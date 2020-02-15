 Спалювання вугілля - це минуле, - Оржель

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодня у нас вугілля на складах українських ТЕС більше, ніж ми спалюємо. Тому що тепло. Тому що екологія змінила клімат. Тому що, якщо ми будемо спалювати і надалі не будемо виконувати ті екологічні вимоги, які потрібно виконувати ... Давайте так відверто - це набагато дорожче", - сказав Оржель.
Міністр нагадав, що спалювання вугілля є екологічно шкідливим.
"Спалювання - це минуле. Ми маємо врятувати і від екологічного лиха, і від того, що люди змушені лізти в шахти, наражатися на небезпеку. Ми маємо зберегти батьків дітям. Це правда. Якщо ми дамо їм нову роботу, якщо ми дамо їм нове майбутнє", - підкреслив він.
За словами міністра, Україна стає енергоефективнішою і споживає все менше газу, тепла та електроенергії.
"Ми готуємо програму, ми готуємо нові робочі місця. Ми хочемо, щоб люди не наражалися на небезпеку в шахтах. Ми хочемо їм спочатку запропонувати нові робочі місця, нові перспективи. І відразу їм пропонувати цей варіант, коли вони зможуть знайти для себе нове майбутнє" , - розповів Оржель.
"А якщо, наприклад, ми дамо безкоштовну освіту дітям шахтарів? Будь ласка, ви можете бути ким завгодно: айтівцем, юристом, будівельником. Але немає більше потреби у вугільній генерації, бо є відновлювана енергетика, є акумулюючі потужності, є те, як розвивається прогрес. Це енергетика майбутнього", - додав він.
Мы готовим программу, мы готовим новые рабочие места.
Оржель прав, прогресс не остановить, зависимость от угля так или иначе будет снижаться.
Тут важно, чтобы программа, которую готовят, была качественной.
Также оборудование поставщика тоже работает на электроэнергии.
Что касается цены, мощностей, то тут нужна грамотная государственная политика, а импорт из россии не является для Украины чем-то критическим.
Кроме того уменьшается зависимость Украины от энергетического угля, который тоже приходится импортировать, завозить с ОРДЛО.
Источник:https://censor.net.ua/n3175880
Чем же этих зебилов все таки кормят что они такие тупые?
а вспомним как Течер в Британии воевала с шахтерами закрывая шахты.
ВСЯ Европа И МИР давно переходят на возобновляемые источники энергии, только россия и ее сателиты осталась в каменном веке.
каменный век закончился не потому что закончились камни......
мир захватила ЧЕТВЕРТАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
но на камнях свынарчукы добре заробляли і їм буде тяжко коли їх залишать без корита.
в цьому питанні я з зебілами погоджусь. а свинарчуки
баба ягапроти.
А міністр не задумувався що головна причина цього: 1. Стрімке зниження кількості населення. 2. Масовий виїзд людей на заробітки за кордон цілими сімями. 3. Відсутність в людей платити за тепло (особисто знаю людей які живуть в своїх квартирах і сплять в валянках і шубах, бо не має чим платити). Якщо до речі цей зе-міністр готовий допомогти таким людям заплатити за тепло. то хай пише мені, я йому дам їх реквізити... Агов міністре????
яке краса ))
Тут напевно гітрий план ,під прапором "екології" присадити європу на сибірський газ і тоді вже вертіти нею як хочеш ,навіть до розширення на "западноєврапєйскій фєдєральний округ".
А от чомусь штати ніяк не хочуть підписувати кіотський протокол ,ще й пробують "втулити"свій газ .
Когда достаточно десятка цифр - стоимость киловатта в розетке, батареи 40 С в час, горячей воды в кране, 40 С литр для РАЗНЫХ источников энергии. И каждый сам поймёт