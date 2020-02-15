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Все про:Лукашенко (553) нафта (138) транзит (97)

 Лукашенко пригрозив Росії почати відбір транзитної нафти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність почати відбір російської транзитної нафти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "БелТА".

За його словами, Білорусь піде на такий крок у разі, якщо Росія не виконає поставки в "затвердженому обсязі" в два мільйони тонн в місяць.

"Через країну прокачується 70 млн тонн нафти і вони (Росія - Ред.) не мають жодних проблем. Ми сумлінно, чесно качаємо цю нафту", - зазначив Лукашенко.

Білоруський президент також нагадав, що Росія досі не компенсувала витрати за постачання забрудненої нафти в квітні минулого року.

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"Пам'ятайте влітку брудну нафту? Досі не розрахувалися за це, хоча у нас вийшло з ладу обладнання в Мозирі, Новополоцьк постраждав і нафтопровід "Дружба", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що вже озвучив цю позицію на переговорах з Володимиром Путіним 7 лютого.

Раніше Лукашенко підтвердив, що в Москві натякають на приєднання його країни до Росії в обмін на економічні преференції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175881
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше не Белоауси. Кровожадные вы, а сегодня праздник

Лукашенко пригрозил России начать отбор транзитной нефти - Цензор.НЕТ 2210
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Лукашенко допрыгается до котлов.
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хороший россиянин дохлый россиянин
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Лука, который давным-давно сдал белорускую ГТС русским, что-там угрожает... Смешно... Поздно пить Боржоми, колхан усатый)
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Не ГТС, а нефтепровод. По Украине в Европу из рашки идет газ, по Беларуси нефть. Такое распределение обязанностей.
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Лука пробував 'підмяти' армію,.
але пуйло тупо десь два роки тому просто ввів додатковий 'обмежений контингент'

тобто зараз Газпром попросить путіна організувати'додаткову' охорону розподільчих станцій.
від білоруських партизан.
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Бочку нєфті. Ящік пєчєнья. І ампулу "НовічЬка"...
З Лукашенком скоро має статися шось таке, - тіпа інсульт раптовий там, чи інфаркт, або кирпич на голову впаде. ***** знаєт толк в подобних "шутках".
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или например коля егойный может внезапно неизлечимо заболеть. и только такой шаман как шойга сможет спасти его от неизвестной болезни. ели канешно беларусь захочет с пестнями и танцами присоединиться к территории.
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Жалко белорусов. Лукашенко у них все нервы расшатал и продал их в долговое рабство.
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Білорусія в повній жоп... Приїхала якось в моє місто одна білоруска... сімпотна, сексуальна, цицьката, я її на мотоциклі катав... Кажу їй: "Поговори зі мною білоруською мовою, не хочу твою кацабську слухати". А вона мені у відповідь: "Ты что, у нас по белоруски только последнии лохи разговаривают..." Про що може бути мова??????
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Есть на Днепре остров. Расположен на «нейтральной» территории - восточный берег - Украина, западный - Белоруссия. Остров относительно большой, хорошее место как для рыбацко-охотничьего лагеря, так и непосредственно рыбалки и охоты. Вот и встречались часто на нем соседи - местные жители. Лагеря разбивали рядом, застолья общие организовывали. Как-то на рыбалке, перед котлом с ухой, за чаркой, зашел разговор:
- Что там у вас, «хохлов», творится?! «Бандеры» распоясались, людей убивают!
- А ты откуда знаешь?! Видел, что-ли?
- Так вот, у нас по телевизору говорят. Недавно передали - женщину беременную, на Донбассе, изнасиловали, а потом убили и голову отрезали…
- Да ну?! Так ты еще не все знаешь… Её, кроме этого, на кол посадили, груди, нос, уши отрезали, глаза выкололи и живот распороли… А под конец, когда от нее «душок» пошел и мяско немного размягчилось, они ее зажарили и съели…
- Постой, постой! Что-то слишком много ты наговорил… Перебор…
- Никакого «перебора». Это я все вам «для складу» «прибрехал», чтоб интереснее было. Вам там «Плутин», с «бацькиного» ведома, «лапшу на уши развешивает», а вы их, как ослы, и развесили… Вот я, например, кто?!
- Ну, как кто? Толик, мы тебя уже лет тридцать знаем, и жену, и пацанов твоих …
- Так я и есть тот «бандера», которым вас всех пугают… У меня самого сын под Славянском три месяца провоевал…Поэтому мне намного больше известно, чем вам, что там творится…
- Ну, тогда ты «правильный бандера», мы с тобой и дальше дружить будем…
- «Правильный», «правильный»… Пока вы сюда не полезете…
- А что нам-то тут надо?
- Мало ли что… Вон, «Путлер», в России, на весь мир тоже распинается, что он «не при делах» в бардаке, который его прихвостни творят в Украине, а сам свою «быдлоту» с оружием через границу шлет пачками. Так что сунетесь - картечи всем хватит…
- Да мы же не такие тупые…
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Точно, не знають... Дочка їздила з чоловіком, на Гомельщину, до його рідні, то казала, що білоруської мови ні разу не чула...
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Найавторитетніший український вчений, автор багатьох наукових робіт з походження східнослов'янських мов Г.П. Півторак, казав що саме його дворічне стажування в Бєларусі з метою досконального вивчання беларуської мови (що лягло в основу його кандидатської дисертації) допомогло йому знайти важливі аргументи. які лягли в основу доказової бази його теорії. У совку його праці вважалися відвертою антинауковою крамолою, однак автор зберіг друковані сторінки, які видав уже в 90-х роках.
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60-ті роки. В Одесі проходить наукова конференція з питань мови. На трибуні виступає промовець на прізвище Калюжний, який доводить, що між російською та українською мовою нема ніякої різниці... У президії сидить Максим Рильський. Нахиляється до мікрофона та й каже:
- Ні, різниця, все-таки, є... Російською Ваше прізвище звучить, як "Кал Южний", а українською - "Гімно Південне"... (Рильський, між іншим - поляк...).
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За такое надо было отшлепать ее. Животом по попе.
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"Только раз бывает в жизни встреча
Только раз с судьбою рвется нить
Только раз в холодный зимний вечер..."©
Путин - Лукашенке: «Александр Григорьевич, в последнее время Вы плохо выглядите. Это надлежит исправить и я уже записал Вас на приём к таксидермисту. Что значит - не хочу? Вам назначено. Все не хотят, а надо».
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Зачем нужно было подписывать памоишный союз? И в такое дерьмо батон хотел втянуть Украину.
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на смену скрепе "Украина ворует газ" приходит новая - "беларусь ворует нехть!" )
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Молодец Бацька. С этими бандитами от энергоносителей только так и надо. Жаль что украинские лидеры так не умеют!
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Че, прям так и сказал - начнем у вас отсасывать!... нефть.
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Ой! Бацька прощупывает, какой длины цепь, на которой он сидит.
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