 80% тіньового ринку палива стало працювати відкрито, - Гончарук. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив: "Я б хотів прокоментувати фейки щодо збільшення безробіття тощо. У нас дійсно багато проблем накопичилося. Ми сьогодні (14 лютого) буквально проводили нараду з Податкової, ми фіксуємо на 25% більше повідомлень про працевлаштування, ніж в січні минулого року. Про що це говорить. Про те, що роботодавці поступово починають оформляти людей офіційно. Вони починають ставитися до держави, до закону і до людей (що найголовніше) краще. Ми подивилися на те, що відбувається на тіньовому ринку заправних станцій. Навели там порядок. Зараз щонайменше 80% ринку, котрий був в тіні, стало працювати відкрито. І це призвело до того, що ціни на паливо поступово почали знижуватися. Не всі відбувається відразу. Ми багато речей одночасно робимо для того, щоб економіка була білою, виходила з тіні. Для того, щоб ресурси стали дешевшими, а Україна ефективнішою і теплішою".

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