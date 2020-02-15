 80% тіньового ринку палива стало працювати відкрито, - Гончарук. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Він зазначив: "Я б хотів прокоментувати фейки щодо збільшення безробіття тощо. У нас дійсно багато проблем накопичилося. Ми сьогодні (14 лютого) буквально проводили нараду з Податкової, ми фіксуємо на 25% більше повідомлень про працевлаштування, ніж в січні минулого року. Про що це говорить. Про те, що роботодавці поступово починають оформляти людей офіційно. Вони починають ставитися до держави, до закону і до людей (що найголовніше) краще. Ми подивилися на те, що відбувається на тіньовому ринку заправних станцій. Навели там порядок. Зараз щонайменше 80% ринку, котрий був в тіні, стало працювати відкрито. І це призвело до того, що ціни на паливо поступово почали знижуватися. Не всі відбувається відразу. Ми багато речей одночасно робимо для того, щоб економіка була білою, виходила з тіні. Для того, щоб ресурси стали дешевшими, а Україна ефективнішою і теплішою".
Кстати - первый премьер, который сказал, что закроет казино и - закрыл, сказал, что закроет заправки и - закрыл.
і Зеленський - то найкращий варіант з усіх наявних на той час
піди вдавися від киплячого лайна в тебе в голові
Так что вот такие покращення .....
кобелеву премию, а лохам газ на почте покупать
ужас и беспредел...
Т.е. вы разогнали нелегальные заправки и все заправки стали платить налоги и после этого снизилась цена? а с какого хера, т.е. нелегальные стали платить налоги и еще цену понизили логика где?!!
Ресурсы при рынке, для граждан, существенно дешевле не станут, это утопия.
Сидели в тенечке, выгнали их на солнышко. Обгорят с допомогою контролирующих органов...
Для повышения благосостояния нужен рост ВВП (Валовой Внутренний Продукт, - это экономическая величина, демонстрирующая итоговую стоимость произведенных товаров и услуг.)
Перекладывание денег из одного кармана в другой не увеличивает их покупательную способность!