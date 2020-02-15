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Все про:шахта (184) шахтарі (136) енергетика (388) Олексій Оржель (52)

 Спалювання вугілля - це минуле, - Оржель

Уряд готує програму професійної переорієнтації шахтарів у зв'язку з неминучим зменшенням кількості шахт.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня у нас вугілля на складах українських ТЕС більше, ніж ми спалюємо. Тому що тепло. Тому що екологія змінила клімат. Тому що, якщо ми будемо спалювати і надалі не будемо виконувати ті екологічні вимоги, які потрібно виконувати ... Давайте так відверто - це набагато дорожче", - сказав Оржель.

Міністр нагадав, що спалювання вугілля є екологічно шкідливим.

"Спалювання - це минуле. Ми маємо врятувати і від екологічного лиха, і від того, що люди змушені лізти в шахти, наражатися на небезпеку. Ми маємо зберегти батьків дітям. Це правда. Якщо ми дамо їм нову роботу, якщо ми дамо їм нове майбутнє", - підкреслив він.

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За словами міністра, Україна стає  енергоефективнішою і споживає все менше газу, тепла та електроенергії.

"Ми готуємо програму, ми готуємо нові робочі місця. Ми хочемо, щоб люди не наражалися на небезпеку в шахтах. Ми хочемо їм спочатку запропонувати нові робочі місця, нові перспективи. І відразу їм пропонувати цей варіант, коли вони зможуть знайти для себе нове майбутнє" , - розповів Оржель.

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"А якщо, наприклад, ми дамо безкоштовну освіту дітям шахтарів? Будь ласка, ви можете бути ким завгодно: айтівцем, юристом, будівельником. Але немає більше потреби у вугільній генерації, бо є відновлювана енергетика, є акумулюючі потужності, є те, як розвивається прогрес. Це енергетика майбутнього", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175880
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, да. Наверное, всё меньше и меньше потребляет, бо производства сворачиваются, невиданными темпами. Кстати, второй придурок, который Милованов, сегодня вот ЭТО шарахнул: "В эпидемии коронавируса для Украины есть свои плюсы. В частности, есть возможность повысить экспорт металлургической продукции, поскольку заводы в Китае могут остановиться"(с). Его даже Савик прервал, заметив: "так лучше не говорить, а то потом еще будут цитировать где-нибудь на английском языке", имея в виду, что эта реплика является крайне некорректной.
Слуги... они такие слуги. А можэ их лечить надо? Принудительно.
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Да конечно, лучше заплатить руснявым шахтёрам, чем своим. Да, сволота зелёная?
Сжигание угля - это прошлое, - Оржель - Цензор.НЕТ 6355
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У нас шахтьори все можуть. Викопують танки та різні Гради, викопають і ТВЕли для АС.
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Будемо топити зебілами. Їх у нас дофіга.
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40% электроэнергии в мире вырабатывается из угля. Мир это отсталое место.


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По словам министра, Украина становится все более энергоэффективной и потребляет все меньше газа, тепла и электроэнергии.
 Мы готовим программу, мы готовим новые рабочие места.

Оржель прав, прогресс не остановить, зависимость от угля так или иначе будет снижаться.
Тут важно, чтобы программа, которую готовят, была качественной.
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Только снижение происходит банально за счет уменьшения потребления энергии из-за дороговизны, а не от того что Украина становится современной. В некоторых городах даже отказались от горячей воды. Лул.
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Зачем транспортировать еще и горячую воду, если есть бойлеры.
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Ахаха. Поэтому начали импорт электроэнергии из рашки? Бойлер же не на святом духе работает.
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С бойлером не нужно платить за транспортировку и другие услуги поставщика.
Также оборудование поставщика тоже работает на электроэнергии.
Что касается цены, мощностей, то тут нужна грамотная государственная политика, а импорт из россии не является для Украины чем-то критическим.

Кроме того уменьшается зависимость Украины от энергетического угля, который тоже приходится импортировать, завозить с ОРДЛО.
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Вы пытаетесь убедить меня что греть воду самому гораздо удобнее чем иметь в кране горячую воду. И самое смешное вы утверждаете что это выгоднее. Это уже полный абсурд.
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Абсурдом выглядит то, что вас приходится убеждать в том, что и так очевидно.
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Неужели в Украине горячая вода настолько дорогая, что греть воду дешевле? Вы понимаете сколько электроэнергии нужно чтобы нагреть одну ванну воды? Или в Украине моются только по праздникам?
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какой процент американских домов имеет ванну?
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Так по этому в Украине закрывают шахты, что б возить из ордло?
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на тепловых єлектростанциях большой выброс тепла в окружающую среду, возле них более целесообразно иметь и горячую воду. другое дело что на том тепле кто то имеет хороший гешефт тех кто при корыте я знаю примеры когда электростанция продавала в пять раз дешевле прокладкам , чем те продавали его потребителям.
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Потому что экология изменила климат
Источник:https://censor.net.ua/n3175880

