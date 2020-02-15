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 Політика України, Економіка
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 80% тіньового ринку палива стало працювати відкрито, - Гончарук. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про те, що 80% тіньового ринку палива вийшло з тіні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив: "Я б хотів прокоментувати фейки щодо збільшення безробіття тощо. У нас дійсно багато проблем накопичилося. Ми сьогодні (14 лютого) буквально проводили нараду з Податкової, ми фіксуємо на 25% більше повідомлень про працевлаштування, ніж в січні минулого року. Про що це говорить. Про те, що роботодавці поступово починають оформляти людей офіційно. Вони починають ставитися до держави, до закону і до людей (що найголовніше) краще. Ми подивилися на те, що відбувається на тіньовому ринку заправних станцій. Навели там порядок. Зараз щонайменше 80% ринку, котрий був в тіні, стало працювати відкрито. І це призвело до того, що ціни на паливо поступово почали знижуватися. Не всі відбувається відразу. Ми багато речей одночасно робимо для того, щоб економіка була білою, виходила з тіні. Для того, щоб ресурси стали дешевшими, а Україна ефективнішою і теплішою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платіжка за газ у лютому буде значно менша, ніж у січні, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175882
 
 
 Топ коментарі
 
80% наших министров и депутатов вообще не соображают что несут. тоже - "вышли на свет".
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Это он решил потому что Укртатнафта Коломы в 130 раз меньше налогов заплатила? Или это тонкий троллинг экономистов? 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6422
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80% вышло на свет, а 90 снова зашло.
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Я так понимаю в связи с увеличением светлого дня...
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Гончарук вчора сказав чітко - не знижуючи тарифів зменшити суми в платіжках. Тобто, я утеплюю житло за свій рахунок, а команда Зеленського повісила собі орден. Небеса послали теплу зиму - платіжки менші. А якби зима була така, як минулого року? То як би звітував Гончарук? А якби холодніша? Лічильник то клацає відповідно температурі надворі. А тариф на гігокалорію влада змінювати не збирається.
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Главное не в этом. Газ в Европе за год подешевел в 2 раза. Начнёт он там расти ( не дай Бог), у нас он тоже начнёт дорожать
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у нас як завжди, не дешевшає бо купили дорого, а дорожчає, бо там ціна піднімається.
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Виден свет в конце тоннеля, только тоннель, падла, не заканчивается. 80% тіньового ринку палива стало працювати відкрито, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8890 Жванецкий.
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Это он решил потому что Укртатнафта Коломы в 130 раз меньше налогов заплатила? Или это тонкий троллинг экономистов? 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6422
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80% наших министров и депутатов вообще не соображают что несут. тоже - "вышли на свет".
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Пальму первенства здесь имеет Гончарук, у которого вообще свой отдельный мир в голове. К реальности это всё отношения не имеет, но самое печальное, что он не врёт, он просто убеждён в той пурге, которую несёт. Его вообще-то лечить надо у доктора, который работает с людьми с искаженным восприятием реальности, а не в премьеры ставить.
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Даешь взад гнойсмана, да? У того с реальностью было вери гуд? Беда совковой логики, что фсе плахие, фсье прапало, мы ничего не предлагаем, наши дети продолжают ср@ть в подъезде, но виновата в этом - уборщица.
Кстати - первый премьер, который сказал, что закроет казино и - закрыл, сказал, что закроет заправки и - закрыл.
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закроет казино/ В Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса. 18.10.19. В Украине третий по значимости -после вора Коломойского и четыреждыуклониста от армии Зеленского-барыга Разумков. Барыга-скупщик краденого.Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Часто возле зала с игровыми автоматами находится ломбард.
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Так не народ в тени , а олигархи в тени . .Не наёмные работники выводят миллиарды в офшоры и грабят Украину .А Ахметов ,Коломойский , Пинчук , Веревский и прочая шушера не платят налоги.
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80% теневого рынка топлива вышло на свет... и показали Гончаруку "ФАК!" 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7301
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...а в бюджете многомиллиардная дыра! 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7212 Шизофрения как она есть 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3085
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Вот так все взяли и тебе козду поверили. За почти 30 лет все легковерные регулярно, основываясь на очередных обицянках, выходили на солнышко. А когда тебе подобные начинали затыкать дыры в бджете, резко пряталтсь в тень. Но было ти это оччччень сложно и дорого. Ты там глянь на улице, уже народ строится из тени да загорать. Клиника.... 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1931
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Трезво оценивая "способности" этого мастака и его приколы про выход топлива из тени, вовсе не удивлюсь, если днями прорвет какой нибудь могучий топливопровод 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6610
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В чем поддерживаю самокатчика, работа была, работать действительно некому за 500$ в месяц! Все квалифицированные давно в Европе и за поребриком! А "благодаря" де(зе)билам экономика обвалилась и возможно достигла дна!
