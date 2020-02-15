 Спалювання вугілля - це минуле, - Оржель

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня у нас вугілля на складах українських ТЕС більше, ніж ми спалюємо. Тому що тепло. Тому що екологія змінила клімат. Тому що, якщо ми будемо спалювати і надалі не будемо виконувати ті екологічні вимоги, які потрібно виконувати ... Давайте так відверто - це набагато дорожче", - сказав Оржель.

Міністр нагадав, що спалювання вугілля є екологічно шкідливим.

"Спалювання - це минуле. Ми маємо врятувати і від екологічного лиха, і від того, що люди змушені лізти в шахти, наражатися на небезпеку. Ми маємо зберегти батьків дітям. Це правда. Якщо ми дамо їм нову роботу, якщо ми дамо їм нове майбутнє", - підкреслив він.

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За словами міністра, Україна стає енергоефективнішою і споживає все менше газу, тепла та електроенергії.

"Ми готуємо програму, ми готуємо нові робочі місця. Ми хочемо, щоб люди не наражалися на небезпеку в шахтах. Ми хочемо їм спочатку запропонувати нові робочі місця, нові перспективи. І відразу їм пропонувати цей варіант, коли вони зможуть знайти для себе нове майбутнє" , - розповів Оржель.

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"А якщо, наприклад, ми дамо безкоштовну освіту дітям шахтарів? Будь ласка, ви можете бути ким завгодно: айтівцем, юристом, будівельником. Але немає більше потреби у вугільній генерації, бо є відновлювана енергетика, є акумулюючі потужності, є те, як розвивається прогрес. Це енергетика майбутнього", - додав він.