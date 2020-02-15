 Лукашенко пригрозив Росії почати відбір транзитної нафти

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "БелТА".
За його словами, Білорусь піде на такий крок у разі, якщо Росія не виконає поставки в "затвердженому обсязі" в два мільйони тонн в місяць.
"Через країну прокачується 70 млн тонн нафти і вони (Росія - Ред.) не мають жодних проблем. Ми сумлінно, чесно качаємо цю нафту", - зазначив Лукашенко.
Білоруський президент також нагадав, що Росія досі не компенсувала витрати за постачання забрудненої нафти в квітні минулого року.
"Пам'ятайте влітку брудну нафту? Досі не розрахувалися за це, хоча у нас вийшло з ладу обладнання в Мозирі, Новополоцьк постраждав і нафтопровід "Дружба", - сказав Лукашенко.
Він також заявив, що вже озвучив цю позицію на переговорах з Володимиром Путіним 7 лютого.
Раніше Лукашенко підтвердив, що в Москві натякають на приєднання його країни до Росії в обмін на економічні преференції.
але пуйло тупо десь два роки тому просто ввів додатковий 'обмежений контингент'
тобто зараз Газпром попросить путіна організувати'додаткову' охорону розподільчих станцій.
від білоруських партизан.
З Лукашенком скоро має статися шось таке, - тіпа інсульт раптовий там, чи інфаркт, або кирпич на голову впаде. ***** знаєт толк в подобних "шутках".
- Что там у вас, «хохлов», творится?! «Бандеры» распоясались, людей убивают!
- А ты откуда знаешь?! Видел, что-ли?
- Так вот, у нас по телевизору говорят. Недавно передали - женщину беременную, на Донбассе, изнасиловали, а потом убили и голову отрезали…
- Да ну?! Так ты еще не все знаешь… Её, кроме этого, на кол посадили, груди, нос, уши отрезали, глаза выкололи и живот распороли… А под конец, когда от нее «душок» пошел и мяско немного размягчилось, они ее зажарили и съели…
- Постой, постой! Что-то слишком много ты наговорил… Перебор…
- Никакого «перебора». Это я все вам «для складу» «прибрехал», чтоб интереснее было. Вам там «Плутин», с «бацькиного» ведома, «лапшу на уши развешивает», а вы их, как ослы, и развесили… Вот я, например, кто?!
- Ну, как кто? Толик, мы тебя уже лет тридцать знаем, и жену, и пацанов твоих …
- Так я и есть тот «бандера», которым вас всех пугают… У меня самого сын под Славянском три месяца провоевал…Поэтому мне намного больше известно, чем вам, что там творится…
- Ну, тогда ты «правильный бандера», мы с тобой и дальше дружить будем…
- «Правильный», «правильный»… Пока вы сюда не полезете…
- А что нам-то тут надо?
- Мало ли что… Вон, «Путлер», в России, на весь мир тоже распинается, что он «не при делах» в бардаке, который его прихвостни творят в Украине, а сам свою «быдлоту» с оружием через границу шлет пачками. Так что сунетесь - картечи всем хватит…
- Да мы же не такие тупые…
- Ні, різниця, все-таки, є... Російською Ваше прізвище звучить, як "Кал Южний", а українською - "Гімно Південне"... (Рильський, між іншим - поляк...).
Только раз с судьбою рвется нить
Только раз в холодный зимний вечер..."©
Путин - Лукашенке: «Александр Григорьевич, в последнее время Вы плохо выглядите. Это надлежит исправить и я уже записал Вас на приём к таксидермисту. Что значит - не хочу? Вам назначено. Все не хотят, а надо».