Чем же этих зебилов все таки кормят что они такие тупые?
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Альтернатива є. Біомаса. Восени щороку зпалюється величезна кількість листя, та трави. Або Ніколи від влади не чув, що це сировина для біогазу, та пелет. Ніколи від влади не чув, що в нас надлишок біомаси, яку можна використовувати для опалення у вигляді біогазу, або пелет. Скільки в нас біогазових установок? А скільки пелетних цехів? А в Китаї біля кожної свині біогазовий генератор.
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А чем сжигание какашек отличается от сжигания угля?
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енергоефективністю ...дерьмо простіше "збродити" на біогумус який можна використати у якості добрива чим спалити ...
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в Германии давно закрыли поледнюю шахту.
а вспомним как Течер в Британии воевала с шахтерами закрывая шахты.
ВСЯ Европа И МИР давно переходят на возобновляемые источники энергии, только россия и ее сателиты осталась в каменном веке.
каменный век закончился не потому что закончились камни......
мир захватила ЧЕТВЕРТАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

но на камнях свынарчукы добре заробляли і їм буде тяжко коли їх залишать без корита.



в цьому питанні я з зебілами погоджусь. а свинарчуки баба яга проти.
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Нет, но вода течет, солнце светит у нас не хуже. Поэтому шахтеры это только балласт, через который отмывают деньги и списывают с бюджета (дотации для шахт, лаборатории, премии и курорты, которые никому и не достанутся) Список отмывания денег там можно до бесконечности продолжать.
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По словам министра, Украина становится все более энергоэффективной и потребляет все меньше газа, тепла и электроэнергии.Источник: https://censor.net.ua/n3175880

А міністр не задумувався що головна причина цього: 1. Стрімке зниження кількості населення. 2. Масовий виїзд людей на заробітки за кордон цілими сімями. 3. Відсутність в людей платити за тепло (особисто знаю людей які живуть в своїх квартирах і сплять в валянках і шубах, бо не має чим платити). Якщо до речі цей зе-міністр готовий допомогти таким людям заплатити за тепло. то хай пише мені, я йому дам їх реквізити... Агов міністре????
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він не задумувався ...у нього відсутній орган що відповідає у людей за мислення ...глисти не думають вони жруть сруть і розмножуються знищуючи організм у якому поселилися ...влада глистів ...
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зебілів знову будуть щемити
яке краса ))
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Здається мені ця "пєсня" про шахти неспроста! Про Німеччину тут розказали тільки половину ,а друга виглядає так: вугіллям палити не можна бо не екольоґіш та й дешеве. А от русіш ґаз спалювати -карашьйо,дорогий, і навіть трохи тойво екольоґіш (без сажі) ,та й дружба з газпромом навєкі панимаєш! Те що "потеплінню" якось по барабану від чого "тепліти" від вугілля чи газу,якось проходить рикошетом повз язики "мудрагелів"! Тому й не дивно що недивлячись на "потепління" німці чомусь дупу рвали на німецький за нордстрім 2 ,вугілля свого нема !
Тут напевно гітрий план ,під прапором "екології" присадити європу на сибірський газ і тоді вже вертіти нею як хочеш ,навіть до розширення на "западноєврапєйскій фєдєральний округ".
А от чомусь штати ніяк не хочуть підписувати кіотський протокол ,ще й пробують "втулити"свій газ .
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Сжигание угля - это прошлое, - ПОЕДАНИЕ угля - это БУДУЩЕЕ - Оржель

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Опять навязчивый бессмысленный базар....
Когда достаточно десятка цифр - стоимость киловатта в розетке, батареи 40 С в час, горячей воды в кране, 40 С литр для РАЗНЫХ источников энергии. И каждый сам поймёт
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я не могу себе позволить платить в семь раз больше за экологически чистую элэнергию, так что пошёл он в лес зелёный мелкими шагами
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в чому у нас ще "покращення"? У нас населення вже менше ніж в Польщі!! У нас вулиці без освітлення!!! Цього сезону немає кліматичної ЗИМИ, тож подякуй дурень-Оржель Богу за це. І заробітчанам, які масово виїхали і їдуть з країни...
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Ну да, а тотальне вирубування і спалювання українських лісів - це "світле майбутнє", чи сьогодення...
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Чувствуете куда этот подлец оржель гнёт палку!! Шахтёров украины долой, а не достающую электроэнергию получать из россиии. На трибуне брат -близнец, прямо второй рабинович,.мертведчук и бойко!! Козлы-жиды- предатели !!
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экология изменила климат /// Мы сжигаем много угля, экология изменила климат, стало тепло, много угля не нужно. Тогда экология восстановится, будет холодно, снова будем сжигать много угля
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