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ще є куди падати. Я от якщо не знайду роботу до кінця лютого, то знову поїду за кордон. І вже тепер я точно буду подавати документи на ПМЖ. Набридло це все. Хай самі працюють за 6000 гривень, в мене сім'я і старший син навчається, а за ці копійки це все неможливо.
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Це каже той,що в економіці профан. Як йому можо вірити?
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"Рынок вышел из тени, поэтому топливо стало дешевле(с)"? Что этот дурак мелет? Т.е. стали работать официально, платить налоги, но это дало возможность снизить цены? Я уже даже не сомневаюсь в его умственных способностях. Он - дебил, как и те, кто голосовал за клоуна и команду.
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Выход идиота на самокате с бубуенчиками 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6384
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Чому ті, хто привів до влади Гончаруків тепер цього не визнають?
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я визнаю. і вважаю Гончарука прекрасним прем'єром
і Зеленський - то найкращий варіант з усіх наявних на той час
піди вдавися від киплячого лайна в тебе в голові
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Признаёте просто так или за какие то дела.
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Вчора за весь вечір Гончарук так і не пояснив, чому формула не працює. 80% у тарифі на гігокалорію - ціна газу. Тобто, якщо ціна газу в Європі знизилася на 50%, то ціна на гігокалорію має зменшитися на 40%. Ціна газу, який закуповує Україна на європейському хабі зменшилася значно більше, ніж на 50%. А ціна гігокалорії зменшилася аж на 3,5%. А воно співає про якісь платіжки.
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Это офис « Фантазера» такое придумал или сам премьер?
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Не знаю, но вот нам, на канторе, постоянно нужно кого-то трудоустраивать вместо тех кто уехал работать за бугор, и брать приходится либо пенсионеров, либо пацанов с ПТУ которые станок видят первый раз в живую, обучать их, а как научатся, так тоже сваливают на заработки. Чтоб платить по штуке баксов( чтоб не уезжали), стоимость продукции, при нынешней общей, мать его, системе налогообложения, должна быть такая что х-й ее кто купит (ты подымишь цену, а конкурент нет).
Так что вот такие покращення .....
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а чем нінешняя система налогообложения ухудшилась? брешешь ведь, ибо понятия не имеешь о системе налогообложения
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профан гончаорук барыжит лохам газ, который кобелев летом втридорого купил,
кобелеву премию, а лохам газ на почте покупать
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а может и выходят с тени, раньше когда покупал ДТ 300 - 400 литров было такое что кассирша предлагала существенную скидку но!! чек я не беру, сейчас такого нет, да и бензин за последние два три года стал лучше,
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медведчук-порошенко терплять колосальні збитки звязку виводом з тіні ринку пального
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вчора заправився на Авантаж по 22,45. Супер! Українці дуже вдячні. Крім того, що якість пального покращилась, так ще й ціна просіла більше 20%
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Тебе надо было на Маршале заправится...там по данным сайта минфина бадяга еще дешевле...2.20...как колбаса о которой ты мечтаешь..😃
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десятки лет в тени. десятки миллиардов убытков бютжету. кто вернет. кто сядет????????
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Рост ВВП за четвертый квартал 2019 года составил 0,1% вместо планируемого правительством 2,1%.
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Это значит, что денег меньше в бюджет. Что в свою очередь означает, что они будут вынуждены брать больше кредитов для выполнения своих "программ". Что в конечном итоге означает, что платить по счетам придется тебе. Мне тоже, конечно. Куда ж деваться с этой посудины и от дурней.
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Многие бабушки понимают в жизни куда больше, чем многие "экономисты". Жизнь научила. В любом случае, ничего хорошего никому такое не несет.
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Если есть нелегальные заправки то вопрос а почему они есть! а потому чтобы не платить налоги в стоимость топлива минимум 60% это налоги! Так кто может легко снизить цену топлива легальная заправка которая платит все налоги или не легальная которая налоги не платит!

Т.е. вы разогнали нелегальные заправки и все заправки стали платить налоги и после этого снизилась цена? а с какого хера, т.е. нелегальные стали платить налоги и еще цену понизили логика где?!!
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ЧувачОк в жилетке продолжает играть так как играл в массовке на Интере...
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"цифровик-затейник" цей альошка, а надалі збільшуватись відсотки будуть до цихри -80, чи до цихри-20? а може так і залишиться???
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Мы много вещей одновременно делаем для того, чтобы экономика была белой, выходила на свет. Для того, чтобы ресурсы стали дешевле, а Украина эфективнее и теплее
 Ресурсы при рынке, для граждан, существенно дешевле не станут, это утопия.
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Вышли/невышли на свет - что от этого простым украинцам?
Сидели в тенечке, выгнали их на солнышко. Обгорят с допомогою контролирующих органов...
Для повышения благосостояния нужен рост ВВП (Валовой Внутренний Продукт, - это экономическая величина, демонстрирующая итоговую стоимость произведенных товаров и услуг.)
Перекладывание денег из одного кармана в другой не увеличивает их покупательную способность!
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