 
 Топ коментарі
 
эээх дружище..скоро ты зелёным будеш доказывать что Крым это Украина в то время когда они будут заключать контракты на поставку воды в субьект рашнпедерашн.
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"Черные ящики" принадлежат украинцам, они были частью самолета. Я говорил с руководителем авиакомпании... «Мы обсудили передачу ящиков, чтобы как можно скорее их проанализировали", - отметил министр. Источник: https://censor.net.ua/n3175883»
Це повинен казати українцям представник Канади....
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Распродажа Украины любит тишину .
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"Черные ящики" принадлежат украинцам, они были частью самолета. Я говорил с руководителем авиакомпании... «Мы обсудили передачу ящиков, чтобы как можно скорее их проанализировали", - отметил министр. Источник: https://censor.net.ua/n3175883»
Це повинен казати українцям представник Канади....
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эээх дружище..скоро ты зелёным будеш доказывать что Крым это Украина в то время когда они будут заключать контракты на поставку воды в субьект ************.
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а сопле пофиг, оно в это время с патрyшевым в Омане Украиной торговало, а потом вообще на сутки пропало.
классный у нас призедент, которому все, а какая разница.....
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шановный , а вы не подозревате, шо аятоллам глубоко порхер ваше мнение?
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Раз принадлежит Украине то зеленая шобла могла бы и продать , как землю . Чего тянут ?
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Может и продали-бьі,но ***** за то,что отбирает-не платит.
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Ну...Если б у нас были пленные Иранские ихтамнеты - был бы шанс поныть, покляньчить и поторговаться... и...отдать террарюг - в обмен на ящики... А иначе, наш членограй не умеет...
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Да и от Патрушева указаний требовать СВОИ ящики НЕ поступало, а, скорее, совсем на оборот... Так шо... Шампань!!! Не встревай! А то шмаркле опять в Оман собираться велят!
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Зебрбики наверно очень клоуном гордяться. За Украину мазу канадец тянет потому что тут все языки в жо позасовывали что б не обидеть случайно раиссян.
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только почему об этом во весь голос заявляет глава МИД Канады Шампань а не украинские чиновники или так называемый преЗЕдент ?
Опять боятся кого то обидеть ?
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Історія "мюнхенської змови" ще не закінчилась
"Сегодняшний телефонный звонок Зе Путину был связан именно с этим планом - кремлёвский карлик активно давил на ЗЕ с целью его принятия в качестве компромиссной альтернативы Минским соглашениям"

вислюк зе зассал его принять и потребовать от хла возвращения ящиков, ведь это он наложил табу.
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"Провокация с докладом на Мюнхенской конференции - работа группы Пинчука.
Среди подписантов провокации - нынешний советник секретаря СНБО Данилова, Алексей Семений."
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Той момент коли Порох возить свій "вирок" носом по купці лайна і питає.
- Хто це в нас таке зробив разом?
А вирок взагалі пропав з радарів, как тот самолет МАУ по его вине и договоренке о встрече с Патрушевым (путин_хло зассал туда лететь), йому зараз з Оманом потрібно розібратися.
Ну що, до# зробили разом 75%?
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Чомусь справжні Гаранти Конституції України - в уряді Канади.
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Правительство Ирана категорически отказывается передавать бортовые самописцы самолета рейса PS752 Украине. В дополнение: СБУ заявляет что у нее отсутствуют аудиозаписи пилотов иранского самолета с диспетчерским центром, на которых они предположительно видели момент попадания ракеты в авиалайнер. Шо делается? Кому верить: Баканову или Гнусавому? А может бене? В общем хз. Зебилы, вы кому верите? Надо же верить кому-то?
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какая звучная фамилия (да и имя) - Франсуа-Филипп Шампань...
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самолет украинский - ящики с него соответственно тоже.
если иран его сбил ето не дает им никаких прав даже на гайку с того самолета...
мутят шо то чалматые....
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Что то не понятные мутки...Иран признал вину, в чем соль не отдавать ящики? что там скрывать?
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Канада потребовала от Ирана ящики Боинга.
Зеленскай молчит. Шеф с кремля не разрешает
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